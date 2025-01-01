O Boletim de Mercado Focus busca orientar o mercado brasileiro com as informações mais importantes da economia, buscando visualizar o futuro econômico do Brasil, sendo divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil.

O Relatório Focus tem por objetivo orientar economia brasileira com as expectativas de mercado na semana, no mês seguinte, nos próximos 12 meses e no ano seguinte. Os indicadores analisados no Boletim Focus são os seguintes: Índice de Preços ao Consumidor Amplo – o IPCA, o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), o IPC-Fipe (O índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo), a expectativas para Taxa Selic, Taxa de Câmbio, projeções sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, dívida líquida do setor público/PIB, crescimento da produção industrial, conta corrente e saldo comercial coletado em mais de 130 bancos, corretores e gerentes de fundos entre outros indicadores.

A partir dos dados coletados pelo Sistema Expectativas de Mercado são gerados três relatórios:

Focus - Relatório de Mercado: divulgado toda segunda-feira, é o resumo do cálculo de todas as estatísticas, considerando as expectativas de mercado que são coletadas em 30 dias corridos até a data de referência do relatório.

Focus - Distribuições de Frequência: divulgado toda primeira segunda-feira de cada mês, mostra a evolução das distribuições de frequência das expectativas de mercado dos últimos três meses, do ano corrente e dos três anos subsequentes em relação ao IPCA, taxa Selic, crescimento do PIB e taxa de câmbio.

Focus - Top 5: o Banco Central do Brasil seleciona cinco instituições financeiras que são reconhecidas como as “Top 5”. Classifica estas instituições conforme o índice de acertos das principais variáveis macroeconômicas nas suas projeções de curto, médio e longo prazo. O ranking destas instituições é divulgado todos os meses e em janeiro é realizada uma projeção anual.

O relatório Focus é a melhor visualização do cenário econômico brasileiro. Outra função mais técnica é a orientação do Banco Central do Brasil quanto a tomada de decisões referente à política monetária (taxa de juros).

As grandes empresas, os investidores e o próprio governo brasileiro costumam usar o Relatório Focus como referência para suas decisões. O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), por exemplo, utiliza as informações do Relatório Focus para compor a taxa Selic nas reuniões do comitê.

O Relatório Focus pode ser muito útil em relação às expectativas dos analistas para a economia nas próximas semanas, meses e também para o próximo ano, bem como, nas tomadas de decisões dos investidores, pois as variáveis apresentadas no Boletim afetam diretamente a economia brasileira e os investimentos.