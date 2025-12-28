Calendário Econômico
Banco do Japão - Índice de Preços de Serviços Corporativos (CSPI) (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|Baixa
|2.7%
|2.9%
|
2.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.7%
|
2.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Serviços Corporativos (CSPI) mede a taxa de inflação na negociação de serviços entre empresas. O índice reflete a tendência de oferta e de demanda no setor de serviços entre empresas.
O valor do índice representa a mudança nos preços dos serviços produzidos no mercado interno no mês especificado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice caracteriza o nível de inflação e desenvolvimento da indústria de serviços.
O índice de preços no atacado publicado mais cedo pelo Banco do Japão era representativo do índice de inflação, mas não refletia mudanças nos preços dos serviços. Em resposta ao aumento da parcela de serviços na economia, foi criado o Índice de Preços de Serviços Corporativos, pois ele reflete a mudança de preços de serviços entre empresas.
Os custos de publicidade, de comunicação e de locação financeira, etc., estão intimamente relacionados às tendências salariais. Considera-se que o índice indique um possível aumento nos custos/inflação associado ao crescimento salarial. Quanto maior o valor do índice, mais forte é o efeito sobre a inflação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Banco do Japão - Índice de Preços de Serviços Corporativos (CSPI) (Anual) (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress