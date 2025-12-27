Calendário Econômico
China - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Baixa
|N/D
|8.1%
|
8.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|8.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) do Banco do Povo da China - Anual - (PBC M2 Money Stock y/y) é uma variação nos fundos acumulados e em circulação atual no estado, no trimestre de referência em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O M2 inclui o dinheiro em circulação (moedas e notas), cheques, fundos em contas correntes (incluindo cartões de débito), depósitos à ordem e a prazo, depósitos corporativos e pessoais.
Em outras palavras, a oferta monetária M2 caracteriza toda a moeda e os ativos líquidos do estado, que, em determinado momento, ficam em circulação na economia. Ele inclui ativos que possuem um valor nominal fixo e podem se tornar instantaneamente um meio de pagamento. A oferta monetária é um importante indicador da inflação, uma vez que quanto mais dinheiro está em livre circulação no país, maior a pressão inflacionária sobre a taxa de câmbio do yuan.
O crescimento do M2 influencia as cotações do yuan, dependendo do comportamento de outros parâmetros macroeconômicos e financeiros importantes.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "China - Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
