CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Japão - Investimento Estrangeiro em Ações (Foreign Investment in Japan Stocks)

País:
Japão
JPY, Iene japonês
Fonte:
Ministério das Finanças (Ministry of Finance)
Setor:
Governo
Baixa ¥​-1234.8 bilh
¥​214.2 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
¥​-1234.8 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Investimento Estrangeiro em Ações do Japão (Foreign Investment in Japan stocks) reflete o volume de investimentos - calculados em ienes -, feitos por residentes estrangeiros, em ações de empresas japonesas. O balanço entre entradas e saídas de recursos de capital no mercado interno caracteriza a força da economia e a atratividade de suas empresas para investidores estrangeiros.

Existem muitos tipos de investidores estrangeiros que fazem investimentos a longo prazo, como em fundos de pensão e governo, e repetem grandes investimentos por um curto período, por exemplo, em fundos de hedge.

A proporção de estrangeiros que vivem no Japão é de apenas 1%, isto é, o nível mais baixo entre os grandes países. No entanto, no que diz respeito às compra-vendas diárias, a proporção de operações de agentes estrangeiros chega a 60%.

Um exemplo estranho de investimento estrangeiro são os fundos angariados pelo Japão em caso de grandes terremotos. Geralmente, os terremotos levam à retirada de recursos financeiros do país, mas no caso do Japão há uma demanda especial por restauração, respectivamente, a atração de capital está associada a um aumento da demanda por obras durante a recuperação.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Investimento Estrangeiro em Ações (Foreign Investment in Japan Stocks)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
20 dez. 2025
¥​-1234.8 bilh
¥​214.2 bilh
13 dez. 2025
¥​528.3 bilh
¥​132.8 bilh
6 dez. 2025
¥​96.8 bilh
¥​655.7 bilh
29 nov. 2025
¥​655.6 bilh
¥​-351.5 bilh
22 nov. 2025
¥​-348.7 bilh
¥​1021.0 bilh
15 nov. 2025
¥​1020.9 bilh
¥​-346.6 bilh
8 nov. 2025
¥​-347.3 bilh
¥​690.1 bilh
1 nov. 2025
¥​690.1 bilh
¥​1345.3 bilh
25 out. 2025
¥​1344.2 bilh
¥​752.6 bilh
18 out. 2025
¥​752.6 bilh
¥​1886.6 bilh
11 out. 2025
¥​1885.0 bilh
¥​2476.1 bilh
4 out. 2025
¥​2479.9 bilh
¥​-961.8 bilh
27 set. 2025
¥​-963.3 bilh
¥​-1747.1 bilh
20 set. 2025
¥​-1747.5 bilh
¥​-2032.8 bilh
13 set. 2025
¥​-2034.0 bilh
¥​108.6 bilh
6 set. 2025
¥​108.6 bilh
¥​-785.7 bilh
30 ago. 2025
¥​-785.7 bilh
¥​-496.2 bilh
23 ago. 2025
¥​-496.8 bilh
¥​1167.0 bilh
16 ago. 2025
¥​1161.7 bilh
¥​495.5 bilh
9 ago. 2025
¥​489.3 bilh
¥​193.9 bilh
2 ago. 2025
¥​193.0 bilh
¥​743.3 bilh
26 jul. 2025
¥​743.3 bilh
¥​571.9 bilh
19 jul. 2025
¥​571.9 bilh
¥​442.3 bilh
12 jul. 2025
¥​446.0 bilh
¥​611.5 bilh
5 jul. 2025
¥​611.7 bilh
¥​651.3 bilh
28 jun. 2025
¥​651.3 bilh
¥​-524.1 bilh
21 jun. 2025
¥​-524.3 bilh
¥​473.3 bilh
14 jun. 2025
¥​473.4 bilh
¥​179.8 bilh
7 jun. 2025
¥​180.2 bilh
¥​336.1 bilh
31 mai. 2025
¥​336.1 bilh
¥​309.1 bilh
24 mai. 2025
¥​309.3 bilh
¥​715.3 bilh
17 mai. 2025
¥​714.9 bilh
¥​439.4 bilh
10 mai. 2025
¥​439.0 bilh
¥​968.0 bilh
26 abr. 2025
¥​278.3 bilh
¥​705.6 bilh
19 abr. 2025
¥​705.6 bilh
¥​1044.9 bilh
12 abr. 2025
¥​1043.7 bilh
¥​1783.5 bilh
5 abr. 2025
¥​1808.4 bilh
¥​-449.8 bilh
29 mar. 2025
¥​-450.4 bilh
¥​-1200.6 bilh
22 mar. 2025
¥​-1206.0 bilh
¥​-1805.6 bilh
15 mar. 2025
¥​-1806.2 bilh
¥​-219.6 bilh
8 mar. 2025
¥​-220.5 bilh
¥​-708.3 bilh
1 mar. 2025
¥​-708.3 bilh
¥​-1038.0 bilh
22 fev. 2025
¥​-1038.0 bilh
¥​-351.9 bilh
15 fev. 2025
¥​-352.8 bilh
¥​-384.4 bilh
8 fev. 2025
¥​-384.4 bilh
¥​-315.2 bilh
1 fev. 2025
¥​-315.2 bilh
¥​752.7 bilh
25 jan. 2025
¥​753.0 bilh
¥​-69.0 bilh
18 jan. 2025
¥​-66.1 bilh
¥​259.1 bilh
11 jan. 2025
¥​313.3 bilh
¥​-74.0 bilh
28 dez. 2024
¥​562.7 bilh
¥​-1023.5 bilh
12345678...14
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido