O Índice de Preços ao Consumidor - Trimestral - (CPI q/q) reflete a variação dos preços de uma cesta fixa de bens e serviços, no mês de referência em comparação com o anterior, do ponto de vista dos consumidores. O cesto e a dimensão dos seus elementos é constante, de modo que o índice representa a mudança líquida nos preços ao consumidor.

O indicador é interpretado como um dos principais critérios para a inflação no país, Uma leitura acima da previsão tem um efeito positivo sobre o dólar Nova Zelândia.

