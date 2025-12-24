Economic Calendar and indicators of India

CalendarSections

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% Quarterly
CPI y/y N/D Oct 2025 1.54% Monthly
RBI Interest Rate Decision N/D 5.50%
Trade Balance $​-24.53 B Nov 2025 Monthly

2025.12.24 10:30, INR, RBI M3 Money Supply y/y
2025.12.25 00:00, INR, Christmas Day
2025.12.26 11:30, INR, Bank Loan Growth y/y, Forecast: 11.7%, Previous: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Deposit Growth y/y, Forecast: 10.1%, Previous: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Foreign Exchange Reserves, Forecast: $​702.918 B, Previous: $​688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, Fiscal Balance, Previous: ₹​-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Infrastructure Output y/y, Forecast: 0.6%, Previous: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, External Debt, Forecast: $​782.7 B, Previous: $​747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Current Account, Forecast: $​1.330 B, Previous: $​-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Current Account - GDP Ratio, Forecast: -0.1%, Previous: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Reserves Change, Forecast: $​-6.451 B, Previous: $​4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Goods Trade Balance, Forecast: $​-71.988 B, Previous: $​-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI Monetary and Credit Information Review

Economic indicators

GDP Last Reference Previous Frequency
Annual GDP y/y 6.5% 6.4%
GDP y/y 5.4% 3 Q 2024 6.7% Quarterly
Prices Last Reference Previous Frequency
CFPI m/m N/D Oct 2025 -0.49% Monthly
CFPI y/y N/D Oct 2025 -2.28% Monthly
CPI m/m N/D Oct 2025 0.10% Monthly
CPI y/y N/D Oct 2025 1.54% Monthly
WPI Food y/y -4.16% Nov 2025 -8.31% Monthly
WPI Fuel & Energy y/y -2.27% Nov 2025 -2.55% Monthly
WPI Manufactured Products y/y 1.33% Nov 2025 1.54% Monthly
WPI y/y -0.32% Nov 2025 -1.21% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
Bank Loan Growth y/y 11.5% 28 Nov 2025 Weekly
Deposit Growth y/y 10.2% 28 Nov 2025 Weekly
Foreign Exchange Reserves $​688.949 B 12 Dec 2025 $​687.260 B Weekly
RBI Cash Reserve Ratio N/D 4.00%
RBI Interest Rate Decision N/D 5.50%
RBI M3 Money Supply y/y N/D 28 Nov 2025 Weekly
RBI Reverse REPO Rate Decision N/D 3.35%
Trade Last Reference Previous Frequency
Current Account $​-2.400 B 2 Q 2025 $​13.500 B Quarterly
Current Account - GDP Ratio -0.2% 2 Q 2025 1.3% Quarterly
Exports $​38.13 B Nov 2025 Monthly
Goods Trade Balance $​-68.500 B 2 Q 2025 $​-59.500 B Quarterly
Imports $​62.66 B Nov 2025 Monthly
Reserves Change $​4.508 B 2 Q 2025 $​8.789 B Quarterly
Trade Balance $​-24.53 B Nov 2025 Monthly
Government Last Reference Previous Frequency
External Debt $​747.2 B 2 Q 2025 $​735.9 B Quarterly
Fiscal Balance ₹​-8.251 T Oct 2025 ₹​-5.731 T Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
Industrial Production FYTD y/y N/D Sep 2025 3.0% Monthly
Industrial Production y/y N/D Sep 2025 4.0% Monthly
Infrastructure Output y/y 0.0% Oct 2025 3.3% Monthly
Manufacturing Production FYTD y/y 4.1% Sep 2025 3.9% Monthly
Manufacturing Production y/y 4.8% Sep 2025 3.8% Monthly
S&P Global Composite PMI 59.7 Nov 2025 60.4 Monthly
S&P Global Manufacturing PMI 56.6 Nov 2025 59.2 Monthly
S&P Global Services PMI 59.8 Nov 2025 58.9 Monthly