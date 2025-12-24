Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of India
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Quarterly
|CPI y/y
|N/D
|Oct 2025
|1.54%
|Monthly
|RBI Interest Rate Decision
|N/D
|5.50%
|Trade Balance
|$-24.53 B
|Nov 2025
|Monthly
Economic Calendar
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.24 10:30, INR, RBI M3 Money Supply y/y
2025.12.25 00:00, INR, Christmas Day
2025.12.26 11:30, INR, Bank Loan Growth y/y, Forecast: 11.7%, Previous: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, Deposit Growth y/y, Forecast: 10.1%, Previous: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, Foreign Exchange Reserves, Forecast: $702.918 B, Previous: $688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, Fiscal Balance, Previous: ₹-8.251 T
2025.12.31 11:30, INR, Infrastructure Output y/y, Forecast: 0.6%, Previous: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, External Debt, Forecast: $782.7 B, Previous: $747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, Current Account, Forecast: $1.330 B, Previous: $-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, Current Account - GDP Ratio, Forecast: -0.1%, Previous: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, Reserves Change, Forecast: $-6.451 B, Previous: $4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, Goods Trade Balance, Forecast: $-71.988 B, Previous: $-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI Monetary and Credit Information Review
Economic indicators
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Annual GDP y/y
|6.5%
|6.4%
|GDP y/y
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Quarterly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CFPI m/m
|N/D
|Oct 2025
|-0.49%
|Monthly
|CFPI y/y
|N/D
|Oct 2025
|-2.28%
|Monthly
|CPI m/m
|N/D
|Oct 2025
|0.10%
|Monthly
|CPI y/y
|N/D
|Oct 2025
|1.54%
|Monthly
|WPI Food y/y
|-4.16%
|Nov 2025
|-8.31%
|Monthly
|WPI Fuel & Energy y/y
|-2.27%
|Nov 2025
|-2.55%
|Monthly
|WPI Manufactured Products y/y
|1.33%
|Nov 2025
|1.54%
|Monthly
|WPI y/y
|-0.32%
|Nov 2025
|-1.21%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Bank Loan Growth y/y
|11.5%
|28 Nov 2025
|Weekly
|Deposit Growth y/y
|10.2%
|28 Nov 2025
|Weekly
|Foreign Exchange Reserves
|$688.949 B
|12 Dec 2025
|$687.260 B
|Weekly
|RBI Cash Reserve Ratio
|N/D
|4.00%
|RBI Interest Rate Decision
|N/D
|5.50%
|RBI M3 Money Supply y/y
|N/D
|28 Nov 2025
|Weekly
|RBI Reverse REPO Rate Decision
|N/D
|3.35%
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Current Account
|$-2.400 B
|2 Q 2025
|$13.500 B
|Quarterly
|Current Account - GDP Ratio
|-0.2%
|2 Q 2025
|1.3%
|Quarterly
|Exports
|$38.13 B
|Nov 2025
|Monthly
|Goods Trade Balance
|$-68.500 B
|2 Q 2025
|$-59.500 B
|Quarterly
|Imports
|$62.66 B
|Nov 2025
|Monthly
|Reserves Change
|$4.508 B
|2 Q 2025
|$8.789 B
|Quarterly
|Trade Balance
|$-24.53 B
|Nov 2025
|Monthly
|Government
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|External Debt
|$747.2 B
|2 Q 2025
|$735.9 B
|Quarterly
|Fiscal Balance
|₹-8.251 T
|Oct 2025
|₹-5.731 T
|Monthly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Industrial Production FYTD y/y
|N/D
|Sep 2025
|3.0%
|Monthly
|Industrial Production y/y
|N/D
|Sep 2025
|4.0%
|Monthly
|Infrastructure Output y/y
|0.0%
|Oct 2025
|3.3%
|Monthly
|Manufacturing Production FYTD y/y
|4.1%
|Sep 2025
|3.9%
|Monthly
|Manufacturing Production y/y
|4.8%
|Sep 2025
|3.8%
|Monthly
|S&P Global Composite PMI
|59.7
|Nov 2025
|60.4
|Monthly
|S&P Global Manufacturing PMI
|56.6
|Nov 2025
|59.2
|Monthly
|S&P Global Services PMI
|59.8
|Nov 2025
|58.9
|Monthly