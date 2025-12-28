As Encomendas de Bens de Capital - Mensal - (Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m) reflete a mudança no valor das ordens de bens de capital, recebidas por fabricantes dos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. O cálculo não inclui aeronaves e produtos fabricados para o Departamento de Defesa dos EUA (armas, uniformes, etc.).

Os bens de capital, ou meios de produção, são todos os ativos tangíveis de grandes e pequenas empresas produtoras de bens e serviços. Por exemplo, carros, máquinas, máquinas agrícolas, veículos, equipamentos médicos, etc. Os bens de capital não são incluem objetos grandes e complexos, mas também fios, máscaras, equipamentos digitais, instrumentos musicais, equipamentos para a indústria da beleza, etc.

Por isso, as ordens de bens de capital pode ser consideradas como um indicador importante para o desenvolvimento da indústria e do setor de serviços. Ele é usado pelos economistas para avaliar a medida em que as empresas do país planejam expandir suas operações (ajustadas à amortização, isto é, à depreciação anual no valor dos ativos tangíveis).

O crescimento no número de pedidos para a produção de bens de capital permite prever a expansão da atividade industrial e a melhoria do clima de negócios no país. Por isso, ele pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: