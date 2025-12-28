CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego (United States Initial Jobless Claims)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (United States Department of Labor)
Setor:
Trabalho
Alta 214 mil 227 mil
224 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
227 mil
214 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Pedidos de Seguro-Desemprego (Initial Jobless Claims) refletem o número de pessoas que pela primeira vez apelaram aos órgãos públicos para obter seguros de desemprego, na semana passada. Em outras palavras, o indicador reflete quantas pessoas perderam seus empregos durante o período do relatório.

Este critério é utilizado para avaliar o estado do mercado de trabalho e a saúde geral da economia. Como o fluxo semanal de dados mostra maior volatilidade de informações, suas interpretações não são realizadas usando este indicador, mas sim os valores médios para o mês. Volatilidade pode ser causada por uma variedade de fatores. Por exemplo, a redução da semana de trabalho (durante feriados ou férias) torna menor o número de pedidos (um ou alguns dias), assim, seu número será diminuído em comparação com uma semana de trabalho completa.

O crescimento sistemático do indicador reflete um enfraquecimento do mercado de trabalho, o aumento do desemprego. Como regra geral, o aumento dos pedidos de subsídio de desemprego é registado antes da economia entrar em recessão. E vice-versa, uma diminuição deste indicador começa antes de ser registrada a recuperação econômica. Por isso, é considerado um dos principais indicadores da saúde do sistema econômico.

Além disso, o Fed orienta sua decisão sobre as taxas de juros em grande parte graças ao mercado de trabalho. Assim, o aumento do número de pedidos de subsídio de desemprego, durante algumas semanas consecutivas, pode ter um impacto negativo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego (United States Initial Jobless Claims)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
20 dez. 2025
214 mil
227 mil
224 mil
13 dez. 2025
224 mil
208 mil
237 mil
6 dez. 2025
236 mil
196 mil
192 mil
29 nov. 2025
191 mil
222 mil
218 mil
22 nov. 2025
216 mil
215 mil
222 mil
15 nov. 2025
220 mil
228 mil
20 set. 2025
218 mil
208 mil
232 mil
13 set. 2025
231 mil
282 mil
264 mil
6 set. 2025
263 mil
235 mil
236 mil
30 ago. 2025
237 mil
231 mil
229 mil
23 ago. 2025
229 mil
236 mil
234 mil
16 ago. 2025
235 mil
226 mil
224 mil
9 ago. 2025
224 mil
223 mil
227 mil
2 ago. 2025
226 mil
225 mil
219 mil
26 jul. 2025
218 mil
224 mil
217 mil
19 jul. 2025
217 mil
215 mil
221 mil
12 jul. 2025
221 mil
218 mil
228 mil
5 jul. 2025
227 mil
228 mil
232 mil
28 jun. 2025
233 mil
242 mil
237 mil
21 jun. 2025
236 mil
247 mil
246 mil
14 jun. 2025
245 mil
236 mil
250 mil
7 jun. 2025
248 mil
243 mil
248 mil
31 mai. 2025
247 mil
233 mil
239 mil
24 mai. 2025
240 mil
226 mil
226 mil
17 mai. 2025
227 mil
231 mil
229 mil
10 mai. 2025
229 mil
233 mil
229 mil
3 mai. 2025
228 mil
234 mil
241 mil
26 abr. 2025
241 mil
218 mil
223 mil
19 abr. 2025
222 mil
221 mil
216 mil
12 abr. 2025
215 mil
219 mil
224 mil
5 abr. 2025
223 mil
218 mil
219 mil
29 mar. 2025
219 mil
231 mil
225 mil
22 mar. 2025
224 mil
225 mil
225 mil
15 mar. 2025
223 mil
211 mil
221 mil
8 mar. 2025
220 mil
209 mil
222 mil
1 mar. 2025
221 mil
231 mil
242 mil
22 fev. 2025
242 mil
211 mil
220 mil
15 fev. 2025
219 mil
212 mil
214 mil
8 fev. 2025
213 mil
218 mil
220 mil
1 fev. 2025
219 mil
212 mil
208 mil
25 jan. 2025
207 mil
213 mil
223 mil
18 jan. 2025
223 mil
215 mil
217 mil
11 jan. 2025
217 mil
216 mil
203 mil
4 jan. 2025
201 mil
218 mil
211 mil
28 dez. 2024
211 mil
219 mil
220 mil
21 dez. 2024
219 mil
219 mil
220 mil
14 dez. 2024
220 mil
224 mil
242 mil
7 dez. 2024
242 mil
219 mil
225 mil
30 nov. 2024
224 mil
205 mil
215 mil
23 nov. 2024
213 mil
203 mil
215 mil
12345678...20
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido