Os Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (Continuing Jobless Claims) refletem o número de pessoas que recebem subvenção atualmente. O indicador é publicado semanalmente. Uma pessoa, que já tenha solicitado um pedido iniciais de subsídio e o receba, deve enviar um novo pedido no final de cada semana de desemprego. Assim, o número de beneficiários é calculado sobre o número de pedidos reiterados.

Os subsídios de desemprego são pagos com fundos públicos, obtidos de empregadores, na forma de impostos sobre o seguro de desemprego. Para incentivar as pessoas a procurar trabalho, os benefícios são pagos por um período limitado, adicionalmente, seu tamanho é menor do que o salário médio no país. Para obter os benefícios, a pessoa deve atender a certos critérios, por exemplo, ela deve procurar ativamente trabalho (e ser capaz de provar isso) e deve ser demitido por razões econômicas, e não deixar o trabalho por si ou ser demitido por sua própria culpa.

Este número não reflete a taxa de desemprego geral, no país, porque não leva em conta as pessoas que não têm direito ao subsídio ou não o solicitaram. A correlação do indicador com a taxa de desemprego existe, mas não é de 100%.

Em geral, o número de beneficiários de seguros de desemprego reflete os ciclos econômicos do país, mas não é um indicador importante da saúde do mercado de trabalho. Neste sentido, os economistas prestam mais atenção aos pedidos iniciais por seguro-desemprego. No entanto, por exemplo, uma diminuição acentuada no número de beneficiários de seguros pode estar associada não só com o fim do período autorizado de pagamentos, mas também com o fato de o ex-beneficiário ter encontrado trabalho.

Últimos valores: