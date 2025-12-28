CalendárioSeções

EUA - Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (United States Continuing Jobless Claims)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (United States Department of Labor)
Setor:
Trabalho
Moderada 1.923 milh 1.844 milh
1.885 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.910 milh
1.923 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (Continuing Jobless Claims) refletem o número de pessoas que recebem subvenção atualmente. O indicador é publicado semanalmente. Uma pessoa, que já tenha solicitado um pedido iniciais de subsídio e o receba, deve enviar um novo pedido no final de cada semana de desemprego. Assim, o número de beneficiários é calculado sobre o número de pedidos reiterados.

Os subsídios de desemprego são pagos com fundos públicos, obtidos de empregadores, na forma de impostos sobre o seguro de desemprego. Para incentivar as pessoas a procurar trabalho, os benefícios são pagos por um período limitado, adicionalmente, seu tamanho é menor do que o salário médio no país. Para obter os benefícios, a pessoa deve atender a certos critérios, por exemplo, ela deve procurar ativamente trabalho (e ser capaz de provar isso) e deve ser demitido por razões econômicas, e não deixar o trabalho por si ou ser demitido por sua própria culpa.

Este número não reflete a taxa de desemprego geral, no país, porque não leva em conta as pessoas que não têm direito ao subsídio ou não o solicitaram. A correlação do indicador com a taxa de desemprego existe, mas não é de 100%.

Em geral, o número de beneficiários de seguros de desemprego reflete os ciclos econômicos do país, mas não é um indicador importante da saúde do mercado de trabalho. Neste sentido, os economistas prestam mais atenção aos pedidos iniciais por seguro-desemprego. No entanto, por exemplo, uma diminuição acentuada no número de beneficiários de seguros pode estar associada não só com o fim do período autorizado de pagamentos, mas também com o fato de o ex-beneficiário ter encontrado trabalho.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (United States Continuing Jobless Claims)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
13 dez. 2025
1.923 milh
1.844 milh
1.885 milh
6 dez. 2025
1.897 milh
1.788 milh
1.830 milh
29 nov. 2025
1.838 milh
1.925 milh
1.937 milh
22 nov. 2025
1.939 milh
1.977 milh
1.943 milh
15 nov. 2025
1.960 milh
1.981 milh
1.953 milh
8 nov. 2025
1.974 milh
1.946 milh
13 set. 2025
1.926 milh
1.913 milh
1.928 milh
6 set. 2025
1.920 milh
1.935 milh
1.927 milh
30 ago. 2025
1.939 milh
1.923 milh
1.939 milh
23 ago. 2025
1.940 milh
1.959 milh
1.944 milh
16 ago. 2025
1.954 milh
1.972 milh
1.961 milh
9 ago. 2025
1.972 milh
1.967 milh
1.942 milh
2 ago. 2025
1.953 milh
1.952 milh
1.968 milh
26 jul. 2025
1.974 milh
1.956 milh
1.936 milh
19 jul. 2025
1.946 milh
1.966 milh
1.946 milh
12 jul. 2025
1.955 milh
1.972 milh
1.951 milh
5 jul. 2025
1.956 milh
1.958 milh
1.954 milh
28 jun. 2025
1.965 milh
1.998 milh
1.955 milh
21 jun. 2025
1.964 milh
1.962 milh
1.964 milh
14 jun. 2025
1.974 milh
1.971 milh
1.937 milh
7 jun. 2025
1.945 milh
1.918 milh
1.951 milh
31 mai. 2025
1.956 milh
1.898 milh
1.902 milh
24 mai. 2025
1.904 milh
1.902 milh
1.907 milh
17 mai. 2025
1.919 milh
1.931 milh
1.893 milh
10 mai. 2025
1.903 milh
1.833 milh
1.867 milh
3 mai. 2025
1.881 milh
1.917 milh
1.872 milh
26 abr. 2025
1.879 milh
1.875 milh
1.908 milh
19 abr. 2025
1.916 milh
1.858 milh
1.833 milh
12 abr. 2025
1.841 milh
1.877 milh
1.878 milh
5 abr. 2025
1.885 milh
1.821 milh
1.844 milh
29 mar. 2025
1.850 milh
1.876 milh
1.893 milh
22 mar. 2025
1.903 milh
1.870 milh
1.847 milh
15 mar. 2025
1.856 milh
1.875 milh
1.881 milh
8 mar. 2025
1.892 milh
1.873 milh
1.859 milh
1 mar. 2025
1.870 milh
1.873 milh
1.897 milh
22 fev. 2025
1.897 milh
1.869 milh
1.855 milh
15 fev. 2025
1.862 milh
1.872 milh
1.867 milh
8 fev. 2025
1.869 milh
1.873 milh
1.845 milh
1 fev. 2025
1.850 milh
1.874 milh
1.886 milh
25 jan. 2025
1.886 milh
1.866 milh
1.850 milh
18 jan. 2025
1.858 milh
1.859 milh
1.900 milh
11 jan. 2025
1.899 milh
1.850 milh
1.853 milh
4 jan. 2025
1.859 milh
1.876 milh
1.877 milh
28 dez. 2024
1.867 milh
1.864 milh
1.834 milh
21 dez. 2024
1.844 milh
1.903 milh
1.896 milh
14 dez. 2024
1.910 milh
1.871 milh
1.864 milh
7 dez. 2024
1.874 milh
1.889 milh
1.879 milh
30 nov. 2024
1.886 milh
1.845 milh
1.871 milh
23 nov. 2024
1.871 milh
1.939 milh
1.896 milh
16 nov. 2024
1.907 milh
1.888 milh
1.898 milh
12345678...19
