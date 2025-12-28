Calendário Econômico
África do Sul - Vendas no Varejo (Anual) (South Africa Retail Sales y/y)
|Baixa
|2.9%
|3.4%
|
3.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.8%
|
2.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) é um indicador da variação percentual no volume de vendas no varejo de bens e serviços na África do Sul no mês do relatório em comparação com o mês anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.
O setor de comércio da África do Sul é dividido em 5 componentes: atacado, vendas de automóveis, imóveis, alimentos e bebidas (restauração e serviço de catering) e varejo. Estes últimos incluem a revenda de produtos sem modificação.
O indicador é calculado com base numa pesquisa mensal realizada pelo Serviço de Estatística da África do Sul com cerca de 3 000 empresas registradas como pagadoras de IVA. A amostra da pesquisa abrange todos os tipos de empresas de varejo no país: pontos de venda não especializados, lojas de alimentos e bebidas, farmácias, pontos de venda a varejo de roupas e sapatos, móveis e eletrodomésticos, equipamentos etc. As empresas são divididas em quatro grupos, dependendo do volume de vendas, de acordo com o qual os pesos são atribuídos aos dados das empresas de um ou outro grupo.
Para dados mensais, é usado um ajuste sazonal visando excluir variações sazonais e flutuações de calendário. No entanto, esse ajuste se baseia em séries temporais de longo prazo e não leva em consideração o efeito Black Friday, em que as vendas aumentam particularmente acentuadamente nos últimos anos. Para avaliar tendências reais nas vendas no varejo, é recomendável usar a versão anual do indicador vendas no varejo y/y.
O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo.
O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação do rand sul-africano, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "África do Sul - Vendas no Varejo (Anual) (South Africa Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
