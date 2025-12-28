Calendário Econômico
EUA - Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego (United States Initial Jobless Claims)
|Alta
|214 mil
|227 mil
|
224 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|227 mil
|
214 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Pedidos de Seguro-Desemprego (Initial Jobless Claims) refletem o número de pessoas que pela primeira vez apelaram aos órgãos públicos para obter seguros de desemprego, na semana passada. Em outras palavras, o indicador reflete quantas pessoas perderam seus empregos durante o período do relatório.
Este critério é utilizado para avaliar o estado do mercado de trabalho e a saúde geral da economia. Como o fluxo semanal de dados mostra maior volatilidade de informações, suas interpretações não são realizadas usando este indicador, mas sim os valores médios para o mês. Volatilidade pode ser causada por uma variedade de fatores. Por exemplo, a redução da semana de trabalho (durante feriados ou férias) torna menor o número de pedidos (um ou alguns dias), assim, seu número será diminuído em comparação com uma semana de trabalho completa.
O crescimento sistemático do indicador reflete um enfraquecimento do mercado de trabalho, o aumento do desemprego. Como regra geral, o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego é registado antes da economia entrar em recessão. E vice-versa, uma diminuição deste indicador começa antes de ser registrada a recuperação econômica. Por isso, é considerado um dos principais indicadores da saúde do sistema econômico.
Além disso, o Fed orienta sua decisão sobre as taxas de juros em grande parte graças ao mercado de trabalho. Assim, o aumento do número de pedidos de subsídio de desemprego, durante algumas semanas consecutivas, pode ter um impacto negativo sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego (United States Initial Jobless Claims)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
