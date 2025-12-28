Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (CPI y/y) reflete as mudanças de preços de bens e serviços do ponto de vista do consumidor no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano passado. É avaliada uma cesta de bens e serviços, que é grande parte da despesa das famílias. CPI é um indicador chave da demanda do consumidor e da inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar de Hong Kong.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Hong Kong - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Hong Kong Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).