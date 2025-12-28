O Investimento Estrangeiro em Ações do Japão (Foreign Investment in Japan stocks) reflete o volume de investimentos - calculados em ienes -, feitos por residentes estrangeiros, em ações de empresas japonesas. O balanço entre entradas e saídas de recursos de capital no mercado interno caracteriza a força da economia e a atratividade de suas empresas para investidores estrangeiros.

Existem muitos tipos de investidores estrangeiros que fazem investimentos a longo prazo, como em fundos de pensão e governo, e repetem grandes investimentos por um curto período, por exemplo, em fundos de hedge.

A proporção de estrangeiros que vivem no Japão é de apenas 1%, isto é, o nível mais baixo entre os grandes países. No entanto, no que diz respeito às compra-vendas diárias, a proporção de operações de agentes estrangeiros chega a 60%.

Um exemplo estranho de investimento estrangeiro são os fundos angariados pelo Japão em caso de grandes terremotos. Geralmente, os terremotos levam à retirada de recursos financeiros do país, mas no caso do Japão há uma demanda especial por restauração, respectivamente, a atração de capital está associada a um aumento da demanda por obras durante a recuperação.

