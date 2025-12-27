Calendário Econômico
Preços de Novas Casas no Canadá (Mensal) (Canada New Housing Price Index m/m)
|Moderada
|0.0%
|-0.2%
|
-0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.2%
|
0.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Habitações Novas no Canadá - Mensal - (Canada New Housing Price m/m) reflete a variação no preço de novas casas no mês de referência em comparação com o anterior. É importante que as especificações para a mesma habitação sejam as mesmas de mês para mês (isto é, no cálculo não são contadas as unidades de habitação que mudaram de estado entre duas coletas de dados consecutivas).
Os dados para calcular o indicador são retirados dos resultados de uma pesquisa mensal com agências da habitação. Ele cobre casas unifamiliares e casas de cidade. São levados em conta o preço de toda a casa, da terra e da infra-estrutura adjacente a ela. O preço da casa inclui impostos do governo local sobre o valor adicionado em materiais (se aplicável). No entanto, são excluídos do cálculo o imposto sobre valor agregado federal e os impostos sobre vendas acordados.
Este valor é usado pelos economistas para calcular alguns elementos do índice de preços ao consumidor. O sistema canadense de estatísticas macroeconômicas aplica o índice de preços de habitações novas durante a avaliação do valor total do estoque habitacional nacional.
No entanto, o valor mais importante do índice de preços de habitações novas surge ao avaliar a atividade no mercado imobiliário residencial. As informações fornecidas são estritamente estruturadas geograficamente (para 27 megacidades do país representando todas as províncias) e são sensíveis às mudanças na demanda e na oferta. O índice é considerado um indicador importante do mercado imobiliário secundário (apartamentos - que são comprados para revenda - entram no mercado secundário a um preço mais alto do que oferecido por promotores imobiliários).
O crescimento do índice indica um aumento da atividade no mercado imobiliário. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Preços de Novas Casas no Canadá (Mensal) (Canada New Housing Price Index m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
