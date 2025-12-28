CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Imigração Permanente/Longo Prazo na Nova Zelândia (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)

País:
Nova Zelândia
NZD, Dólar da Nova Zelândia
Fonte:
Escritório de Estatísticas da Nova Zelândia (Statistics New Zealand)
Setor:
Trabalho
Baixa 2.400 mil 1.123 mil
1.760 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.091 mil
2.400 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Imigração Permanente/Longo Prazo (Net Permanent & Long-Term Migration) é a diferença entre a população que imigra e a que emigra. O valor é medido pelo número de migrantes numa base permanente e de longo prazo por um período de 12 meses.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Imigração Permanente/Longo Prazo na Nova Zelândia (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
2.400 mil
1.123 mil
1.760 mil
set. 2025
1.800 mil
1.254 mil
0.790 mil
ago. 2025
0.460 mil
1.320 mil
1.770 mil
jul. 2025
2.060 mil
1.241 mil
1.930 mil
jun. 2025
1.670 mil
1.662 mil
1.370 mil
mai. 2025
1.530 mil
2.176 mil
1.090 mil
abr. 2025
1.810 mil
3.289 mil
1.950 mil
mar. 2025
2.480 mil
3.733 mil
4.040 mil
fev. 2025
5.430 mil
1.740 mil
2.370 mil
jan. 2025
2.380 mil
2.030 mil
4.740 mil
dez. 2024
3.810 mil
1.032 mil
2.140 mil
nov. 2024
2.070 mil
1.332 mil
1.530 mil
out. 2024
2.790 mil
1.524 mil
2.190 mil
set. 2024
2.310 mil
2.160 mil
2.010 mil
ago. 2024
1.840 mil
2.736 mil
3.000 mil
jul. 2024
3.030 mil
2.211 mil
2.880 mil
jun. 2024
2.710 mil
-0.002 mil
3.430 mil
mai. 2024
1.410 mil
5.110 mil
abr. 2024
7.380 mil
5.620 mil
mar. 2024
4.910 mil
6.330 mil
fev. 2024
7.630 mil
3.950 mil
jan. 2024
2.870 mil
10.310 mil
dez. 2023
7.260 mil
6.870 mil
nov. 2023
2.740 mil
9.090 mil
out. 2023
7.810 mil
10.010 mil
set. 2023
7.510 mil
12.350 mil
ago. 2023
9.980 mil
6.440 mil
jul. 2023
5.786 mil
8.549 mil
jun. 2023
5.033 mil
7.061 mil
mai. 2023
4.939 mil
7.633 mil
abr. 2023
5.785 mil
13.176 mil
mar. 2023
12.108 mil
12.609 mil
fev. 2023
11.655 mil
6.445 mil
jan. 2023
5.170 mil
8.064 mil
dez. 2022
4.581 mil
7.354 mil
nov. 2022
6.110 mil
3.857 mil
out. 2022
3.343 mil
3.430 mil
set. 2022
2.176 mil
1.343 mil
ago. 2022
0.047 mil
0.475 mil
jul. 2022
-0.376 mil
-0.389 mil
jun. 2022
-0.896 mil
-0.853 mil
mai. 2022
-0.828 mil
0.060 mil
abr. 2022
-0.080 mil
0.926 mil
mar. 2022
1.177 mil
-0.937 mil
fev. 2022
-0.593 mil
-0.952 mil
jan. 2022
-0.558 mil
-0.539 mil
dez. 2021
-5.390 mil
-0.280 mil
nov. 2021
1.300 mil
7.170 mil
out. 2021
8.140 mil
5.670 mil
set. 2021
6.530 mil
2.110 mil
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido