Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores da Suécia
Visão geral
|Indicador
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|1.1%
|Trimestral
|Taxa de Desemprego
|8.2%
|nov. 2025
|8.9%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|-0.2%
|nov. 2025
|0.4%
|Mensal
|Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros
|1.75%
|1.75%
|Balança Comercial de Mercadorias
|Kr1.5 bilh
|out. 2025
|Kr4.9 bilh
|Mensal
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, SEK, Balança Comercial de Mercadorias, Projeção: Kr0.0 bilh, Prévio: Kr1.5 bilh
2025.12.30 07:00, SEK, Empréstimos às famílias (Anual), Projeção: 5.0%, Prévio: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual), Prévio: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Massa Monetária Agregado M3 (Anual)
2025.12.30 08:30, SEK, Atas da Reunião do Banco da Suécia sobre Política Monetária
2025.12.31 00:00, SEK, Véspera de ano novo
2026.01.01 00:00, SEK, Dia de Ano Novo
2026.01.02 07:30, SEK, Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial, Projeção: 54.2, Prévio: 54.6
Indicadores Econômicos
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|2.6%
|3 trim. 2025
|2.4%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|1.1%
|3 trim. 2025
|1.1%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|8.2%
|nov. 2025
|8.9%
|Mensal
|Taxa de Desemprego Registrada
|6.7%
|nov. 2025
|6.8%
|Mensal
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|-0.2%
|nov. 2025
|0.4%
|Mensal
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal)
|2.3%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Anual)
|2.3%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|0.4%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Anual)
|2.3%
|nov. 2025
|3.1%
|Mensal
|Índice de Preços ao Consumidor com Taxa de Juros Fixa (Mensal)
|-0.2%
|nov. 2025
|0.4%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|1.2%
|nov. 2025
|0.4%
|Mensal
|Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
|-1.4%
|nov. 2025
|0.4%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Decisão do Banco da Suécia sobre a Taxa de Juros
|1.75%
|1.75%
|Empréstimos a Empresas não Financeiras (Anual)
|3.0%
|out. 2025
|2.5%
|Mensal
|Empréstimos às famílias (Anual)
|1500.0%
|out. 2025
|4900.0%
|Mensal
|Massa Monetária Agregado M3 (Anual)
|N/D
|out. 2025
|4.0%
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial de Mercadorias
|Kr1.5 bilh
|out. 2025
|Kr4.9 bilh
|Mensal
|Transações Correntes
|Kr93.2 bilh
|3 trim. 2025
|Kr98.0 bilh
|Trimestral
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Confiança Empresarial
|107.4
|dez. 2025
|105.5
|Mensal
|Encomendas à Industria (Anual)
|12.1%
|out. 2025
|6.7%
|Mensal
|Encomendas à Indústria (Mensal)
|6.7%
|out. 2025
|4.7%
|Mensal
|Estoques Industriais
|Kr1.516 bilh
|1 trim. 2021
|Kr-5.775 bilh
|Trimestral
|Estoques Industriais (Trimestral)
|0.6%
|1 trim. 2021
|-2.2%
|Trimestral
|Estoques de Materiais e Mercadorias
|Kr3.465 bilh
|3 trim. 2025
|Kr2.327 bilh
|Trimestral
|Estoques de Materiais e Mercadorias (Trimestral)
|0.7%
|1 trim. 2024
|-1.5%
|Trimestral
|Indicador de Tendência Econômica
|103.7
|dez. 2025
|101.5
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|6.1%
|out. 2025
|14.3%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|-6.6%
|out. 2025
|5.0%
|Mensal
|Produção do Setor Privado (Anual)
|111.4%
|out. 2025
|103.2%
|Mensal
|Produção do Setor Privado (Mensal)
|102.1%
|out. 2025
|101.4%
|Mensal
|Utilização da Capacidade Instalada (Trimestral)
|-0.2%
|3 trim. 2025
|0.8%
|Trimestral
|Índice Composto Silf/Swedbank de Gestores de Compras
|57.8
|nov. 2025
|55.6
|Mensal
|Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial
|54.6
|nov. 2025
|55.0
|Mensal
|Índice Silf/Swedbank de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) no Setor de Serviços
|59.1
|nov. 2025
|55.4
|Mensal
|Índice de Confiança no Setor Manufatureiro
|103.8
|dez. 2025
|100.8
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Consumo Doméstico (Anual)
|2.3%
|out. 2025
|3.6%
|Mensal
|Consumo Doméstico (Mensal)
|-0.9%
|out. 2025
|0.5%
|Mensal
|Expectativas de Inflação
|7.0%
|dez. 2025
|7.1%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Anual)
|5.6%
|nov. 2025
|3.5%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|1.1%
|nov. 2025
|-0.2%
|Mensal
|Índice de Confiança do Consumidor
|95.8
|dez. 2025
|95.7
|Mensal