Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da África do Sul
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|0.5%
|3 trim. 2025
|0.9%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|33.2%
|3 trim. 2025
|32.1%
|Trimestral
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|3.5%
|nov. 2025
|3.6%
|Mensal
|Decisão da Taxa de Juros do Banco Central da África do Sul
|6.75%
|7.00%
|Balança Comercial
|N/D
|out. 2025
|R21.756 bilh
|Mensal
Calendário Econômico
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, ZAR, Dia da Boa Vontade
2025.12.29 20:30, ZAR, ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.31 06:00, ZAR, Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul (Mensal)
2025.12.31 06:00, ZAR, Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul
2025.12.31 12:00, ZAR, Balança Comercial
2026.01.01 09:00, ZAR, Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial, Projeção: 46.2, Prévio: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Total de Vendas de Veículos Novos, Prévio: 54.896 mil
2026.01.01 12:00, ZAR, Total de Vendas de Veículos Novos (Mensal), Prévio: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Total de Vendas de Veículos Novos (Anual), Projeção: 14.3%, Prévio: 12.5%
Indicadores Econômicos
|Mercados
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
|N/D
|16 dez. 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|2.1%
|3 trim. 2025
|0.9%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|0.112 milh
|3 trim. 2025
|0.008 milh
|Trimestral
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice ao Consumidor (anual)
|3.2%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|0.1%
|nov. 2025
|0.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|2.9%
|nov. 2025
|2.9%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul
|N/D
|out. 2025
|6.07%
|Mensal
|Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul (Mensal)
|N/D
|out. 2025
|6.03%
|Mensal
|Reservas Internacionais Brutas
|$72.068 bilh
|nov. 2025
|$71.550 bilh
|Mensal
|Reservas Internacionais Líquidas
|$70.024 bilh
|nov. 2025
|$69.364 bilh
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|N/D
|out. 2025
|R21.756 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|R-57.023 bilh
|3 trim. 2025
|R-72.223 bilh
|Trimestral
|Transações Correntes do PIB
|-0.7%
|3 trim. 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Governo
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Relação Saldo Orçamental Consolidado/PIB
|-4.7%
|-5.0%
|Saldo Orçamental Consolidado
|R-363.4 bilh
|R-373.5 bilh
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Alvarás de Construção (Anual)
|-6.9%
|out. 2025
|2.0%
|Mensal
|Licenças de Construção (Mensal)
|-5.0%
|out. 2025
|0.6%
|Mensal
|Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Anual)
|0.2%
|out. 2025
|1.0%
|Mensal
|Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Mensal)
|1.0%
|out. 2025
|0.3%
|Mensal
|Produção de Mineração (Anual)
|5.8%
|out. 2025
|1.4%
|Mensal
|Produção de Mineração (Mensal)
|2.1%
|out. 2025
|2.6%
|Mensal
|Produção de Ouro (Anual)
|-1.2%
|out. 2025
|5.9%
|Mensal
|Total de Vendas de Veículos Novos
|54.896 mil
|nov. 2025
|55.973 mil
|Mensal
|Total de Vendas de Veículos Novos (Anual)
|12.5%
|nov. 2025
|16.0%
|Mensal
|Total de Vendas de Veículos Novos (Mensal)
|-1.9%
|nov. 2025
|2.3%
|Mensal
|Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial
|42.0
|nov. 2025
|49.2
|Mensal
|Índice RMB/BER de Confiança Empresarial
|44
|4 trim. 2025
|39
|Trimestral
|Índice de Gerentes de Compras da S&P Global
|49.0
|nov. 2025
|48.8
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|2.9%
|out. 2025
|3.0%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|0.9%
|out. 2025
|-0.1%
|Mensal
|Índice RMB/BER de Confiança do Consumidor
|-9
|4 trim. 2025
|-13
|Trimestral