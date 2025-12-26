Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores do Reino Unido
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.7%
|1 trim. 2025
|0.1%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|4.8%
|ago. 2025
|4.7%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.0%
|set. 2025
|0.3%
|Mensal
|Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
|4.00%
|4.00%
|Balança Comercial
|£-22.244 bilh
|jul. 2025
|£-22.156 bilh
|Mensal
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.29 07:00, GBP, Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Anual), Projeção: 1.9%, Prévio: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, GBP - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.01 00:00, GBP, Dia de Ano Novo
2026.01.02 09:30, GBP, Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura da S&P Global/CIPS
2026.01.05 09:30, GBP, Crédito ao Consumidor (Mensal), Projeção: £1.261 bilh, Prévio: £1.119 bilh
2026.01.05 09:30, GBP, Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal), Projeção: -0.1%, Prévio: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra, Projeção: 66.261 mil, Prévio: 65.018 mil
2026.01.05 09:30, GBP, Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal), Projeção: £4.309 bilh, Prévio: £4.273 bilh
2026.01.05 09:30, GBP, Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal), Projeção: £5.699 bilh, Prévio: £5.392 bilh