A Conferência de Imprensa do Banco do Japão (BoJ Press Conference) é a principal forma de interação de informações do regulador japonês. Durante a conferência de imprensa o presidente do Banco do Japão ou seu vice explica as decisões sobre política monetária, descreve seus pontos de vista sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico e respondem a perguntas.

Embora o Banco do Japão não seja um órgão administrativo do estado, considera-se que a política monetária pertence a uma categoria administrativa.

Se a conferência de imprensa contiver declarações sugerindo uma melhoria adicional da política monetária, seus resultados poderão ter um efeito positivo a curto prazo nas cotações do iene.

Nas entrevistas coletivas do Banco do Japão, são analisados os fatores que influenciaram a decisão mais recente sobre taxa de juros, previsão econômica geral, inflação e decisões futuras sobre política monetária. Os tópicos da conferência incluem perspectivas econômicas, inflação e mudanças nas taxas.

O comunicado sobre a reunião de política monetária do Banco do Japão geralmente é realizado às 11h. No entanto, se forem esperados anúncios importantes ou alterações de política, poderá demorar até às 12:30.