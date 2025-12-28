Calendário Econômico
Japão - Investimento Estrangeiro em Ações (Foreign Investment in Japan Stocks)
|Baixa
|¥-1234.8 bilh
|
¥214.2 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
¥-1234.8 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento Estrangeiro em Ações do Japão (Foreign Investment in Japan stocks) reflete o volume de investimentos - calculados em ienes -, feitos por residentes estrangeiros, em ações de empresas japonesas. O balanço entre entradas e saídas de recursos de capital no mercado interno caracteriza a força da economia e a atratividade de suas empresas para investidores estrangeiros.
Existem muitos tipos de investidores estrangeiros que fazem investimentos a longo prazo, como em fundos de pensão e governo, e repetem grandes investimentos por um curto período, por exemplo, em fundos de hedge.
A proporção de estrangeiros que vivem no Japão é de apenas 1%, isto é, o nível mais baixo entre os grandes países. No entanto, no que diz respeito às compra-vendas diárias, a proporção de operações de agentes estrangeiros chega a 60%.
Um exemplo estranho de investimento estrangeiro são os fundos angariados pelo Japão em caso de grandes terremotos. Geralmente, os terremotos levam à retirada de recursos financeiros do país, mas no caso do Japão há uma demanda especial por restauração, respectivamente, a atração de capital está associada a um aumento da demanda por obras durante a recuperação.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Investimento Estrangeiro em Ações (Foreign Investment in Japan Stocks)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress