Calendário Econômico
União Europeia - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) (European Union Consumer Price Index (CPI))
|Baixa
|129.33
|
129.35
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
129.33
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor (Consumer Price Index) reflete, do ponto de vista dos consumidores, a mudança de preços de uma cesta de bens e serviços na zona do euro. Este é um importante indicador de inflação na União Europeia.
Para calcular as variações de preços, é compilada uma amostra representativa de bens e serviços, chamada de cesta do consumidor. Essa amostra é selecionada visando abranger os principais itens de consumo doméstico, incluindo alimentos e bebidas, produtos de higiene pessoal, periódicos, serviços públicos, assistência médica, educação, entretenimento e muito mais. A maioria desses bens e serviços é comprada com frequência ou diariamente.
O IPC é levado em consideração na tomada de medidas de política monetária, na indexação de salários e benefícios sociais e também como uma ferramenta para calcular mudanças no consumo e nos padrões de vida. O índice de preços ao consumidor é calculado separadamente para cada estado que faz parte da zona do euro. Depois, de acordo com a metodologia aprovada, todos eles são juntados no índice de preços ao consumidor harmonizado (IHPC).
O fato de outros fatores (como o salário) não mudarem, enquanto o IPC e a inflação crescerem, indica uma diminuição no poder de compra da população. O crescimento do índice em condições de inflação insuficiente afeta positivamente a cotação do euro.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "União Europeia - Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Mensal) (European Union Consumer Price Index (CPI))".
