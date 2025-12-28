O Indicador Coincidente (Japan's Coincident Index) mede a situação econômica atual num determinado mês em comparação com o anterior.

O índice é calculado com base em 11 indicadores, incluindo o Índice de Produção, Taxa de Emprego e outros. É com base nos dados coincidentes dos indicadores compostos que é gerado o Indicador Coincidente. Este índice inclui componentes caracterizam todas as fases de produção, consumo, gasto de energia, atacado e vendas no varejo, lucro operacional e indicadores do mercado de trabalho.

Em geral, este índice composto reflete as condições econômicas atuais no país. Para medir a amplitude das flutuações da atividade econômica, o Indicador Coincidente é construído com base na variação homóloga das respetivas séries de dados de outros indicadores selecionadas. Atualmente, o ano base é 1995 (valor de 100).

O Indicador Coincidente é um dos tres índices que fazem parte do indicador de tendências econômicas, anunciado pelo Gabinete de Ministros juntamente com o Leading Composite Index e o Delayed Composite Index. Ao contrário deles, este índice reflete exatamente o estado atual da economia.

Últimos valores: