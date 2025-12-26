CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores da Suécia

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 1.1% Trimestral
Taxa de Desemprego 8.2% nov. 2025 8.9% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) -0.2% nov. 2025 0.4% Mensal
Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros 1.75% 1.75%
Balança Comercial de Mercadorias Kr​1.5 bilh out. 2025 Kr​4.9 bilh Mensal

2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, SEK, Balança Comercial de Mercadorias, Projeção: Kr​0.0 bilh, Prévio: Kr​1.5 bilh
2025.12.30 07:00, SEK, Empréstimos às famílias (Anual), Projeção: 5.0%, Prévio: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual), Prévio: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Massa Monetária Agregado M3 (Anual)
2025.12.30 08:30, SEK, Atas da Reunião do Banco da Suécia sobre Política Monetária
2025.12.31 00:00, SEK, Véspera de ano novo
2026.01.01 00:00, SEK, Dia de Ano Novo
2026.01.02 07:30, SEK, Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial, Projeção: 54.2, Prévio: 54.6

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 2.6% 3 trim. 2025 2.4% Trimestral
PIB (Trimestral) 1.1% 3 trim. 2025 1.1% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 8.2% nov. 2025 8.9% Mensal
Taxa de Desemprego Registrada 6.7% nov. 2025 6.8% Mensal
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) -0.2% nov. 2025 0.4% Mensal
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) 2.3% nov. 2025 3.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual) 2.3% nov. 2025 3.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal) -0.2% nov. 2025 0.4% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Anual) 2.3% nov. 2025 3.1% Mensal
Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Mensal) -0.2% nov. 2025 0.4% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) 1.2% nov. 2025 0.4% Mensal
Índice de Preços ao Produtor (Mensal) -1.4% nov. 2025 0.4% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros 1.75% 1.75%
Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual) 3.0% out. 2025 2.5% Mensal
Empréstimos às famílias (Anual) 1500.0% out. 2025 4900.0% Mensal
Massa Monetária Agregado M3 (Anual) N/D out. 2025 4.0% Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial de Mercadorias Kr​1.5 bilh out. 2025 Kr​4.9 bilh Mensal
Transações Correntes Kr​93.2 bilh 3 trim. 2025 Kr​98.0 bilh Trimestral
Negócio Último Período Prévio Frequência
Confiança Empresarial 107.4 dez. 2025 105.5 Mensal
Encomendas à Industria (Anual) 12.1% out. 2025 6.7% Mensal
Encomendas à Indústria (Mensal) 6.7% out. 2025 4.7% Mensal
Estoques Industriais Kr​1.516 bilh 1 trim. 2021 Kr​-5.775 bilh Trimestral
Estoques Industriais (Trimestral) 0.6% 1 trim. 2021 -2.2% Trimestral
Estoques de Materiais e Mercadorias Kr​3.465 bilh 3 trim. 2025 Kr​2.327 bilh Trimestral
Estoques de Materiais e Mercadorias (Trimestral) 0.7% 1 trim. 2024 -1.5% Trimestral
Indicador de Tendência Econômica 103.7 dez. 2025 101.5 Mensal
Produção Industrial (Anual) 6.1% out. 2025 14.3% Mensal
Produção Industrial (Mensal) -6.6% out. 2025 5.0% Mensal
Produção do Setor Privado (Anual) 111.4% out. 2025 103.2% Mensal
Produção do Setor Privado (Mensal) 102.1% out. 2025 101.4% Mensal
Utilização da Capacidade Instalada (Trimestral) -0.2% 3 trim. 2025 0.8% Trimestral
Índice Composto Silf/Swedbank de Gestores de Compras 57.8 nov. 2025 55.6 Mensal
Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial 54.6 nov. 2025 55.0 Mensal
Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços 59.1 nov. 2025 55.4 Mensal
Índice de Confiança no Setor Manufatureiro 103.8 dez. 2025 100.8 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Consumo Doméstico (Anual) 2.3% out. 2025 3.6% Mensal
Consumo Doméstico (Mensal) -0.9% out. 2025 0.5% Mensal
Expectativas de Inflação 7.0% dez. 2025 7.1% Mensal
Vendas no Varejo (Anual) 5.6% nov. 2025 3.5% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 1.1% nov. 2025 -0.2% Mensal
Índice de Confiança do Consumidor 95.8 dez. 2025 95.7 Mensal