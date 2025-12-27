CalendárioSeções

Canadá - Índice Comum de Preços ao Consumidor (Anual) (Canada Common CPI y/y)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Preços
Baixa 2.8% 2.6% 2.7%
2.7%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
2.7%
2.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice Comum de Preços ao Consumidor - Anual - (Common CPI y/y) reflete as alterações gerais de preço dos 55 componentes incluídos no IPC como uma porcentagem durante o mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. É avaliada uma cesta de bens e serviços, sendo a despesa das famílias responsável por uma grande proporção dos gastos das famílias. O ICPC é considerado um dos indicadores de sentimento do consumidor e de inflação no país. O crescimento do ICPC pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Índice Comum de Preços ao Consumidor (Anual) (Canada Common CPI y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.8%
2.6%
2.7%
out. 2025
2.7%
2.5%
2.7%
set. 2025
2.7%
2.5%
2.5%
ago. 2025
2.5%
2.7%
2.6%
jul. 2025
2.6%
2.8%
2.6%
jun. 2025
2.6%
2.8%
2.6%
mai. 2025
2.6%
2.6%
2.5%
abr. 2025
2.5%
2.6%
2.3%
mar. 2025
2.3%
2.5%
2.5%
fev. 2025
2.5%
2.1%
2.2%
jan. 2025
2.2%
2.0%
2.0%
dez. 2024
2.0%
2.1%
2.0%
nov. 2024
2.0%
2.2%
2.2%
out. 2024
2.2%
1.9%
2.1%
set. 2024
2.1%
1.8%
1.9%
ago. 2024
2.0%
2.1%
2.2%
jul. 2024
2.2%
2.1%
2.3%
jun. 2024
2.3%
2.1%
2.4%
mai. 2024
2.4%
2.3%
2.6%
abr. 2024
2.6%
2.6%
2.9%
mar. 2024
2.9%
2.8%
3.1%
fev. 2024
3.1%
3.2%
3.3%
jan. 2024
3.4%
3.7%
3.9%
dez. 2023
3.9%
3.6%
3.9%
nov. 2023
3.9%
3.8%
4.2%
out. 2023
4.2%
4.2%
4.4%
set. 2023
4.4%
4.6%
4.8%
ago. 2023
4.8%
4.6%
4.8%
jul. 2023
4.8%
4.7%
5.1%
jun. 2023
5.1%
4.7%
5.2%
mai. 2023
5.2%
5.2%
5.7%
abr. 2023
5.7%
5.4%
6.0%
mar. 2023
5.9%
6.2%
6.4%
fev. 2023
6.4%
6.4%
6.6%
jan. 2023
6.6%
6.7%
6.6%
dez. 2022
6.6%
7.1%
6.8%
nov. 2022
6.7%
6.4%
6.4%
out. 2022
6.2%
6.2%
6.2%
set. 2022
6.0%
6.0%
6.0%
ago. 2022
5.7%
5.8%
6.0%
jul. 2022
5.5%
4.9%
5.3%
jun. 2022
4.6%
4.2%
4.5%
mai. 2022
3.9%
3.5%
3.5%
abr. 2022
3.2%
3.1%
3.0%
mar. 2022
2.8%
2.9%
2.7%
fev. 2022
2.6%
2.2%
2.4%
jan. 2022
2.3%
2.1%
2.1%
dez. 2021
2.1%
1.9%
2.0%
nov. 2021
2.0%
1.8%
1.8%
out. 2021
1.8%
1.8%
1.8%
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

