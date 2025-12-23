Economic Calendar and indicators of Japan

CalendarSections

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q -0.6% 3 Q 2025 Quarterly
Unemployment Rate 2.6% Oct 2025 2.6% Monthly
CPI y/y 2.9% Nov 2025 3.0% Monthly
BoJ Interest Rate Decision 0.8% 0.5%
Trade Balance N/D Nov 2025 ¥​-231.8 B Monthly

2025.12.23 05:00, JPY, BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y, Actual: 2.2%, Forecast: 2.5%, Previous: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ Weighted Median Core CPI y/y, Actual: 1.3%, Forecast: 1.8%, Previous: 1.5%
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ Corporate Services Price Index y/y, Actual: 2.7%, Forecast: 2.9%, Previous: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
2025.12.24 05:00, JPY, Coincident Index
2025.12.24 05:00, JPY, Leading Index
2025.12.24 05:00, JPY, Coincident Index m/m
2025.12.24 05:00, JPY, Leading Index m/m
2025.12.24 23:50, JPY, Foreign Bond Investment, Previous: ¥​356.4 B
2025.12.24 23:50, JPY, Foreign Investment in Japan Stocks, Previous: ¥​528.3 B
2025.12.25 05:00, JPY, Construction Orders y/y, Forecast: 10.6%, Previous: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Housing Starts y/y, Forecast: 8.9%, Previous: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Annualized Housing Starts, Previous: 0.803 M
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI y/y, Forecast: 1.7%, Previous: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y, Forecast: 3.2%, Previous: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI y/y, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Unemployment Rate, Forecast: 2.4%, Previous: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI s.a. m/m, Previous: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Jobs to Applicants Ratio, Forecast: 1.18, Previous: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Retail Sales m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Retail Sales y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Large Retailer's Sales y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
2025.12.28 23:50, JPY, BoJ Summary of Opinions
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY Non-Commercial Net Positions

