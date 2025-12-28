CalendárioSeções

EUA - Renda Pessoal (Mensal) (United States Personal Income m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA) (Bureau of Economic Analysis)
Setor:
Consumidor
Baixa N/D 0.8%
0.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Renda Pessoal - Mensal - (Personal Income m/m) reflete a mudança dos fundos recebidos pelos consumidores no mês de relatórios em comparação com o anterior. São levadas em conta todas as fontes de faturamento: salários, bonificações, renda por posse de imóveis, ativos financeiros ou de bolsa, rendimentos vindos da atividade empresarial, subsídios e pagamentos do Estado, prêmios de risco e aposentadoria, etc.

O indicador é liberado pelo Instituto de Análise Econômica dos Estados Unidos como parte do relatório «Personal Income and Outlays» juntamente com a Renda Pessoal. Os analistas frequentemente interpretam estes dois indicadores simultaneamente, uma vez que para estimar a atividade dos consumidores e para a previsão do comportamento, é tida em conta a relação entre esses dois índices.

O indicador é utilizado tanto para prever os gastos do consumidor no futuro próximo quanto para avaliar a inflação. O crescimento da renda pessoal de diferentes fontes pode levar a um aquecimento do mercado de consumo, custos mais elevados e aumento da inflação.

Geralmente, como o crescimento do indicador está intimamente ligado ao aumento da inflação, ele se faz sentir positivamente nas cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Renda Pessoal (Mensal) (United States Personal Income m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
0.8%
0.4%
set. 2025
0.4%
0.4%
ago. 2025
0.4%
-0.1%
0.4%
jul. 2025
0.4%
0.2%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.7%
-0.4%
mai. 2025
-0.4%
0.4%
0.7%
abr. 2025
0.8%
0.2%
0.7%
mar. 2025
0.5%
0.3%
0.7%
fev. 2025
0.8%
0.5%
0.7%
jan. 2025
0.9%
0.3%
0.4%
dez. 2024
0.4%
0.3%
0.3%
nov. 2024
0.3%
0.4%
0.7%
out. 2024
0.6%
0.3%
0.3%
set. 2024
0.3%
0.3%
0.2%
ago. 2024
0.2%
0.4%
0.3%
jul. 2024
0.3%
0.5%
0.2%
jun. 2024
0.2%
0.1%
0.4%
mai. 2024
0.5%
0.1%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.3%
0.5%
mar. 2024
0.5%
0.2%
0.3%
fev. 2024
0.3%
0.2%
1.0%
jan. 2024
1.0%
0.3%
dez. 2023
0.3%
0.4%
nov. 2023
0.4%
0.1%
0.3%
out. 2023
0.2%
-0.1%
0.4%
set. 2023
0.3%
0.2%
0.4%
ago. 2023
0.4%
-0.2%
0.2%
jul. 2023
0.2%
0.3%
0.3%
jun. 2023
0.3%
-0.3%
0.5%
mai. 2023
0.4%
0.4%
0.3%
abr. 2023
0.4%
-0.4%
0.3%
mar. 2023
0.3%
0.4%
0.3%
fev. 2023
0.3%
-0.3%
0.6%
jan. 2023
0.6%
0.2%
0.3%
dez. 2022
0.2%
0.0%
0.3%
nov. 2022
0.4%
-0.4%
0.7%
out. 2022
0.7%
0.7%
0.4%
set. 2022
0.4%
-1.0%
0.4%
ago. 2022
0.3%
1.4%
0.3%
jul. 2022
0.2%
-1.8%
0.7%
jun. 2022
0.6%
2.3%
0.6%
mai. 2022
0.5%
-3.1%
0.5%
abr. 2022
0.4%
3.3%
0.5%
mar. 2022
0.5%
0.2%
0.7%
fev. 2022
0.5%
-0.7%
0.1%
jan. 2022
0.0%
1.1%
0.4%
dez. 2021
0.3%
-1.5%
0.5%
nov. 2021
0.4%
2.0%
0.5%
out. 2021
0.5%
-2.6%
-1.0%
set. 2021
-1.0%
3.4%
0.2%
