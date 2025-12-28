Calendário Econômico
Imigração Permanente/Longo Prazo na Nova Zelândia (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)
|Baixa
|2.400 mil
|1.123 mil
|
1.760 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.091 mil
|
2.400 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Imigração Permanente/Longo Prazo (Net Permanent & Long-Term Migration) é a diferença entre a população que imigra e a que emigra. O valor é medido pelo número de migrantes numa base permanente e de longo prazo por um período de 12 meses.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Imigração Permanente/Longo Prazo na Nova Zelândia (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
