Calendário Econômico
EUA - Renda Pessoal (Mensal) (United States Personal Income m/m)
|Baixa
|N/D
|0.8%
|
0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Renda Pessoal - Mensal - (Personal Income m/m) reflete a mudança dos fundos recebidos pelos consumidores no mês de relatórios em comparação com o anterior. São levadas em conta todas as fontes de faturamento: salários, bonificações, renda por posse de imóveis, ativos financeiros ou de bolsa, rendimentos vindos da atividade empresarial, subsídios e pagamentos do Estado, prêmios de risco e aposentadoria, etc.
O indicador é liberado pelo Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos como parte do relatório «Personal Income and Outlays» juntamente com a Renda Pessoal. Os analistas frequentemente interpretam estes dois indicadores simultaneamente, uma vez que para estimar a atividade dos consumidores e para a previsão do comportamento, é tida em conta a relação entre esses dois índices.
O indicador é utilizado tanto para prever os gastos do consumidor no futuro próximo quanto para avaliar a inflação. O crescimento da renda pessoal de diferentes fontes pode levar a um aquecimento do mercado de consumo, custos mais elevados e aumento da inflação.
Geralmente, como o crescimento do indicador está intimamente ligado ao aumento da inflação, ele se faz sentir positivamente nas cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Renda Pessoal (Mensal) (United States Personal Income m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
