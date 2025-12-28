A Taxa de Utilização da Capacidade (Capacity Utilization) reflete a utilização de equipamentos de produção para o período atual. Trata-se de um indicador do crescimento da produção e da demanda de produtos manufaturados.

Se a capacidade utilizada for inferior a 80%, a produção é considerada como reduzida. O crescimento do indicador estimula pressões inflacionárias e crescimento econômico. Na maioria dos casos, se a taxa de utilização exceder de forma estável os 80%, é provável que o indicador aumente.

A taxa de utilização da capacidade de produção é um conceito de contabilidade gerencial e econômica, que mostra a quantidade de equipamentos e capacidade de produção que a empresa ou o país realmente usa. Logo, o indicador está relacionado à produção real, ou seja, ao que é realmente produzido com o equipamento instalado, em comparação com o volume potencial de produtos que podem ser fabricados com o uso total do equipamento.

O valor do índice é definido como o volume máximo de produção que pode ser produzido sob condições padrão com um determinado padrão de dias úteis, de equipamentos e de mão de obra.

Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.

Últimos valores: