Calendário Econômico
Rendimento Semanal Médio, Pagamentos Totais (inclu. bonificações) (Anual) (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)
|Moderada
|5.0%
|4.7%
|
4.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.2%
|
5.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Rendimento Semanal Médio incluindo Bônus - Anual - (Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y) é um indicador que reflete a mudança na renda semanal média dos empregados, nos últimos três meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No Reino Unido, é considerado o principal indicador de mudanças de curto prazo na renda.
O indicador é calculado com base numa pesquisa com 9 000 empresas, que empregam a 13,8 milhões de pessoas. A pesquisa registra informações sobre o montante total de salários pagos em cada empresa e o número de pessoas que receberam um salário durante o período de referência. O nível médio de salário semanal é calculado com base nesses dados (o valor é dividido pelo número de empregados). O cálculo não inclui trabalhadores independentes, membros das forças armadas e estagiários subsidiados pelo governo.
O cálculo do indicador inclui bônus e gratificações. Trata-se da quantia média de todo o dinheiro pago aos empregados das empresas britânicas durante uma semana pelo trabalho realizado, antes do pagamento de impostos e outras deduções. Aqui não são considerados rendimentos auferidos, subsídios em espécie ou salários atrasados. A versão completa deste relatório inclui uma expressão nominal (sem considerar a inflação) e real (considerando a inflação dos preços ao consumidor).
O indicador não pode ser considerado como uma medida pura de aumento ou de redução de salários, porque, devido à simplicidade da fórmula de cálculo, não leva em conta mudanças na proporção de mão de obra ocupada a tempo parcial ou mudanças na composição do pessoal.
O rendimento semanal médio dos residentes do país é um dos principais indicadores de inflação e de atividade de consumo. Portanto, seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da libra britânica.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Rendimento Semanal Médio, Pagamentos Totais (inclu. bonificações) (Anual) (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress