Calendário Econômico
EUA - Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (United States Continuing Jobless Claims)
|Moderada
|1.923 milh
|1.844 milh
|
1.885 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.910 milh
|
1.923 milh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (Continuing Jobless Claims) refletem o número de pessoas que recebem subvenção atualmente. O indicador é publicado semanalmente. Uma pessoa, que já tenha solicitado um pedido iniciais de subsídio e o receba, deve enviar um novo pedido no final de cada semana de desemprego. Assim, o número de beneficiários é calculado sobre o número de pedidos reiterados.
Os subsídios de desemprego são pagos com fundos públicos, obtidos de empregadores, na forma de impostos sobre o seguro de desemprego. Para incentivar as pessoas a procurar trabalho, os benefícios são pagos por um período limitado, adicionalmente, seu tamanho é menor do que o salário médio no país. Para obter os benefícios, a pessoa deve atender a certos critérios, por exemplo, ela deve procurar ativamente trabalho (e ser capaz de provar isso) e deve ser demitido por razões econômicas, e não deixar o trabalho por si ou ser demitido por sua própria culpa.
Este número não reflete a taxa de desemprego geral, no país, porque não leva em conta as pessoas que não têm direito ao subsídio ou não o solicitaram. A correlação do indicador com a taxa de desemprego existe, mas não é de 100%.
Em geral, o número de beneficiários de seguros de desemprego reflete os ciclos econômicos do país, mas não é um indicador importante da saúde do mercado de trabalho. Neste sentido, os economistas prestam mais atenção aos pedidos iniciais por seguro-desemprego. No entanto, por exemplo, uma diminuição acentuada no número de beneficiários de seguros pode estar associada não só com o fim do período autorizado de pagamentos, mas também com o fato de o ex-beneficiário ter encontrado trabalho.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego (United States Continuing Jobless Claims)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
