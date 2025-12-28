O Índice de Atividade Industrial do Fed de Kansas City (Kansas City Fed Manufacturing Production) representa os resultados de uma pesquisa com cerca de 300 empresas industriais no décimo distrito da Reserva Federal e permite avaliar a condição econômica do setor industrial. Uma leitura acima do esperado é um sinal de forte desenvolvimento econômico, portanto, deve ser considerado favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).