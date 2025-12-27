A Produção do Setor de Construção - Mensal - (Construction Output m/m) reflete o volume de produção (em termos monetários) e a atividade no setor de construção da zona do euro no mês de referência em comparação com o anterior. O cálculo inclui a construção de casas particulares e estruturas de engenharia civil (pontes, edifícios públicos, etc.). O indicador é calculado com base no calendário e tendo em conta o ajuste sazonal. Também é ajustado à inflação.

Como a produção no setor da construção é complexa de calcular, a avaliação é baseada em vários indicadores:

produtividade das empresas de construção (esta é a opção preferida, porque reflete melhor a volume de construção;

volume de negócios de empresas de construção (este indicador inclui subsídios, mas não inclui impostos sobre o valor acrescentado);

participação de força de trabalho;

materiais de construção usados;

informações administrativas - autorizações de construção emitidas.

Apesar do fato de a participação relativa de construção na atividade econômica da Europa nos últimos anos ter diminuído, a construção continua a ser de grande importância nas economias dos países da zona do euro. A produção do setor de construção contribui significativamente para o cálculo do PIB da região e, juntamente com a produção industrial, está envolvido na avaliação primária da atividade econômica da zona do euro. Além disso, os dados sobre volumes de construção podem servir como um indicador principal de atividade no mercado imobiliário.

O crescimento do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores: