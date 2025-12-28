Desde 1991, sob o programa ZEW Financial Market Survey, é realizada uma pesquisa mensal com 300 especialistas de bancos, seguradoras e departamentos financeiros de grandes empresas (270 bancos, 50 seguradoras e corporações, e 30 grandes empresas industriais), para ter avaliações e previsões de médio prazo no que diz respeito a importantes dados financeiros internacionais. Um estudo dos mercados financeiros da ZEW reflete o sentimento predominante entre analistas financeiros na Alemanha. O objeto da pesquisa são os indicadores financeiros internacionais mais importantes: inflação, taxas de juros, índices de ações, taxas de câmbio e preço do petróleo.

Em suas respostas, os especialistas do mercado financeiro fornecem apenas avaliações qualitativas da tendências. Em outras palavras, eles simplesmente classificam a situação atual como "boa" ou "ruim".

Resultados de pesquisas dos mercados financeiros são usados para calcular o Percepção Econômica ZEW, que é um indicador importante da situação econômica na Alemanha, comparável ao Índice Ifo de Clima de Negócios.

Os resultados e comentários do estudo da ZEW são publicados no relatório do mercado financeiro. Além disso, os resultados da pesquisa são publicados regularmente na imprensa na forma de indicadores e previsões. O serviço de informações Reuters também publica os resultados da pesquisa de forma sucinta.

O crescimento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do euro.

Últimos valores: