Calendário Econômico
Japão - Utilização da Capacidade Instalada (Japan Capacity Utilization Rate)
|Baixa
|N/D
|-0.4%
|
2.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Utilização da Capacidade (Capacity Utilization) reflete a utilização de equipamentos de produção para o período atual. Trata-se de um indicador do crescimento da produção e da demanda de produtos manufaturados.
Se a capacidade utilizada for inferior a 80%, a produção é considerada como reduzida. O crescimento do indicador estimula pressões inflacionárias e crescimento econômico. Na maioria dos casos, se a taxa de utilização exceder de forma estável os 80%, é provável que o indicador aumente.
A taxa de utilização da capacidade de produção é um conceito de contabilidade gerencial e econômica, que mostra a quantidade de equipamentos e capacidade de produção que a empresa ou o país realmente usa. Logo, o indicador está relacionado à produção real, ou seja, ao que é realmente produzido com o equipamento instalado, em comparação com o volume potencial de produtos que podem ser fabricados com o uso total do equipamento.
O valor do índice é definido como o volume máximo de produção que pode ser produzido sob condições padrão com um determinado padrão de dias úteis, de equipamentos e de mão de obra.
Se o valor do índice for maior que o esperado, as cotações da moeda nacional serão afetadas positivamente. No entanto, o iene japonês, geralmente, é mais afetado por indicadores estrangeiros do que pelos domésticos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Japão - Utilização da Capacidade Instalada (Japan Capacity Utilization Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
