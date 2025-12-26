CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Calendário econômico e indicadores da África do Sul

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 0.5% 3 trim. 2025 0.9% Trimestral
Taxa de Desemprego 33.2% 3 trim. 2025 32.1% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.5% nov. 2025 3.6% Mensal
Decisão da Taxa de Juros do Banco Central da África do Sul 6.75% 7.00%
Balança Comercial N/D out. 2025 R​21.756 bilh Mensal

Calendário Econômico

Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, ZAR, Dia da Boa Vontade
2025.12.29 20:30, ZAR, ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
2025.12.31 06:00, ZAR, Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul (Mensal)
2025.12.31 06:00, ZAR, Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul
2025.12.31 12:00, ZAR, Balança Comercial
2026.01.01 09:00, ZAR, Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial, Projeção: 46.2, Prévio: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Total de Vendas de Veículos Novos, Prévio: 54.896 mil
2026.01.01 12:00, ZAR, Total de Vendas de Veículos Novos (Mensal), Prévio: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Total de Vendas de Veículos Novos (Anual), Projeção: 14.3%, Prévio: 12.5%

Indicadores Econômicos

Mercados Último Período Prévio Frequência
ZAR - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC N/D 16 dez. 2025 Semanal
PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 2.1% 3 trim. 2025 0.9% Trimestral
PIB (Trimestral) 0.5% 3 trim. 2025 0.9% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 33.2% 3 trim. 2025 32.1% Trimestral
Taxa de Desemprego 0.112 milh 3 trim. 2025 0.008 milh Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice ao Consumidor (anual) 3.2% nov. 2025 3.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 3.5% nov. 2025 3.6% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 0.1% nov. 2025 0.1% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) -0.1% nov. 2025 0.1% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 2.9% nov. 2025 2.9% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 0.0% nov. 2025 -0.1% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Base Monetária M3 do Banco Central da África do Sul N/D out. 2025 6.07% Mensal
Crédito ao Setor Privado do Banco Central da África do Sul (Mensal) N/D out. 2025 6.03% Mensal
Decisão da Taxa de Juros do Banco Central da África do Sul 6.75% 7.00%
Reservas Internacionais Brutas $​72.068 bilh nov. 2025 $​71.550 bilh Mensal
Reservas Internacionais Líquidas $​70.024 bilh nov. 2025 $​69.364 bilh Mensal
Taxa de Juros do Banco Central da África do Sul 10.25% 10.50%
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial N/D out. 2025 R​21.756 bilh Mensal
Transações Correntes R​-57.023 bilh 3 trim. 2025 R​-72.223 bilh Trimestral
Transações Correntes do PIB -0.7% 3 trim. 2025 -1.0% Trimestral
Governo Último Período Prévio Frequência
Relação Saldo Orçamental Consolidado/PIB -4.7% -5.0%
Saldo Orçamental Consolidado R​-363.4 bilh R​-373.5 bilh
Negócio Último Período Prévio Frequência
Alvarás de Construção (Anual) -6.9% out. 2025 2.0% Mensal
Licenças de Construção (Mensal) -5.0% out. 2025 0.6% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Anual) 0.2% out. 2025 1.0% Mensal
Produção Industrial não extrativa e sem serviços públicos (Mensal) 1.0% out. 2025 0.3% Mensal
Produção de Mineração (Anual) 5.8% out. 2025 1.4% Mensal
Produção de Mineração (Mensal) 2.1% out. 2025 2.6% Mensal
Produção de Ouro (Anual) -1.2% out. 2025 5.9% Mensal
Total de Vendas de Veículos Novos 54.896 mil nov. 2025 55.973 mil Mensal
Total de Vendas de Veículos Novos (Anual) 12.5% nov. 2025 16.0% Mensal
Total de Vendas de Veículos Novos (Mensal) -1.9% nov. 2025 2.3% Mensal
Índice Absa de Gerentes de Compras Industrial 42.0 nov. 2025 49.2 Mensal
Índice RMB/BER de Confiança Empresarial 44 4 trim. 2025 39 Trimestral
Índice de Gerentes de Compras da S&P Global 49.0 nov. 2025 48.8 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) 2.9% out. 2025 3.0% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 0.9% out. 2025 -0.1% Mensal
Índice RMB/BER de Confiança do Consumidor -9 4 trim. 2025 -13 Trimestral