A Renda Pessoal - Mensal - (Personal Income m/m) reflete a mudança dos fundos recebidos pelos consumidores no mês de relatórios em comparação com o anterior. São levadas em conta todas as fontes de faturamento: salários, bonificações, renda por posse de imóveis, ativos financeiros ou de bolsa, rendimentos vindos da atividade empresarial, subsídios e pagamentos do Estado, prêmios de risco e aposentadoria, etc.

O indicador é liberado pelo Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos como parte do relatório «Personal Income and Outlays» juntamente com a Renda Pessoal. Os analistas frequentemente interpretam estes dois indicadores simultaneamente, uma vez que para estimar a atividade dos consumidores e para a previsão do comportamento, é tida em conta a relação entre esses dois índices.

O indicador é utilizado tanto para prever os gastos do consumidor no futuro próximo quanto para avaliar a inflação. O crescimento da renda pessoal de diferentes fontes pode levar a um aquecimento do mercado de consumo, custos mais elevados e aumento da inflação.

Geralmente, como o crescimento do indicador está intimamente ligado ao aumento da inflação, ele se faz sentir positivamente nas cotações do dólar.

Últimos valores: