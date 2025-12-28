A Imigração Permanente/Longo Prazo (Net Permanent & Long-Term Migration) é a diferença entre a população que imigra e a que emigra. O valor é medido pelo número de migrantes numa base permanente e de longo prazo por um período de 12 meses.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Imigração Permanente/Longo Prazo na Nova Zelândia (New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).