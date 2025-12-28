Calendário Econômico
Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito na Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)
|Baixa
|1.6%
|
0.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-2.5%
|
1.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito - Anual - (Electronic Card Retail Sales y/y) refletem a variação percentual nos pagamentos eletrônicos no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador pode ser usado para avaliar as despesas e a atividade econômica dos consumidores.
Os valores do indicador estão sujeitos a ajustes sazonais, podem ser revistos a cada mês, e os movimentos mensais podem flutuar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo Pagas com Cartões de Crédito ou Débito na Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
