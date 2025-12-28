O Índice de Preços de Serviços Corporativos (CSPI) mede a taxa de inflação na negociação de serviços entre empresas. O índice reflete a tendência de oferta e de demanda no setor de serviços entre empresas.

O valor do índice representa a mudança nos preços dos serviços produzidos no mercado interno no mês especificado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice caracteriza o nível de inflação e desenvolvimento da indústria de serviços.

O índice de preços no atacado publicado mais cedo pelo Banco do Japão era representativo do índice de inflação, mas não refletia mudanças nos preços dos serviços. Em resposta ao aumento da parcela de serviços na economia, foi criado o Índice de Preços de Serviços Corporativos, pois ele reflete a mudança de preços de serviços entre empresas.

Os custos de publicidade, de comunicação e de locação financeira, etc., estão intimamente relacionados às tendências salariais. Considera-se que o índice indique um possível aumento nos custos/inflação associado ao crescimento salarial. Quanto maior o valor do índice, mais forte é o efeito sobre a inflação.

Últimos valores: