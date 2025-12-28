Os Pedidos de Seguro-Desemprego (Initial Jobless Claims) refletem o número de pessoas que pela primeira vez apelaram aos órgãos públicos para obter seguros de desemprego, na semana passada. Em outras palavras, o indicador reflete quantas pessoas perderam seus empregos durante o período do relatório.

Este critério é utilizado para avaliar o estado do mercado de trabalho e a saúde geral da economia. Como o fluxo semanal de dados mostra maior volatilidade de informações, suas interpretações não são realizadas usando este indicador, mas sim os valores médios para o mês. Volatilidade pode ser causada por uma variedade de fatores. Por exemplo, a redução da semana de trabalho (durante feriados ou férias) torna menor o número de pedidos (um ou alguns dias), assim, seu número será diminuído em comparação com uma semana de trabalho completa.

O crescimento sistemático do indicador reflete um enfraquecimento do mercado de trabalho, o aumento do desemprego. Como regra geral, o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego é registado antes da economia entrar em recessão. E vice-versa, uma diminuição deste indicador começa antes de ser registrada a recuperação econômica. Por isso, é considerado um dos principais indicadores da saúde do sistema econômico.

Além disso, o Fed orienta sua decisão sobre as taxas de juros em grande parte graças ao mercado de trabalho. Assim, o aumento do número de pedidos de subsídio de desemprego, durante algumas semanas consecutivas, pode ter um impacto negativo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: