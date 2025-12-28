O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Consumer Price Index (CPI) m/m) reflete a variação nos preços dos 700 principais bens de consumo e serviços no mês de referência em comparação com o mês anterior. As informações sobre os preços são coletadas mensalmente por meio de uma pesquisa por telefone com 20 000 pontos de venda em 140 locais em todo o Reino Unido.

A cesta de produtos e serviços é revisada pelo menos uma vez por ano, dependendo das atuais mudanças econômicas, tecnológicas e culturais do país. Um conjunto fixo de pesos é aplicado às mudanças nos preços de cada item da lista (quanto ao orçamento familiar típico, a importância de cada um dos componentes da cesta é refletida sobre impacto sobre o índice final). Se uma determinada marca de produtos desaparece do estoque das lojas, para preservar a representatividade é escolhida a marca mais próxima quanto ao preço e à qualidade.

O cálculo do CPI não inclui quanto custa aos proprietários de moradias o fato de morar nelas (impostos, manutenção, trabalho técnico) e as arrecadações de impostos. No entanto, o índice considera pagamentos de serviços públicos, pequenos reparos e manutenção do sistemas de serviços públicos.

Para poder monitorar objetivamente as variações de preços de mês para mês, o índice é ajustado sazonalmente. O índice de preços ao consumidor é o principal indicador da inflação e do estado da economia no Reino Unido. Este índice afeta as taxas de juros, os benefícios fiscais, além disso, salários e benefícios do governo, etc. são ajustados com base nele. Como medida da inflação, o CPI tem um forte impacto no valor da libra esterlina. Seu crescimento pode afetar positivamente as cotações da moeda britânica.

