África do Sul - Produção Industrial (Mensal) (South Africa Mining Production m/m)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
Negócio
Baixa 2.1% -0.5%
2.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.1%
2.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produção de mineração - Mensal - (Mining Production m/m) é um indicador de alterações nos volumes de produção no mês atual em comparação com o mês anterior. As estatísticas abrangem dados sobre a extração de ouro, diamantes, minério de ferro, carvão, platina e outros minerais.

Todo mês, o Escritório de Estatística da África do Sul publica índices de mineração e vendas com base nos dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia. Para obter informações sobre mineração, o Departamento entrevista empresas de mineração envolvidas em mineração e processamento mineral.

O índice de produção de mineração é considerado com base no ano base 2015, cujo valor é assumido como 100. Os grupos minerais recebem pesos com base em sua contribuição para o PIB do país. Assim, o peso reflete a importância de um grupo específico para toda a indústria de mineração. Como a importância dos diferentes minerais muda ao longo do tempo, esses pesos são revisados anualmente.

A indústria de mineração contribui significativamente para o PIB da África do Sul e serve como uma importante fonte de emprego. Os dados obtidos são utilizados na avaliação do PIB e seus componentes, os quais, por sua vez, são usados para monitorar as políticas públicas. O crescimento da produção na indústria de mineração é favorável para a economia da região e pode ter um impacto positivo na cotação do rand da África do Sul.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Produção Industrial (Mensal) (South Africa Mining Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
2.1%
-0.5%
2.6%
set. 2025
2.2%
-4.0%
-0.9%
ago. 2025
-1.2%
-1.0%
1.2%
jul. 2025
1.0%
1.2%
0.4%
jun. 2025
0.2%
0.2%
3.9%
mai. 2025
3.7%
-1.4%
0.0%
abr. 2025
0.6%
0.5%
3.6%
mar. 2025
3.5%
1.0%
-4.1%
fev. 2025
-4.4%
-2.1%
0.0%
jan. 2025
-1.2%
2.0%
-3.7%
dez. 2024
-3.9%
2.0%
0.0%
nov. 2024
-0.2%
1.5%
-2.8%
out. 2024
-3.0%
0.4%
4.5%
set. 2024
3.8%
-0.5%
3.3%
ago. 2024
2.9%
-0.8%
jul. 2024
-0.9%
-1.7%
jun. 2024
-1.6%
0.1%
mai. 2024
-0.6%
0.8%
abr. 2024
0.8%
-4.4%
mar. 2024
-5.0%
3.7%
5.3%
fev. 2024
5.0%
0.5%
-0.4%
jan. 2024
-0.8%
-2.9%
-4.6%
dez. 2023
-4.2%
-2.1%
2.7%
nov. 2023
2.1%
-1.1%
2.0%
out. 2023
2.1%
-0.4%
-0.1%
set. 2023
-0.3%
1.0%
1.2%
ago. 2023
0.8%
1.5%
-1.7%
jul. 2023
-1.7%
-0.2%
1.2%
jun. 2023
1.3%
0.1%
-3.8%
mai. 2023
-3.8%
2.5%
1.5%
abr. 2023
1.8%
-0.8%
6.9%
mar. 2023
6.5%
0.4%
-7.0%
fev. 2023
-4.9%
-0.3%
3.3%
jan. 2023
4.4%
0.3%
1.3%
dez. 2022
1.2%
-0.5%
-0.8%
nov. 2022
-0.4%
0.6%
-3.0%
out. 2022
-2.5%
-0.7%
-0.1%
set. 2022
0.1%
1.0%
-0.6%
ago. 2022
0.0%
-1.3%
3.1%
jul. 2022
2.3%
1.5%
-0.9%
jun. 2022
-1.4%
-1.7%
1.2%
mai. 2022
0.7%
1.6%
-3.6%
abr. 2022
-4.3%
-1.0%
3.2%
mar. 2022
1.7%
0.3%
-6.0%
fev. 2022
-6.4%
-0.2%
6.2%
jan. 2022
5.4%
-1.0%
-5.5%
dez. 2021
-5.3%
0.9%
-3.3%
nov. 2021
-2.2%
0.4%
3.1%
out. 2021
3.4%
-1.4%
-4.4%
set. 2021
-3.7%
1.4%
-2.0%
