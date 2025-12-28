CalendárioSeções

Índice de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Banco da Reserva Federal de Kansas City (Federal Reserve Bank of Kansas City)
Setor:
Negócio
O Índice de Atividade Industrial do Fed de Kansas City (Kansas City Fed Manufacturing Production) representa os resultados de uma pesquisa com cerca de 300 empresas industriais no décimo distrito da Reserva Federal e permite avaliar a condição econômica do setor industrial. Uma leitura acima do esperado é um sinal de forte desenvolvimento econômico, portanto, deve ser considerado favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade Industrial do Federal Reserve Bank (FRB) de Kansas City (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Production)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
N/D
nov. 2025
N/D
3
15
out. 2025
15
4
set. 2025
4
0
ago. 2025
0
-3
jul. 2025
-3
-5
5
jun. 2025
5
-5
-10
mai. 2025
-10
-5
-5
abr. 2025
-5
-1
1
mar. 2025
1
-37
-13
fev. 2025
-13
2
-9
jan. 2025
-9
0
-6
dez. 2024
-5
-18
-4
nov. 2024
-4
-6
0
out. 2024
0
-7
-18
set. 2024
-18
-5
6
ago. 2024
6
-6
-12
jul. 2024
-12
-6
-11
jun. 2024
-11
-6
-1
mai. 2024
-1
-6
-13
abr. 2024
-13
-1
-9
mar. 2024
-9
-3
3
fev. 2024
3
-17
jan. 2024
-17
-5
dez. 2023
-4
-6
-3
nov. 2023
-3
-8
out. 2023
-8
-13
set. 2023
-13
12
ago. 2023
12
-20
jul. 2023
-20
-6
-10
jun. 2023
-10
-11
-2
mai. 2023
-2
-9
-21
abr. 2023
-21
-3
3
mar. 2023
3
-6
-9
fev. 2023
-9
-8
-4
jan. 2023
-4
-11
-6
dez. 2022
-13
-16
-10
nov. 2022
-10
-10
-22
out. 2022
-22
-3
2
set. 2022
2
-1
-9
ago. 2022
-9
3
7
jul. 2022
7
9
-1
jun. 2022
-1
23
19
mai. 2022
19
37
28
abr. 2022
28
41
46
mar. 2022
46
26
31
fev. 2022
31
15
20
jan. 2022
20
13
11
dez. 2021
10
21
17
nov. 2021
17
18
25
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

