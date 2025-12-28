Desde 1991, sob o programa ZEW Financial Market Survey, é realizada uma pesquisa mensal com 300 especialistas de bancos, seguradoras e departamentos financeiros de grandes empresas (270 bancos, 50 seguradoras e corporações, e 30 grandes empresas industriais), para ter avaliações e previsões de médio prazo no que diz respeito a importantes dados financeiros internacionais. Um estudo dos mercados financeiros da ZEW reflete o sentimento predominante entre analistas financeiros na Alemanha. O objeto da pesquisa são os indicadores financeiros internacionais mais importantes: inflação, taxas de juros, índices de ações, taxas de câmbio e preço do petróleo.

Em suas respostas, os especialistas do mercado financeiro fornecem apenas avaliações qualitativas da tendências. Assim, os participantes da pesquisa compartilham sua opinião sobre, por exemplo, taxas de juros de longo prazo - se elas aumentarão (+), cairão (-) ou permanecerão no mesmo nível (=) nos próximos 6 meses; no caso de indicadores de situação, as estimativas são “boas” ou “ruins”; e, para descrever expectativas, são usadas as classificações “melhorou” ou “piorou”.

A Percepção Econômica ZEW é um indicador importante da situação econômica na Alemanha, comparável ao Índice Ifo de Clima de Negócios.

Os resultados e comentários do estudo da ZEW são publicados no relatório do mercado financeiro. Além disso, os resultados da pesquisa são publicados regularmente na imprensa na forma de indicadores e previsões. O serviço de informações Reuters também publica os resultados da pesquisa de forma sucinta.

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores: