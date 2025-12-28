Calendário Econômico
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Moderada
|0.0%
|0.4%
|
0.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
0.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Consumer Price Index (CPI) m/m) reflete a variação nos preços dos 700 principais bens de consumo e serviços no mês de referência em comparação com o mês anterior. As informações sobre os preços são coletadas mensalmente por meio de uma pesquisa por telefone com 20 000 pontos de venda em 140 locais em todo o Reino Unido.
A cesta de produtos e serviços é revisada pelo menos uma vez por ano, dependendo das atuais mudanças econômicas, tecnológicas e culturais do país. Um conjunto fixo de pesos é aplicado às mudanças nos preços de cada item da lista (quanto ao orçamento familiar típico, a importância de cada um dos componentes da cesta é refletida sobre impacto sobre o índice final). Se uma determinada marca de produtos desaparece do estoque das lojas, para preservar a representatividade é escolhida a marca mais próxima quanto ao preço e à qualidade.
O cálculo do CPI não inclui quanto custa aos proprietários de moradias o fato de morar nelas (impostos, manutenção, trabalho técnico) e as arrecadações de impostos. No entanto, o índice considera pagamentos de serviços públicos, pequenos reparos e manutenção do sistemas de serviços públicos.
Para poder monitorar objetivamente as variações de preços de mês para mês, o índice é ajustado sazonalmente. O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação e do estado da economia no Reino Unido. Este índice afeta as taxas de juros, os benefícios fiscais, além disso, salários e benefícios do governo, etc. são ajustados com base nele. Como medida da inflação, o CPI tem um forte impacto no valor da libra esterlina. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da moeda britânica.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no Reino Unido (Mensal) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
