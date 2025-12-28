As Licenças de Construção - Anual - (Building Permits y/y) refletem alterações no número de licenças de construção emitidas no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O indicador é calculado com base numa pesquisa realizada pelo Escritório de Estatística da África do Sul entre grandes municípios, pesquisa essa que coleta informações sobre planos de construção aprovados e projetos de construção concluídos. As informações sobre licenças de construção emitidas para empresas privadas são coletadas por e-mail, fax e telefone.

Os dados sobre as licenças emitidas são difíceis de comparar com as obras concluídas, porque nem todos os projetos aprovados passam à fase de construção e, além disso, se as obras não tiverem começado dentro de um ano após a obtenção da permissão, o pedido deverá ser apresentado novamente.

Os dados mensais da pesquisa são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver políticas econômicas. Além disso, os resultados são importantes para estimar o produto interno bruto (PIB) e calcular o indicador composto do ciclo de negócios.

O aumento no número de licenças emitidas indica uma expansão do setor de construção, o que indica uma situação econômica favorável. Por isso, um aumento nos valores do indicador pode ter um efeito positivo sobre a cotação da moeda local.

