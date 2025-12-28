EIA Estoques de Petróleo Bruto (EIA Crude Oil Stocks Change) é um indicador incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA. Ele reflete o número de barris de petróleo pesado comercial contidos nos estoque de empresas estadunidenses.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

A lista de empresas que proporcionam dados para calcular as reservas de petróleo bruto é composta por todas as que são capazes de armazenar mais de 1 000 barris de petróleo bruto. Elas são:

todas as empresas de oleodutos (locais e de longa distância), incluindo interestaduais, intra-estaduais e de importância local;

armazenamento de petróleo bruto (companhias petroleiras);

operadores de terminais;

armazenamento de petróleo bruto (exceto aqueles que estão em refinarias);

empresas que transportam petróleo bruto por água do Alasca para outros estados dos EUA e distrito de Colúmbia.

O crescimento nas reservas de petróleo bruto, em estoques, nos Estados Unidos, indica uma diminuição na demanda por matérias-primas ou crescimento da produção. Isto tem um impacto negativo nas cotações mundiais de petróleo, adicionalmente, os preços mudam num curto espaço de tempo. Para a formação da tendência de queda, no mercado, é necessário que a quantidade de reservas de petróleo cresça de forma constante, por várias semanas consecutivas.

Últimos valores: