Calendário Econômico
Índice de Preços ao Consumidor na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Consumer Price Index (CPI) q/q)
|Moderada
|1.0%
|0.8%
|
0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.9%
|
1.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Trimestral - (CPI q/q) reflete a variação dos preços de uma cesta fixa de bens e serviços, no mês de referência em comparação com o anterior, do ponto de vista dos consumidores. O cesto e a dimensão dos seus elementos é constante, de modo que o índice representa a mudança líquida nos preços ao consumidor.
O indicador é interpretado como um dos principais critérios para a inflação no país, Uma leitura acima da previsão tem um efeito positivo sobre o dólar Nova Zelândia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços ao Consumidor na Nova Zelândia (Trimestral) (New Zealand Consumer Price Index (CPI) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
