Alemanha - Índice ZEW de Condições Atuais (ZEW Germany Economic Situation)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Centro de Investigação Econômica Europeu (Centre for European Economic Research)
Setor:
Negócio
Moderada -81.0
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-77.8
-81.0
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Desde 1991, sob o programa ZEW Financial Market Survey, é realizada uma pesquisa mensal com 300 especialistas de bancos, seguradoras e departamentos financeiros de grandes empresas (270 bancos, 50 seguradoras e corporações, e 30 grandes empresas industriais), para ter avaliações e previsões de médio prazo no que diz respeito a importantes dados financeiros internacionais. Um estudo dos mercados financeiros da ZEW reflete o sentimento predominante entre analistas financeiros na Alemanha. O objeto da pesquisa são os indicadores financeiros internacionais mais importantes: inflação, taxas de juros, índices de ações, taxas de câmbio e preço do petróleo.

Em suas respostas, os especialistas do mercado financeiro fornecem apenas avaliações qualitativas da tendências. Em outras palavras, eles simplesmente classificam a situação atual como "boa" ou "ruim".

Resultados de pesquisas dos mercados financeiros são usados para calcular o Percepção Econômica ZEW, que é um indicador importante da situação econômica na Alemanha, comparável ao Índice Ifo de Clima de Negócios.

Os resultados e comentários do estudo da ZEW são publicados no relatório do mercado financeiro. Além disso, os resultados da pesquisa são publicados regularmente na imprensa na forma de indicadores e previsões. O serviço de informações Reuters também publica os resultados da pesquisa de forma sucinta.

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice ZEW de Condições Atuais (ZEW Germany Economic Situation)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
-81.0
nov. 2025
N/D
-88.2
-80.0
out. 2025
-80.0
-89.9
-76.4
set. 2025
-76.4
-66.8
-68.6
ago. 2025
-68.6
-53.9
-59.5
jul. 2025
-59.5
-70.6
-72.0
jun. 2025
-72.0
-79.5
-82.0
mai. 2025
-82.0
-77.8
-81.2
abr. 2025
-81.2
-85.2
-87.6
mar. 2025
-87.6
-86.7
-88.5
fev. 2025
-88.5
-88.4
-90.4
jan. 2025
-90.4
-89.4
-93.1
dez. 2024
-93.1
-89.7
-91.4
nov. 2024
-91.4
-91.6
-86.9
out. 2024
-86.9
-92.5
-84.5
set. 2024
-84.5
-80.8
-77.3
ago. 2024
-77.3
-62.9
-68.9
jul. 2024
-68.9
-65.6
-73.8
jun. 2024
-73.8
-70.1
-72.3
mai. 2024
-72.3
-81.4
-79.2
abr. 2024
-79.2
-78.7
-80.5
mar. 2024
-80.5
-81.7
fev. 2024
-81.7
-77.3
jan. 2024
-77.3
-77.1
dez. 2023
-77.1
-76.6
-79.8
nov. 2023
-79.8
-81.2
-79.9
out. 2023
-79.9
-87.6
-79.4
set. 2023
-79.4
-75.0
-71.3
ago. 2023
-71.3
-71.5
-59.5
jul. 2023
-59.5
-68.7
-56.5
jun. 2023
-56.5
-26.5
-34.8
mai. 2023
-34.8
-26.1
-32.5
abr. 2023
-32.5
-38.0
-46.5
mar. 2023
-46.5
-35.1
-45.1
fev. 2023
-45.1
-53.9
-58.6
jan. 2023
-58.6
-52.1
-61.4
dez. 2022
-61.4
-63.9
-64.5
nov. 2022
-64.5
-83.2
-72.2
out. 2022
-72.2
-64.6
-60.5
set. 2022
-60.5
-58.2
-47.6
ago. 2022
-47.6
-48.0
-45.8
jul. 2022
-45.8
-24.6
-27.6
jun. 2022
-27.6
-42.5
-36.5
mai. 2022
-36.5
-42.5
-30.8
abr. 2022
-30.8
-26.0
-21.4
mar. 2022
-21.4
-6.7
-8.1
fev. 2022
-8.1
-22.1
-10.2
jan. 2022
-10.2
-22.0
-7.4
dez. 2021
-7.4
1.2
12.5
nov. 2021
12.5
16.5
21.6
1234
