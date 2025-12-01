Calendário Econômico
Calendário econômico e indicadores de Cingapura
Visão geral
Hora,
Moeda
Evento
Atual
Projeção
Prévio
2025.12.30 16:00, SGD, Empréstimos Bancários, Projeção: S$870.232 bilh, Prévio: S$866.120 bilh
2026.01.02 00:00, SGD, PIB (Trimestral), Projeção: 1.1%, Prévio: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, PIB (Anual), Projeção: 6.2%, Prévio: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral), Projeção: 1.0%, Prévio: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, PMI SIPMM, Projeção: 50.3, Prévio: 50.2
Indicadores Econômicos
|PIB
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|PIB (Anual)
|4.2%
|3 trim. 2025
|2.9%
|Trimestral
|PIB (Trimestral)
|2.4%
|3 trim. 2025
|1.3%
|Trimestral
|Trabalho
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Taxa de Desemprego
|2.0%
|3 trim. 2025
|2.0%
|Trimestral
|Preços
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual)
|1.2%
|nov. 2025
|1.2%
|Mensal
|Dinheiro
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Empréstimos Bancários
|S$866.120 bilh
|out. 2025
|S$863.761 bilh
|Mensal
|Reservas Cambiais
|$400.020 bilh
|nov. 2025
|$392.198 bilh
|Mensal
|Comércio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Balança Comercial
|S$7.669 bilh
|nov. 2025
|S$7.168 bilh
|Mensal
|Exportações excluindo petróleo (Anual)
|11.6%
|nov. 2025
|21.7%
|Mensal
|Exportações excluindo petróleo (Mensal)
|6.6%
|nov. 2025
|8.8%
|Mensal
|Negócio
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Expectativas de Negócios
|5.0
|2 trim. 2025
|-6.0
|Trimestral
|PMI SIPMM
|50.2
|nov. 2025
|50.1
|Mensal
|Produção Industrial (Anual)
|16.1%
|set. 2025
|-9.0%
|Mensal
|Produção Industrial (Mensal)
|26.3%
|set. 2025
|-11.0%
|Mensal
|Índice de Gerentes de Compras da S&P Global
|55.4
|nov. 2025
|57.4
|Mensal
|Consumidor
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Vendas no Varejo (Anual)
|1.4%
|mai. 2025
|0.2%
|Mensal
|Vendas no Varejo (Mensal)
|1.0%
|mai. 2025
|0.0%
|Mensal
|Alojamento
|Último
|Período
|Prévio
|Frequência
|Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral)
|0.9%
|3 trim. 2025
|1.2%
|Trimestral