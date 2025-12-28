Calendário Econômico
EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto (EIA United States Crude Oil Stocks Change)
|Alta
|N/D
|-1.190 milh
|
-1.274 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
EIA Estoques de Petróleo Bruto (EIA Crude Oil Stocks Change) é um indicador incluído no relatório semanal da Administração de Informação de Energia do Departamento de Energia dos EUA. Ele reflete o número de barris de petróleo pesado comercial contidos nos estoque de empresas estadunidenses.
O relatório semanal da EIA sobre o estado do petróleo (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), além deste valor, contém outras informações sobre fornecimento, estoques, preços de petróleo bruto e produtos básicos para seu processamento. É uma fonte confiável de informações atuais sobre o setor de energia para a indústria, a imprensa, os decisores políticos, os consumidores e analistas, bem como as autoridades federais e locais. Os dados, apresentados neste relatório, descrevem o fornecimento e distribuição de produtos petrolíferos e petróleo bruto nos EUA e grandes regiões dos EUA divididas em várias áreas de gestão de recursos.
A lista de empresas que proporcionam dados para calcular as reservas de petróleo bruto é composta por todas as que são capazes de armazenar mais de 1 000 barris de petróleo bruto. Elas são:
- todas as empresas de oleodutos (locais e de longa distância), incluindo interestaduais, intra-estaduais e de importância local;
- armazenamento de petróleo bruto (companhias petroleiras);
- operadores de terminais;
- armazenamento de petróleo bruto (exceto aqueles que estão em refinarias);
- empresas que transportam petróleo bruto por água do Alasca para outros estados dos EUA e distrito de Colúmbia.
O crescimento nas reservas de petróleo bruto, em estoques, nos Estados Unidos, indica uma diminuição na demanda por matérias-primas ou crescimento da produção. Isto tem um impacto negativo nas cotações mundiais de petróleo, adicionalmente, os preços mudam num curto espaço de tempo. Para a formação da tendência de queda, no mercado, é necessário que a quantidade de reservas de petróleo cresça de forma constante, por várias semanas consecutivas.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - EIA: Estoques de Petróleo Bruto (EIA United States Crude Oil Stocks Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
