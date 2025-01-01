O Discurso de Ramsden, Membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, (BoE Deputy Governor Financial Stability Cunliffe Speech) geralmente provoca interesse entre os analistas financeiros.

Na estrutura do regulador britânico, Dave Ramsden supervisiona a administração de bancos e bolsas de valores. Ele está no cargo desde 2017. Além disso, é membro dos Comitês de Políticas Monetária e Financeira. Como um dos três vice-diretores do regulador nacional, Ramsden é um dos principais oradores do Banco da Inglaterra.

As aparições públicas e discursos de Ramsden são frequentes, uma vez que, além dos discursos obrigatórios, participa de fóruns econômicos internacionais, fala em congressos e conferências. Ele também é professor visitante no Royal College de Londres.

O discurso de Ramsden raramente afeta diretamente o estado da libra esterlina. No entanto, ele pode dar muito mais ainda em que pensar no futuro, por isso, analistas e economistas costumam ouvir suas palavras.