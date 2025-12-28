O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (CPI y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços na África do Sul no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, da perspectiva dos agregados familiares.

O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta fixa de consumo. Para serem incluídos na cesta, são selecionados certos bens e serviços representativos dos gastos das famílias. A composição da cesta é revisada periodicamente. Agora, compreende 12 categorias de bens e serviços, incluindo alimentos e bebidas, roupas, eletrodomésticos, transporte, etc. Aos bens e serviços da cesta são atribuídos pesos de acordo com sua participação no consumo total de famílias. Esses pesos são revisados a cada 4-5 anos.

O cálculo anual y/y do indicador estima a alteração no mês atual em comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados de preços podem variar bastante de um mês para outro devido a alterações sazonais e de calendário. Por isso, o mais conveniente para comparar e determinar a tendência é o índice de mudanças de ano para ano. Um valor acima do esperado é considerado favorável para a cotação do ZAR, enquanto um valor mais baixo, desfavorável.

Últimos valores: