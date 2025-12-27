CalendárioSeções

China - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

China
CNY, Yuan chinês
Banco Popular da China (The People's Bank of China)
Dinheiro
A Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) do Banco do Povo da China - Anual - (PBC M2 Money Stock y/y) é uma variação nos fundos acumulados e em circulação atual no estado, no trimestre de referência em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O M2 inclui o dinheiro em circulação (moedas e notas), cheques, fundos em contas correntes (incluindo cartões de débito), depósitos à ordem e a prazo, depósitos corporativos e pessoais.

Em outras palavras, a oferta monetária M2 caracteriza toda a moeda e os ativos líquidos do estado, que, em determinado momento, ficam em circulação na economia. Ele inclui ativos que possuem um valor nominal fixo e podem se tornar instantaneamente um meio de pagamento. A oferta monetária é um importante indicador da inflação, uma vez que quanto mais dinheiro está em livre circulação no país, maior a pressão inflacionária sobre a taxa de câmbio do yuan.

O crescimento do M2 influencia as cotações do yuan, dependendo do comportamento de outros parâmetros macroeconômicos e financeiros importantes.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
8.1%
8.2%
out. 2025
8.2%
8.2%
8.4%
set. 2025
8.4%
8.8%
ago. 2025
8.8%
8.7%
8.8%
jul. 2025
8.8%
8.2%
8.3%
jun. 2025
8.3%
8.3%
7.9%
mai. 2025
7.9%
8.3%
8.0%
abr. 2025
8.0%
7.1%
7.0%
mar. 2025
7.0%
6.9%
7.0%
fev. 2025
7.0%
6.7%
7.0%
jan. 2025
7.0%
7.1%
7.3%
dez. 2024
7.3%
7.6%
7.1%
nov. 2024
7.1%
7.6%
7.5%
out. 2024
7.5%
6.6%
6.8%
set. 2024
6.8%
5.9%
6.3%
ago. 2024
6.3%
5.7%
6.3%
jul. 2024
6.3%
6.0%
6.2%
jun. 2024
6.2%
6.8%
7.0%
mai. 2024
7.0%
7.5%
7.2%
abr. 2024
7.2%
8.4%
8.3%
mar. 2024
8.3%
8.4%
8.7%
fev. 2024
8.7%
8.4%
8.7%
jan. 2024
8.7%
9.4%
9.7%
dez. 2023
9.7%
9.7%
10.0%
nov. 2023
10.0%
10.3%
10.3%
out. 2023
10.3%
10.3%
10.3%
set. 2023
10.3%
10.4%
10.6%
ago. 2023
10.6%
10.5%
10.7%
jul. 2023
10.7%
10.9%
11.3%
jun. 2023
11.3%
11.4%
11.6%
mai. 2023
11.6%
12.5%
12.4%
abr. 2023
12.4%
13.0%
12.7%
mar. 2023
12.7%
13.0%
12.9%
fev. 2023
12.9%
12.2%
12.6%
jan. 2023
12.6%
11.6%
11.8%
dez. 2022
11.8%
12.1%
12.4%
nov. 2022
12.4%
11.7%
11.8%
out. 2022
11.8%
12.1%
12.1%
set. 2022
12.1%
12.4%
12.2%
ago. 2022
12.2%
12.3%
12.0%
jul. 2022
12.0%
11.2%
11.4%
jun. 2022
11.4%
10.9%
11.1%
mai. 2022
11.1%
10.5%
10.5%
abr. 2022
10.5%
9.6%
9.7%
mar. 2022
9.7%
9.5%
9.2%
fev. 2022
9.2%
10.0%
9.8%
jan. 2022
9.8%
9.2%
9.0%
dez. 2021
9.0%
8.9%
8.5%
nov. 2021
8.5%
8.8%
8.7%
out. 2021
8.7%
8.1%
8.3%
