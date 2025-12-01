CalendárioSeções

Calendário econômico e indicadores de Cingapura

Visão geral

Indicador Último Período Prévio Frequência
PIB (Trimestral) 2.4% 3 trim. 2025 1.3% Trimestral
Taxa de Desemprego 2.0% 3 trim. 2025 2.0% Trimestral
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.2% nov. 2025 1.2% Mensal
Balança Comercial S$​7.669 bilh nov. 2025 S$​7.168 bilh Mensal

2025.12.30 16:00, SGD, Empréstimos Bancários, Projeção: S$​870.232 bilh, Prévio: S$​866.120 bilh
2026.01.02 00:00, SGD, PIB (Trimestral), Projeção: 1.1%, Prévio: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, PIB (Anual), Projeção: 6.2%, Prévio: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral), Projeção: 1.0%, Prévio: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, PMI SIPMM, Projeção: 50.3, Prévio: 50.2

Indicadores Econômicos

PIB Último Período Prévio Frequência
PIB (Anual) 4.2% 3 trim. 2025 2.9% Trimestral
PIB (Trimestral) 2.4% 3 trim. 2025 1.3% Trimestral
Trabalho Último Período Prévio Frequência
Taxa de Desemprego 2.0% 3 trim. 2025 2.0% Trimestral
Preços Último Período Prévio Frequência
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) (Anual) 1.2% nov. 2025 1.2% Mensal
Dinheiro Último Período Prévio Frequência
Empréstimos Bancários S$​866.120 bilh out. 2025 S$​863.761 bilh Mensal
Reservas Cambiais $​400.020 bilh nov. 2025 $​392.198 bilh Mensal
Comércio Último Período Prévio Frequência
Balança Comercial S$​7.669 bilh nov. 2025 S$​7.168 bilh Mensal
Exportações excluindo petróleo (Anual) 11.6% nov. 2025 21.7% Mensal
Exportações excluindo petróleo (Mensal) 6.6% nov. 2025 8.8% Mensal
Negócio Último Período Prévio Frequência
Expectativas de Negócios 5.0 2 trim. 2025 -6.0 Trimestral
PMI SIPMM 50.2 nov. 2025 50.1 Mensal
Produção Industrial (Anual) 16.1% set. 2025 -9.0% Mensal
Produção Industrial (Mensal) 26.3% set. 2025 -11.0% Mensal
Índice de Gerentes de Compras da S&P Global 55.4 nov. 2025 57.4 Mensal
Consumidor Último Período Prévio Frequência
Vendas no Varejo (Anual) 1.4% mai. 2025 0.2% Mensal
Vendas no Varejo (Mensal) 1.0% mai. 2025 0.0% Mensal
Alojamento Último Período Prévio Frequência
Índice de Preços de Imóveis Residenciais Privados da URA (Trimestral) 0.9% 3 trim. 2025 1.2% Trimestral