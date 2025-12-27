Calendário Econômico
Canadá - Índice Comum de Preços ao Consumidor (Anual) (Canada Common CPI y/y)
|Baixa
|2.8%
|2.6%
|
2.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.7%
|
2.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice Comum de Preços ao Consumidor - Anual - (Common CPI y/y) reflete as alterações gerais de preço dos 55 componentes incluídos no IPC como uma porcentagem durante o mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. O ICPC é considerado um dos indicadores de sentimento do consumidor e de inflação no país. O crescimento do ICPC pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Índice Comum de Preços ao Consumidor (Anual) (Canada Common CPI y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
