Rendimento Semanal Médio, Pagamentos Totais (inclu. bonificações) (Anual) (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)

País:
Reino Unido
GBP, Libra esterlina
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística (Office for National Statistics)
Setor:
Trabalho
Moderada 5.0% 4.7%
4.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
5.2%
5.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Rendimento Semanal Médio incluindo Bônus - Anual - (Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y) é um indicador que reflete a mudança na renda semanal média dos empregados, nos últimos três meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No Reino Unido, é considerado o principal indicador de mudanças de curto prazo na renda.

O indicador é calculado com base numa pesquisa com 9 000 empresas, que empregam a 13,8 milhões de pessoas. A pesquisa registra informações sobre o montante total de salários pagos em cada empresa e o número de pessoas que receberam um salário durante o período de referência. O nível médio de salário semanal é calculado com base nesses dados (o valor é dividido pelo número de empregados). O cálculo não inclui trabalhadores independentes, membros das forças armadas e estagiários subsidiados pelo governo.

O cálculo do indicador inclui bônus e gratificações. Trata-se da quantia média de todo o dinheiro pago aos empregados das empresas britânicas durante uma semana pelo trabalho realizado, antes do pagamento de impostos e outras deduções. Aqui não são considerados rendimentos auferidos, subsídios em espécie ou salários atrasados. A versão completa deste relatório inclui uma expressão nominal (sem considerar a inflação) e real (considerando a inflação dos preços ao consumidor).

O indicador não pode ser considerado como uma medida pura de aumento ou de redução de salários, porque, devido à simplicidade da fórmula de cálculo, não leva em conta mudanças na proporção de mão de obra ocupada a tempo parcial ou mudanças na composição do pessoal.

O rendimento semanal médio dos residentes do país é um dos principais indicadores de inflação e de atividade de consumo. Portanto, seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da libra britânica.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Rendimento Semanal Médio, Pagamentos Totais (inclu. bonificações) (Anual) (United Kingdom Average Weekly Earnings, Total Pay (incl. Bonuses) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
ago. 2025
5.0%
4.7%
4.8%
mai. 2025
5.0%
4.9%
5.4%
abr. 2025
5.3%
5.8%
5.6%
jan. 2025
5.8%
6.3%
6.1%
dez. 2024
6.0%
6.0%
5.5%
out. 2024
5.2%
5.1%
4.4%
set. 2024
4.3%
4.4%
3.9%
ago. 2024
3.8%
4.1%
jul. 2024
4.0%
4.5%
jun. 2024
4.5%
5.4%
5.7%
mai. 2024
5.7%
5.9%
abr. 2024
5.9%
6.2%
5.9%
mar. 2024
5.7%
5.6%
fev. 2024
5.6%
6.2%
5.6%
jan. 2024
5.6%
5.9%
5.8%
dez. 2023
5.8%
5.8%
6.7%
nov. 2023
6.5%
6.3%
7.2%
out. 2023
7.2%
7.4%
8.0%
set. 2023
7.9%
8.6%
8.2%
ago. 2023
8.1%
8.6%
8.5%
jul. 2023
8.5%
8.3%
8.4%
jun. 2023
8.2%
7.5%
7.2%
mai. 2023
6.9%
7.5%
6.7%
abr. 2023
6.5%
6.1%
6.1%
mar. 2023
5.8%
5.1%
5.8%
fev. 2023
5.9%
4.9%
5.9%
jan. 2023
5.7%
5.5%
6.0%
dez. 2022
5.9%
7.3%
6.5%
nov. 2022
6.4%
5.6%
6.2%
out. 2022
6.1%
5.4%
6.0%
set. 2022
6.0%
7.0%
6.1%
ago. 2022
6.0%
6.5%
5.5%
jul. 2022
5.5%
4.7%
5.2%
jun. 2022
5.1%
5.2%
6.4%
mai. 2022
6.2%
6.1%
6.8%
abr. 2022
6.8%
7.3%
7.0%
mar. 2022
7.0%
5.5%
5.6%
fev. 2022
5.4%
5.7%
4.8%
jan. 2022
4.8%
4.9%
4.6%
dez. 2021
4.3%
3.5%
4.2%
nov. 2021
4.2%
4.1%
4.9%
out. 2021
4.9%
5.2%
5.9%
set. 2021
5.8%
6.3%
7.2%
ago. 2021
7.2%
7.4%
8.3%
jul. 2021
8.3%
8.5%
8.8%
jun. 2021
8.8%
8.1%
7.4%
mai. 2021
7.3%
6.4%
5.7%
abr. 2021
5.6%
3.7%
4.3%
mar. 2021
4.0%
3.9%
4.5%
fev. 2021
4.5%
4.6%
4.8%
