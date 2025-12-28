Calendário Econômico
Chegada de Turistas na Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Visitor Arrivals y/y)
|Baixa
|9.4%
|5.5%
|
9.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|5.9%
|
9.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Chegada de Turistas - Anual - (Visitor Arrivals y/y) mostra a mudança anual no número de visitantes estrangeiros que ficam a curto prazo na Nova Zelândia. Como o turismo ocupa um lugar importante na economia da Nova Zelândia, um aumento neste indicador pode ter um efeito positivo sobre o dólar da Nova Zelândia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Chegada de Turistas na Nova Zelândia (Anual) (New Zealand Visitor Arrivals y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
