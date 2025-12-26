CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores do Reino Unido

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.7% 1 trim. 2025 0.1% Trimestral
Taxa de Desemprego 4.8% ago. 2025 4.7% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.0% set. 2025 0.3% Mensal
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra 4.00% 4.00%
Balança Comercial £​-22.244 bilh jul. 2025 £​-22.156 bilh Mensal

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.29 07:00, GBP, Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal), Projeção: 0.2%, Prévio: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Anual), Projeção: 1.9%, Prévio: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, GBP - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2026.01.01 00:00, GBP, Dia de Ano Novo
2026.01.02 09:30, GBP, Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura da S&P Global/CIPS
2026.01.05 09:30, GBP, Crédito ao Consumidor (Mensal), Projeção: £​1.261 bilh, Prévio: £​1.119 bilh
2026.01.05 09:30, GBP, Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal), Projeção: -0.1%, Prévio: -0.2%
2026.01.05 09:30, GBP, Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra, Projeção: 66.261 mil, Prévio: 65.018 mil
2026.01.05 09:30, GBP, Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal), Projeção: £​4.309 bilh, Prévio: £​4.273 bilh
2026.01.05 09:30, GBP, Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal), Projeção: £​5.699 bilh, Prévio: £​5.392 bilh

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
GBP - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
Leilão Bond a 30 anos 5.476% 5.104%
Leilão Note a 10 anos 4.613% 4.608%
Leilão Note a 5 anos 4.093% 3.855%
PIB Último Período Prévio Frequência
Estimativa NIESR do Produto Interno Bruto (PIB) -0.1% nov. 2025 -0.1% Mensal
PIB (Anual) 1.3% 1 trim. 2025 1.5% Trimestral
PIB (Mensal) 0.0% jul. 2025 0.4% Mensal
PIB (Trimestral) 0.7% 1 trim. 2025 0.1% Trimestral
PIB (Variação Trimestral) 0.2% jul. 2025 0.3% Mensal
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Alteração no Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego 25.7 mil set. 2025 -2.0 mil Mensal
Produtividade de Mão de Obra (Anual) -0.8% 4 trim. 2024 -2.3% Trimestral
Produtividade de Mão de Obra (Trimestral) 0.7% 4 trim. 2024 -1.1% Trimestral
Rendimento Semanal Médio, Pagamentos Regulares (Anual) 4.7% ago. 2025 4.8% Mensal
Rendimento Semanal Médio, Pagamentos Totais (Anual) 5.0% ago. 2025 4.8% Mensal
Taxa de Desemprego 4.8% ago. 2025 4.7% Mensal
Variação no Emprego Trimestral 3M/3M 91 mil ago. 2025 232 mil Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Expectativas de Inflação do Banco da Inglaterra 3.0% 2.7%
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 3.5% set. 2025 3.6% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.8% set. 2025 3.8% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.0% set. 2025 0.3% Mensal
Núcleo do Índice de Preços de Venda ao Produtor (Anual) 3.6% set. 2025 1.5% Mensal
Núcleo do Índice de Preços no Varejo (Anual) 4.4% set. 2025 4.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços no Varejo (Mensal) -0.4% set. 2025 0.4% Mensal
Núcleo Índice de Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados (Mensal) 0.1% set. 2025 0.0% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor 139.3 set. 2025 139.3 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor inclusivo dos Custos de Habitação dos Ocupantes Proprietários 138.9 set. 2025 138.9 Mensal
Índice de Preços ao Consumidor inclusivo dos Custos de Habitação dos Ocupantes Proprietários (Anual) 4.1% set. 2025 4.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor inclusivo dos Custos de Habitação dos Ocupantes Proprietários (Mensal) 0.1% set. 2025 0.3% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados (Anual) 3.4% set. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (IPP) Produtos Acabados (Mensal) 0.0% set. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários (Anual) 0.8% set. 2025 -1.5% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Bens Intermediários (Mensal) -0.1% set. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços de Varejo (Anual) 4.5% set. 2025 4.6% Mensal
Índice de Preços no Varejo (Mensal) -0.4% set. 2025 0.4% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra 4.00% 4.00%
Housing Equity Withdrawal do Banco da Inglaterra (Trimestral) £​-16.118 bilh 2 trim. 2025 £​-4.909 bilh Trimestral
Massa Monetária, Agregado M4 do Banco da Inglaterra (Mensal) -0.2% out. 2025 0.6% Mensal
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra 5 4
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra 4 5
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra 0 0
Volume Total do Programa de Flexibilização Quantitativa do Banco da Inglaterra £​875 bilh £​895 bilh
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial £​-22.244 bilh jul. 2025 £​-22.156 bilh Mensal
Balança Comercial fora da União Europeia £​-10.158 bilh jul. 2025 £​-10.783 bilh Mensal
Transações Correntes £​-18.099 bilh 3 trim. 2024 £​-24.002 bilh Trimestral
Governo Último Período Prévio Frequência
Dívida Líquida do Setor Público £​20.246 bilh set. 2025 £​15.318 bilh Mensal
Necessidade de Financiamento Líquido do Setor Público £​-10.862 bilh set. 2025 £​10.201 bilh Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Investimento Empresarial (Anual) 6.1% 1 trim. 2025 -0.7% Trimestral
Investimento Empresarial (Trimestral) 3.9% 1 trim. 2025 -3.2% Trimestral
Licenciamento de Veículos (Anual) N/D nov. 2025 0.5% Mensal
Licenciamento de Veículos (Mensal) N/D nov. 2025 -53.7% Mensal
Produção Industrial (Anual) 0.1% jul. 2025 0.2% Mensal
Produção Industrial (Mensal) -0.9% jul. 2025 0.7% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Anual) 0.2% jul. 2025 0.0% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Mensal) -1.3% jul. 2025 0.5% Mensal
Produção para a Construção (Anual) 2.4% jul. 2025 1.5% Mensal
Produção para a Construção (Mensal) 0.2% jul. 2025 0.3% Mensal
Índice Composto de Gestores de Compras da S&P Global/CIPS N/D dez. 2025 51.2 Mensal
Índice Composto de Gestores de Compras para todos os Setores da S&P Global/CIPS 49.5 out. 2019 48.8 Mensal
Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura da S&P Global/CIPS N/D dez. 2025 50.2 Mensal
Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços da S&P Global/CIPS N/D dez. 2025 51.3 Mensal
Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Construção da S&P Global/CIPS 39.4 nov. 2025 44.1 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Confiança do Consumidor GfK -17 dez. 2025 -19 Mensal
Crédito ao Consumidor (Mensal) £​1.119 bilh out. 2025 £​1.398 bilh Mensal
Empréstimos Líquidos a Indivíduos do Banco da Inglaterra (Mensal) £​5.392 bilh out. 2025 £​6.621 bilh Mensal
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Anual) 2.3% set. 2025 1.3% Mensal
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal) 0.6% set. 2025 1.0% Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 1.5% set. 2025 0.7% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.5% set. 2025 0.6% Mensal
Vendas no Varejo do British Retail Consortium (Anual) 6.5% dez. 2022 4.1% Mensal
Índice de Atividade no Setor de Serviços 0.4% jul. 2025 0.4% Mensal
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Créditos para Habitação do Banco da Inglaterra (Mensal) £​4.273 bilh out. 2025 £​5.223 bilh Mensal
Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do Banco da Inglaterra 65.018 mil out. 2025 65.647 mil Mensal
Número de Empréstimos Hipotecários Aprovados do UK Finance 38.779 mil dez. 2018 39.205 mil Mensal
Índice RICS de Preços de Imóveis -16.0% nov. 2025 -19.0% Mensal
Índice de Preços de Imóveis (Anual) 2.6% set. 2025 3.1% Mensal
Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) N/D nov. 2025 1.9% Mensal
Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) N/D nov. 2025 0.6% Mensal
Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Anual) 1.8% nov. 2025 2.4% Mensal
Índice de Preços de Imóveis Nationwide (Mensal) 0.3% nov. 2025 0.2% Mensal