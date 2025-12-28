Calendário Econômico
EUA - Encomendas de Bens de Capital Excluindo o setor de Defesa e Aeronaves (Mensal) (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)
|Baixa
|0.5%
|-0.2%
|
1.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Encomendas de Bens de Capital - Mensal - (Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m) reflete a mudança no valor das ordens de bens de capital, recebidas por fabricantes dos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo não inclui aeronaves e produtos fabricados para o Departamento de Defesa dos EUA (armas, uniformes, etc.).
Os bens de capital, ou meios de produção, são todos os ativos tangíveis de grandes e pequenas empresas produtoras de bens e serviços. Por exemplo, carros, máquinas, máquinas agrícolas, veículos, equipamentos médicos, etc. Os bens de capital não são incluem objetos grandes e complexos, mas também fios, máscaras, equipamentos digitais, instrumentos musicais, equipamentos para a indústria da beleza, etc.
Por isso, as ordens de bens de capital pode ser consideradas como um indicador importante para o desenvolvimento da indústria e do setor de serviços. Ele é usado pelos economistas para avaliar a medida em que as empresas do país planejam expandir suas operações (ajustadas à amortização, isto é, à depreciação anual no valor dos ativos tangíveis).
O crescimento no número de pedidos para a produção de bens de capital permite prever a expansão da atividade industrial e a melhoria do clima de negócios no país. Por isso, ele pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Encomendas de Bens de Capital Excluindo o setor de Defesa e Aeronaves (Mensal) (United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
