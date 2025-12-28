CalendárioSeções

EUA - Encomendas de Bens de Capital Excluindo o setor de Defesa e Aeronaves (Mensal) (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Negócio
Baixa 0.5% -0.2%
1.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
0.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
As Encomendas de Bens de Capital - Mensal - (Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m) reflete a mudança no valor das ordens de bens de capital, recebidas por fabricantes dos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo não inclui aeronaves e produtos fabricados para o Departamento de Defesa dos EUA (armas, uniformes, etc.).

Os bens de capital, ou meios de produção, são todos os ativos tangíveis de grandes e pequenas empresas produtoras de bens e serviços. Por exemplo, carros, máquinas, máquinas agrícolas, veículos, equipamentos médicos, etc. Os bens de capital não são incluem objetos grandes e complexos, mas também fios, máscaras, equipamentos digitais, instrumentos musicais, equipamentos para a indústria da beleza, etc.

Por isso, as ordens de bens de capital pode ser consideradas como um indicador importante para o desenvolvimento da indústria e do setor de serviços. Ele é usado pelos economistas para avaliar a medida em que as empresas do país planejam expandir suas operações (ajustadas à amortização, isto é, à depreciação anual no valor dos ativos tangíveis).

O crescimento no número de pedidos para a produção de bens de capital permite prever a expansão da atividade industrial e a melhoria do clima de negócios no país. Por isso, ele pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Encomendas de Bens de Capital Excluindo o setor de Defesa e Aeronaves (Mensal) (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.5%
-0.2%
1.1%
set. 2025
0.9%
-0.4%
0.9%
ago. 2025
0.6%
-0.2%
0.8%
jul. 2025
1.1%
0.5%
-0.6%
jun. 2025
-0.7%
0.8%
2.0%
mai. 2025
1.7%
-0.5%
-1.4%
abr. 2025
-1.3%
0.9%
0.3%
mar. 2025
0.1%
0.2%
-0.3%
fev. 2025
-0.3%
0.5%
0.9%
jan. 2025
0.8%
0.1%
0.2%
dez. 2024
0.5%
0.3%
0.9%
nov. 2024
0.7%
0.4%
-0.1%
out. 2024
-0.2%
0.1%
0.3%
set. 2024
0.5%
-0.1%
0.3%
ago. 2024
0.2%
0.5%
-0.2%
jul. 2024
-0.1%
0.4%
0.5%
jun. 2024
1.0%
0.1%
-0.9%
mai. 2024
-0.6%
1.0%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.6%
-0.1%
mar. 2024
0.2%
0.3%
0.4%
fev. 2024
0.7%
0.4%
-0.4%
jan. 2024
0.1%
-0.1%
-0.6%
dez. 2023
0.3%
0.0%
1.0%
nov. 2023
0.8%
0.0%
-0.6%
out. 2023
-0.1%
0.0%
-0.2%
set. 2023
0.6%
0.0%
1.1%
ago. 2023
0.9%
0.0%
-0.4%
jul. 2023
0.1%
0.0%
-0.4%
jun. 2023
0.2%
0.0%
0.5%
mai. 2023
0.7%
0.0%
0.6%
abr. 2023
1.4%
0.0%
-0.6%
mar. 2023
-0.4%
0.0%
-0.7%
fev. 2023
0.2%
0.0%
0.3%
jan. 2023
0.8%
0.0%
-0.3%
dez. 2022
-0.2%
0.0%
0.2%
nov. 2022
0.2%
0.0%
0.3%
out. 2022
0.7%
0.0%
-0.8%
set. 2022
-0.7%
0.0%
0.8%
ago. 2022
1.3%
0.0%
0.7%
jul. 2022
0.4%
0.0%
0.9%
jun. 2022
0.5%
-1.1%
0.5%
mai. 2022
0.5%
0.0%
0.3%
abr. 2022
0.3%
0.0%
1.1%
mar. 2022
1.0%
0.0%
-0.3%
fev. 2022
-0.3%
0.0%
1.3%
jan. 2022
0.9%
0.0%
0.4%
dez. 2021
0.0%
0.0%
0.3%
nov. 2021
-0.1%
0.0%
0.9%
out. 2021
0.6%
0.0%
1.3%
set. 2021
0.8%
0.0%
0.5%
