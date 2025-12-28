O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (CPI m/m) reflete a variação dos preços de bens e serviços na África do Sul no mês de relatório em comparação com o anterior. O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, da perspectiva dos agregados familiares.

O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta fixa de consumo. Para serem incluídos na cesta, são selecionados certos bens e serviços representativos dos gastos das famílias. A composição da cesta é revisada periodicamente. Agora, compreende 12 categorias de bens e serviços, incluindo alimentos e bebidas, roupas, eletrodomésticos, transporte, etc. Aos bens e serviços da cesta são atribuídos pesos de acordo com sua participação no consumo total de famílias. Esses pesos são revisados a cada 4-5 anos.

O índice de preços ao consumidor é um indicador importante da inflação. Um valor acima do esperado é considerado favorável para a cotação do ZAR, enquanto um valor mais baixo, desfavorável.

Últimos valores: