Calendário Econômico
Alemanha - Índice ZEW de Condições Atuais (ZEW Germany Economic Situation)
|Moderada
|-81.0
|
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-77.8
|
-81.0
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Desde 1991, sob o programa ZEW Financial Market Survey, é realizada uma pesquisa mensal com 300 especialistas de bancos, seguradoras e departamentos financeiros de grandes empresas (270 bancos, 50 seguradoras e corporações, e 30 grandes empresas industriais), para ter avaliações e previsões de médio prazo no que diz respeito a importantes dados financeiros internacionais. Um estudo dos mercados financeiros da ZEW reflete o sentimento predominante entre analistas financeiros na Alemanha. O objeto da pesquisa são os indicadores financeiros internacionais mais importantes: inflação, taxas de juros, índices de ações, taxas de câmbio e preço do petróleo.
Em suas respostas, os especialistas do mercado financeiro fornecem apenas avaliações qualitativas da tendências. Em outras palavras, eles simplesmente classificam a situação atual como "boa" ou "ruim".
Resultados de pesquisas dos mercados financeiros são usados para calcular o Percepção Econômica ZEW, que é um indicador importante da situação econômica na Alemanha, comparável ao Índice Ifo de Clima de Negócios.
Os resultados e comentários do estudo da ZEW são publicados no relatório do mercado financeiro. Além disso, os resultados da pesquisa são publicados regularmente na imprensa na forma de indicadores e previsões. O serviço de informações Reuters também publica os resultados da pesquisa de forma sucinta.
O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice ZEW de Condições Atuais (ZEW Germany Economic Situation)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
