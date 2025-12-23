CalendarSections

Economic Calendar and indicators of Spain

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% Quarterly
Unemployment Rate 10.45% 3 Q 2025 10.29% Quarterly
CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.0% Monthly
Trade Balance €​-4.693 B Oct 2025 €​-6.001 B Monthly

Economic Calendar

Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.23 08:00, EUR, GDP q/q, Actual: 0.6%, Forecast: 0.6%, Previous: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, GDP y/y, Actual: 2.8%, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, PPI y/y, Actual: -2.5%, Forecast: -1.5%, Previous: 0.7%
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.30 08:00, EUR, CPI m/m, Forecast: 0.6%, Previous: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI y/y, Forecast: 3.1%, Previous: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP m/m, Forecast: 0.5%, Previous: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP y/y, Forecast: 3.5%, Previous: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Retail Sales y/y, Forecast: 3.6%, Previous: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Current Account, Forecast: €​2.792 B, Previous: €​1.870 B

Economic indicators

Market Last Reference Previous Frequency
10-Year Obligacion Auction 3.199% 3.085%
12-Month Letras Auction 1.990% 1.990%
15-Year Obligacion Auction 3.616% 3.671%
3-Month Letras Auction 1.974% 1.908%
3-Year Bonos Auction 2.212% 2.166%
30-Year Obligacion Auction 4.038% 4.074%
5-Year Bonos Auction 2.471% 2.483%
50-Year Obligacion Auction 3.874% 2.851%
6-Month Letras Auction 1.931% 1.944%
9-Month Letras Auction 1.999% 1.965%
GDP Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% Quarterly
GDP y/y 2.8% 3 Q 2025 2.8% Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Unemployment Change -18.805 K Nov 2025 22.101 K Monthly
Unemployment Rate 10.45% 3 Q 2025 10.29% Quarterly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI m/m 0.2% Nov 2025 0.2% Monthly
CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.0% Monthly
HICP m/m 0.0% Nov 2025 0.0% Monthly
HICP y/y 3.2% Nov 2025 3.1% Monthly
PPI y/y -2.5% Nov 2025 0.7% Monthly
Trade Last Reference Previous Frequency
Current Account €​1.870 B Sep 2025 €​5.080 B Monthly
Trade Balance €​-4.693 B Oct 2025 €​-6.001 B Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
Business Confidence -3.0 Nov 2025 -5.4 Monthly
Industrial Production y/y 1.2% Oct 2025 1.7% Monthly
S&P Global Composite PMI 55.1 Nov 2025 56.0 Monthly
S&P Global Manufacturing PMI 51.5 Nov 2025 52.1 Monthly
S&P Global Services PMI 55.6 Nov 2025 56.6 Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Consumer Confidence 81.5 Sep 2025 82.9 Monthly
Retail Sales y/y 3.8% Oct 2025 4.2% Monthly