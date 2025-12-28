CalendárioSeções

África do Sul - Vendas no Varejo (Anual) (South Africa Retail Sales y/y)

País:
África do Sul
ZAR, Rand sul-africano
Fonte:
Agência de Estatísticas da África do Sul (Statistics South Africa)
Setor:
Consumidor
Baixa 2.9% 3.4%
3.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.8%
2.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) é um indicador da variação percentual no volume de vendas no varejo de bens e serviços na África do Sul no mês do relatório em comparação com o mês anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.

O setor de comércio da África do Sul é dividido em 5 componentes: atacado, vendas de automóveis, imóveis, alimentos e bebidas (restauração e serviço de catering) e varejo. Estes últimos incluem a revenda de produtos sem modificação.

O indicador é calculado com base numa pesquisa mensal realizada pelo Serviço de Estatística da África do Sul com cerca de 3 000 empresas registradas como pagadoras de IVA. A amostra da pesquisa abrange todos os tipos de empresas de varejo no país: pontos de venda não especializados, lojas de alimentos e bebidas, farmácias, pontos de venda a varejo de roupas e sapatos, móveis e eletrodomésticos, equipamentos etc. As empresas são divididas em quatro grupos, dependendo do volume de vendas, de acordo com o qual os pesos são atribuídos aos dados das empresas de um ou outro grupo.

Para dados mensais, é usado um ajuste sazonal visando excluir variações sazonais e flutuações de calendário. No entanto, esse ajuste se baseia em séries temporais de longo prazo e não leva em consideração o efeito Black Friday, em que as vendas aumentam particularmente acentuadamente nos últimos anos. Para avaliar tendências reais nas vendas no varejo, é recomendável usar a versão anual do indicador vendas no varejo y/y.

O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo.

O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação do rand sul-africano, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Vendas no Varejo (Anual) (South Africa Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
2.9%
3.4%
3.0%
set. 2025
3.1%
2.4%
2.2%
ago. 2025
2.3%
3.3%
5.7%
jul. 2025
5.6%
2.9%
1.7%
jun. 2025
1.6%
3.4%
4.3%
mai. 2025
4.2%
3.5%
5.2%
abr. 2025
5.1%
4.1%
1.2%
mar. 2025
1.5%
1.5%
4.1%
fev. 2025
3.9%
4.5%
7.0%
jan. 2025
7.0%
3.6%
3.2%
dez. 2024
3.1%
3.3%
7.6%
nov. 2024
7.7%
2.3%
6.2%
out. 2024
6.3%
0.9%
set. 2024
0.9%
1.5%
3.2%
ago. 2024
3.2%
1.7%
jul. 2024
2.0%
4.1%
jun. 2024
4.1%
0.8%
mai. 2024
0.8%
0.6%
abr. 2024
0.6%
2.3%
mar. 2024
2.3%
0.2%
-0.7%
fev. 2024
-0.8%
0.2%
-2.0%
jan. 2024
-2.1%
0.1%
3.2%
dez. 2023
2.7%
-0.3%
-1.0%
nov. 2023
-0.9%
-1.0%
-2.3%
out. 2023
-2.5%
1.0%
1.0%
set. 2023
0.9%
1.2%
-0.3%
ago. 2023
-0.5%
1.4%
-1.0%
jul. 2023
-1.8%
1.7%
-1.8%
jun. 2023
-0.9%
1.9%
-1.6%
mai. 2023
-1.4%
2.2%
-1.8%
abr. 2023
-1.6%
2.5%
-1.5%
mar. 2023
-1.6%
2.8%
-0.7%
fev. 2023
-0.5%
3.1%
-0.8%
jan. 2023
-0.8%
3.6%
-0.5%
dez. 2022
-0.6%
4.0%
0.8%
nov. 2022
0.4%
4.6%
-0.7%
out. 2022
-0.6%
4.9%
-0.4%
set. 2022
-0.6%
5.0%
2.1%
ago. 2022
2.0%
4.7%
8.9%
jul. 2022
8.6%
4.1%
-2.3%
jun. 2022
-2.5%
4.5%
0.1%
mai. 2022
0.1%
4.9%
4.3%
abr. 2022
3.4%
5.6%
1.7%
mar. 2022
1.3%
7.0%
-0.9%
fev. 2022
-0.9%
8.3%
7.7%
jan. 2022
7.7%
8.5%
3.2%
dez. 2021
3.1%
9.2%
2.7%
nov. 2021
3.3%
10.4%
1.9%
out. 2021
1.8%
12.4%
2.1%
set. 2021
2.1%
16.1%
-1.5%