Economic indicators

Market Last Reference Previous Frequency
10-Year JGB Auction 1.872% 1.658%
30-Year JGB Auction 3.427% 3.166%
CFTC JPY Non-Commercial Net Positions N/D 16 Dec 2025 Weekly
GDP Last Reference Previous Frequency
GDP q/q -0.6% 3 Q 2025 Quarterly
GDP y/y -2.3% 3 Q 2025 Quarterly
Net Exports Contribution to GDP q/q -0.2% 3 Q 2025 Quarterly
Private Consumption q/q 0.2% 3 Q 2025 Quarterly
Private Non-Residential Investment q/q -0.2% 3 Q 2025 Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Jobs to Applicants Ratio 1.18 Oct 2025 1.20 Monthly
Labor Cash Earnings y/y 2.6% Oct 2025 2.1% Monthly
Overtime Pay y/y 1.5% Oct 2025 1.0% Monthly
Real Wage y/y -0.7% Oct 2025 -1.3% Monthly
Unemployment Rate 2.6% Oct 2025 2.6% Monthly
Prices Last Reference Previous Frequency
BoJ Corporate Goods Price Index m/m 0.3% Nov 2025 0.5% Monthly
BoJ Corporate Goods Price Index y/y 2.7% Nov 2025 2.7% Monthly
BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.7% Nov 2025 2.7% Monthly
BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y 2.2% Nov 2025 2.2% Monthly
BoJ Weighted Median Core CPI y/y 1.3% Nov 2025 1.5% Monthly
CPI excl. Food and Energy y/y 3.0% Nov 2025 3.1% Monthly
CPI s.a. m/m 0.4% Nov 2025 0.4% Monthly
CPI y/y 2.9% Nov 2025 3.0% Monthly
Core CPI y/y 3.0% Nov 2025 3.0% Monthly
GDP Price Index y/y 3.4% 3 Q 2025 Quarterly
Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.8% Nov 2025 2.8% Monthly
Tokyo CPI s.a. m/m 0.3% Nov 2025 0.6% Monthly
Tokyo CPI y/y 2.7% Nov 2025 2.7% Monthly
Tokyo Core CPI y/y 2.8% Nov 2025 2.8% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
BoJ Interest Rate Decision 0.8% 0.5%
BoJ L Money Stock y/y 2.1% Nov 2025 2.1% Monthly
BoJ M2 Money Stock y/y 1.8% Nov 2025 1.6% Monthly
BoJ M3 Money Stock y/y 1.2% Nov 2025 1.1% Monthly
BoJ Monetary Base y/y -8.5% Nov 2025 -7.8% Monthly
Economy Watchers Index for Current Conditions 48.7 Nov 2025 49.1 Monthly
Economy Watchers Index for Future Conditions 50.3 Nov 2025 53.1 Monthly
International Reserves $​1359.4 B Nov 2025 $​1347.4 B Monthly
Trade Last Reference Previous Frequency
Adjusted Current Account N/D Oct 2025 ¥​4347.6 B Monthly
Adjusted Trade Balance ¥​62.9 B Nov 2025 ¥​74.0 B Monthly
Current Account n.s.a. N/D Oct 2025 ¥​4483.3 B Monthly
Exports y/y N/D Nov 2025 3.6% Monthly
Goods Trade Balance N/D Oct 2025 Monthly
Imports y/y N/D Nov 2025 0.7% Monthly
Trade Balance N/D Nov 2025 ¥​-231.8 B Monthly
Government Last Reference Previous Frequency
BoJ Bank Lending y/y 4.2% Nov 2025 4.1% Monthly
Foreign Bond Investment ¥​356.4 B 13 Dec 2025 ¥​456.3 B Weekly
Foreign Investment in Japan Stocks ¥​528.3 B 13 Dec 2025 ¥​132.8 B Weekly
Business Last Reference Previous Frequency
All Industry Activity Index m/m 1.3% Jul 2020 6.8% Monthly
BSI Large Manufacturing 4.7 4 Q 2025 3.8 Quarterly
BoJ Tankan Large All Industry Capex 12.6% 4 Q 2025 12.5% Quarterly
BoJ Tankan Large Manufacturing Index 15 4 Q 2025 14 Quarterly
BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook 15 4 Q 2025 12 Quarterly
BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index 34 4 Q 2025 34 Quarterly
BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook 28 4 Q 2025 28 Quarterly
BoJ Tankan Small All Industry Capex 0.1% 4 Q 2025 -2.3% Quarterly
BoJ Tankan Small Manufacturing Index 6 4 Q 2025 1 Quarterly
BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook 2 4 Q 2025 -1 Quarterly
BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index 15 4 Q 2025 14 Quarterly
BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook 10 4 Q 2025 10 Quarterly
Capacity Utilization Rate N/D Oct 2025 2.5% Monthly
Capital Spending y/y N/D 3 Q 2025 7.6% Quarterly
Coincident Index N/D Oct 2025 Monthly
Coincident Index m/m N/D Oct 2025 Monthly
Construction Orders y/y -10.1% Oct 2025 34.7% Monthly
Core Machinery Orders m/m 7.0% Oct 2025 4.2% Monthly
Core Machinery Orders y/y 12.5% Oct 2025 11.6% Monthly
Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m N/D Nov 2025 1.9% Monthly
Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m N/D Dec 2025 -0.9% Monthly
Industrial Production m/m N/D Oct 2025 Monthly
Industrial Production y/y N/D Oct 2025 Monthly
Leading Index N/D Oct 2025 Monthly
Leading Index m/m N/D Oct 2025 Monthly
Machine Tool Orders y/y N/D Nov 2025 Monthly
Tertiary Industry Activity Index m/m N/D Oct 2025 0.3% Monthly
au Jibun Bank Composite PMI 52.0 Nov 2025 51.5 Monthly
au Jibun Bank Manufacturing PMI 48.7 Nov 2025 48.2 Monthly
au Jibun Bank Services PMI 53.2 Nov 2025 53.1 Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Consumer Confidence Index N/D Nov 2025 35.8 Monthly
Household Spending m/m -3.5% Oct 2025 -0.7% Monthly
Household Spending y/y -3.0% Oct 2025 1.8% Monthly
Large Retailer's Sales y/y N/D Oct 2025 1.9% Monthly
Retail Sales m/m N/D Oct 2025 0.3% Monthly
Retail Sales y/y N/D Oct 2025 0.5% Monthly
Housing Last Reference Previous Frequency
Annualized Housing Starts 0.803 M Oct 2025 0.728 M Monthly
Housing Starts y/y 3.2% Oct 2025 -7.3% Monthly