EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto (EIA United States Crude Oil Stocks Change)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Administração de Informação de Energia dos EUA (U.S. Energy Information Administration)
Setor:
Negócio
Alta N/D -1.190 milh
-1.274 milh
Última divulgação
Prévio
Seguinte divulgação
Prévio
EIA Estoques de Petróleo Bruto (EIA Crude Oil Stocks Change) é um indicador incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA. Ele reflete o número de barris de petróleo pesado comercial contidos nos estoque de empresas estadunidenses.

O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.

A lista de empresas que proporcionam dados para calcular as reservas de petróleo bruto é composta por todas as que são capazes de armazenar mais de 1 000 barris de petróleo bruto. Elas são:

  • todas as empresas de oleodutos (locais e de longa distância), incluindo interestaduais, intra-estaduais e de importância local;
  • armazenamento de petróleo bruto (companhias petroleiras);
  • operadores de terminais;
  • armazenamento de petróleo bruto (exceto aqueles que estão em refinarias);
  • empresas que transportam petróleo bruto por água do Alasca para outros estados dos EUA e distrito de Colúmbia.

O crescimento nas reservas de petróleo bruto, em estoques, nos Estados Unidos, indica uma diminuição na demanda por matérias-primas ou crescimento da produção. Isto tem um impacto negativo nas cotações mundiais de petróleo, adicionalmente, os preços mudam num curto espaço de tempo. Para a formação da tendência de queda, no mercado, é necessário que a quantidade de reservas de petróleo cresça de forma constante, por várias semanas consecutivas.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto (EIA United States Crude Oil Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
19 dez. 2025
N/D
-1.190 milh
-1.274 milh
12 dez. 2025
-1.274 milh
2.123 milh
-1.812 milh
5 dez. 2025
-1.812 milh
4.780 milh
0.574 milh
28 nov. 2025
0.574 milh
1.210 milh
2.774 milh
21 nov. 2025
2.774 milh
-5.136 milh
-3.426 milh
14 nov. 2025
-3.426 milh
-1.460 milh
6.413 milh
7 nov. 2025
6.413 milh
0.870 milh
5.202 milh
31 out. 2025
5.202 milh
-3.000 milh
-6.858 milh
24 out. 2025
-6.858 milh
0.315 milh
-0.961 milh
17 out. 2025
-0.961 milh
-4.625 milh
3.524 milh
10 out. 2025
3.524 milh
-2.689 milh
3.715 milh
3 out. 2025
3.715 milh
3.334 milh
1.792 milh
26 set. 2025
1.792 milh
2.655 milh
-0.607 milh
19 set. 2025
-0.607 milh
-2.631 milh
-9.285 milh
12 set. 2025
-9.285 milh
-1.708 milh
3.939 milh
5 set. 2025
3.939 milh
2.062 milh
2.415 milh
29 ago. 2025
2.415 milh
2.212 milh
-2.392 milh
22 ago. 2025
-2.392 milh
1.859 milh
-6.014 milh
15 ago. 2025
-6.014 milh
0.397 milh
3.036 milh
8 ago. 2025
3.036 milh
0.083 milh
-3.029 milh
1 ago. 2025
-3.029 milh
-0.353 milh
7.698 milh
25 jul. 2025
7.698 milh
0.914 milh
-3.169 milh
18 jul. 2025
-3.169 milh
-1.287 milh
-3.859 milh
11 jul. 2025
-3.859 milh
0.681 milh
7.070 milh
4 jul. 2025
7.070 milh
-0.418 milh
3.845 milh
27 jun. 2025
3.845 milh
-1.857 milh
-5.836 milh
20 jun. 2025
-5.836 milh
-7.165 milh
-11.473 milh
13 jun. 2025
-11.473 milh
0.078 milh
-3.644 milh
6 jun. 2025
-3.644 milh
0.011 milh
-4.304 milh
30 mai. 2025
-4.304 milh
-1.170 milh
-2.795 milh
23 mai. 2025
-2.795 milh
0.109 milh
1.328 milh
16 mai. 2025
1.328 milh
-3.358 milh
3.454 milh
9 mai. 2025
3.454 milh
-3.654 milh
-2.032 milh
2 mai. 2025
-2.032 milh
2.000 milh
-2.696 milh
25 abr. 2025
-2.696 milh
-0.533 milh
0.244 milh
18 abr. 2025
0.244 milh
-2.818 milh
0.515 milh
11 abr. 2025
0.515 milh
0.313 milh
2.553 milh
4 abr. 2025
2.553 milh
2.262 milh
6.165 milh
28 mar. 2025
6.165 milh
-3.053 milh
-3.341 milh
21 mar. 2025
-3.341 milh
-3.047 milh
1.745 milh
14 mar. 2025
1.745 milh
1.891 milh
1.448 milh
7 mar. 2025
1.448 milh
4.499 milh
3.614 milh
28 fev. 2025
3.614 milh
4.059 milh
-2.332 milh
21 fev. 2025
-2.332 milh
1.458 milh
4.633 milh
14 fev. 2025
4.633 milh
1.046 milh
4.070 milh
7 fev. 2025
4.070 milh
7.269 milh
8.664 milh
31 jan. 2025
8.664 milh
0.926 milh
3.463 milh
24 jan. 2025
3.463 milh
-1.836 milh
-1.017 milh
17 jan. 2025
-1.017 milh
-2.446 milh
-1.962 milh
10 jan. 2025
-1.962 milh
-1.211 milh
-0.959 milh
12345678...19
