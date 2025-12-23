Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of Spain
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|Quarterly
|Unemployment Rate
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|Quarterly
|CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|Trade Balance
|€-4.693 B
|Oct 2025
|€-6.001 B
|Monthly
Economic Calendar
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.23 08:00, EUR, GDP q/q, Actual: 0.6%, Forecast: 0.6%, Previous: 0.6%
2025.12.23 08:00, EUR, GDP y/y, Actual: 2.8%, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.23 08:00, EUR, PPI y/y, Actual: -2.5%, Forecast: -1.5%, Previous: 0.7%
2025.12.25 00:00, EUR, Christmas Day
2025.12.30 08:00, EUR, CPI m/m, Forecast: 0.6%, Previous: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI y/y, Forecast: 3.1%, Previous: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP m/m, Forecast: 0.5%, Previous: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP y/y, Forecast: 3.5%, Previous: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, Retail Sales y/y, Forecast: 3.6%, Previous: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, Current Account, Forecast: €2.792 B, Previous: €1.870 B
Economic indicators
|Market
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|10-Year Obligacion Auction
|3.199%
|3.085%
|12-Month Letras Auction
|1.990%
|1.990%
|15-Year Obligacion Auction
|3.616%
|3.671%
|3-Month Letras Auction
|1.974%
|1.908%
|3-Year Bonos Auction
|2.212%
|2.166%
|30-Year Obligacion Auction
|4.038%
|4.074%
|5-Year Bonos Auction
|2.471%
|2.483%
|50-Year Obligacion Auction
|3.874%
|2.851%
|6-Month Letras Auction
|1.931%
|1.944%
|9-Month Letras Auction
|1.999%
|1.965%
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|Quarterly
|GDP y/y
|2.8%
|3 Q 2025
|2.8%
|Quarterly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Unemployment Change
|-18.805 K
|Nov 2025
|22.101 K
|Monthly
|Unemployment Rate
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|Quarterly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CPI m/m
|0.2%
|Nov 2025
|0.2%
|Monthly
|CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|HICP m/m
|0.0%
|Nov 2025
|0.0%
|Monthly
|HICP y/y
|3.2%
|Nov 2025
|3.1%
|Monthly
|PPI y/y
|-2.5%
|Nov 2025
|0.7%
|Monthly
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Current Account
|€1.870 B
|Sep 2025
|€5.080 B
|Monthly
|Trade Balance
|€-4.693 B
|Oct 2025
|€-6.001 B
|Monthly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Business Confidence
|-3.0
|Nov 2025
|-5.4
|Monthly
|Industrial Production y/y
|1.2%
|Oct 2025
|1.7%
|Monthly
|S&P Global Composite PMI
|55.1
|Nov 2025
|56.0
|Monthly
|S&P Global Manufacturing PMI
|51.5
|Nov 2025
|52.1
|Monthly
|S&P Global Services PMI
|55.6
|Nov 2025
|56.6
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Consumer Confidence
|81.5
|Sep 2025
|82.9
|Monthly
|Retail Sales y/y
|3.8%
|Oct 2025
|4.2%
|Monthly