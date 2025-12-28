CalendárioSeções

África do Sul - Alvarás de Construção (Anual) (South Africa Building Permits y/y)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
Negócio
Baixa -6.9% -13.9%
2.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-14.5%
-6.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Licenças de Construção - Anual - (Building Permits y/y) refletem alterações no número de licenças de construção emitidas no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O indicador é calculado com base numa pesquisa realizada pelo Escritório de Estatística da África do Sul entre grandes municípios, pesquisa essa que coleta informações sobre planos de construção aprovados e projetos de construção concluídos. As informações sobre licenças de construção emitidas para empresas privadas são coletadas por e-mail, fax e telefone.

Os dados sobre as licenças emitidas são difíceis de comparar com as obras concluídas, porque nem todos os projetos aprovados passam à fase de construção e, além disso, se as obras não tiverem começado dentro de um ano após a obtenção da permissão, o pedido deverá ser apresentado novamente.

Os dados mensais da pesquisa são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver políticas econômicas. Além disso, os resultados são importantes para estimar o produto interno bruto (PIB) e calcular o indicador composto do ciclo de negócios.

O aumento no número de licenças emitidas indica uma expansão do setor de construção, o que indica uma situação econômica favorável. Por isso, um aumento nos valores do indicador pode ter um efeito positivo sobre a cotação da moeda local.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Alvarás de Construção (Anual) (South Africa Building Permits y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-6.9%
-13.9%
2.0%
set. 2025
0.3%
-4.6%
2.1%
ago. 2025
-8.8%
-6.9%
-5.3%
jul. 2025
-4.7%
-3.4%
-12.5%
jun. 2025
-13.3%
-1.1%
13.2%
mai. 2025
13.2%
1.8%
-20.7%
abr. 2025
-20.8%
2.7%
-4.6%
mar. 2025
-6.7%
11.6%
-8.4%
fev. 2025
-9.0%
11.8%
33.2%
jan. 2025
31.8%
10.0%
13.8%
dez. 2024
12.4%
1.9%
-1.5%
nov. 2024
-2.0%
13.3%
21.6%
out. 2024
21.6%
19.3%
set. 2024
19.4%
-0.5%
-1.5%
ago. 2024
-1.5%
6.7%
jul. 2024
5.5%
-31.9%
jun. 2024
-31.8%
-15.3%
mai. 2024
-14.6%
2.9%
abr. 2024
2.4%
-7.8%
mar. 2024
-7.8%
-16.2%
-8.1%
fev. 2024
-17.6%
0.5%
-13.5%
jan. 2024
-14.7%
-2.9%
-17.1%
dez. 2023
-16.1%
-10.3%
-26.0%
nov. 2023
-26.6%
-15.8%
-22.6%
out. 2023
-23.3%
-16.8%
-22.5%
set. 2023
-22.1%
-8.4%
-25.3%
ago. 2023
-25.6%
-3.3%
-17.3%
jul. 2023
-17.3%
-1.5%
14.7%
jun. 2023
10.8%
-5.8%
-12.0%
mai. 2023
-12.0%
-4.7%
4.4%
abr. 2023
3.7%
-12.8%
-17.4%
mar. 2023
-18.0%
-13.5%
12.7%
fev. 2023
8.6%
-9.2%
-40.0%
jan. 2023
-40.4%
3.0%
-11.5%
dez. 2022
-11.5%
7.5%
13.4%
nov. 2022
8.7%
9.4%
8.9%
out. 2022
8.0%
11.4%
9.9%
set. 2022
8.6%
12.2%
12.6%
ago. 2022
15.7%
6.2%
14.1%
jul. 2022
13.2%
-111.2%
21.1%
jun. 2022
19.0%
-121.8%
-6.8%
mai. 2022
-7.4%
-118.1%
-8.6%
abr. 2022
-8.3%
-107.4%
15.1%
mar. 2022
15.9%
-99.8%
-19.3%
fev. 2022
-19.5%
-93.2%
49.4%
jan. 2022
44.5%
-114.7%
22.2%
dez. 2021
24.8%
-131.7%
3.6%
nov. 2021
-3.7%
-141.9%
3.3%
out. 2021
3.5%
-170.9%
29.6%
set. 2021
28.6%
-242.7%
33.4%
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

