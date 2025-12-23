Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of Japan
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|Quarterly
|Unemployment Rate
|2.6%
|Oct 2025
|2.6%
|Monthly
|CPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|BoJ Interest Rate Decision
|0.8%
|0.5%
|Trade Balance
|N/D
|Nov 2025
|¥-231.8 B
|Monthly
Economic Calendar
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y, Actual: 2.2%, Forecast: 2.5%, Previous: 2.2%
2025.12.23 05:00, JPY, BoJ Weighted Median Core CPI y/y, Actual: 1.3%, Forecast: 1.8%, Previous: 1.5%
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ Corporate Services Price Index y/y, Actual: 2.7%, Forecast: 2.9%, Previous: 2.7%
2025.12.23 23:50, JPY, BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
2025.12.24 05:00, JPY, Coincident Index
2025.12.24 05:00, JPY, Leading Index
2025.12.24 05:00, JPY, Coincident Index m/m
2025.12.24 05:00, JPY, Leading Index m/m
2025.12.24 23:50, JPY, Foreign Bond Investment, Previous: ¥356.4 B
2025.12.24 23:50, JPY, Foreign Investment in Japan Stocks, Previous: ¥528.3 B
2025.12.25 05:00, JPY, Construction Orders y/y, Forecast: 10.6%, Previous: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, Housing Starts y/y, Forecast: 8.9%, Previous: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, Annualized Housing Starts, Previous: 0.803 M
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI y/y, Forecast: 1.7%, Previous: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y, Forecast: 3.2%, Previous: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo Core CPI y/y, Forecast: 2.8%, Previous: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, Unemployment Rate, Forecast: 2.4%, Previous: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, Tokyo CPI s.a. m/m, Previous: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, Jobs to Applicants Ratio, Forecast: 1.18, Previous: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, Retail Sales m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Retail Sales y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Large Retailer's Sales y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production y/y
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
2025.12.25 23:50, JPY, Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
2025.12.28 23:50, JPY, BoJ Summary of Opinions
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY Non-Commercial Net Positions
Economic indicators
|Market
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|10-Year JGB Auction
|1.872%
|1.658%
|30-Year JGB Auction
|3.427%
|3.166%
|CFTC JPY Non-Commercial Net Positions
|N/D
|16 Dec 2025
|Weekly
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|Quarterly
|GDP y/y
|-2.3%
|3 Q 2025
|Quarterly
|Net Exports Contribution to GDP q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|Quarterly
|Private Consumption q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|Quarterly
|Private Non-Residential Investment q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|Quarterly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Jobs to Applicants Ratio
|1.18
|Oct 2025
|1.20
|Monthly
|Labor Cash Earnings y/y
|2.6%
|Oct 2025
|2.1%
|Monthly
|Overtime Pay y/y
|1.5%
|Oct 2025
|1.0%
|Monthly
|Real Wage y/y
|-0.7%
|Oct 2025
|-1.3%
|Monthly
|Unemployment Rate
|2.6%
|Oct 2025
|2.6%
|Monthly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|BoJ Corporate Goods Price Index m/m
|0.3%
|Nov 2025
|0.5%
|Monthly
|BoJ Corporate Goods Price Index y/y
|2.7%
|Nov 2025
|2.7%
|Monthly
|BoJ Corporate Services Price Index y/y
|2.7%
|Nov 2025
|2.7%
|Monthly
|BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y
|2.2%
|Nov 2025
|2.2%
|Monthly
|BoJ Weighted Median Core CPI y/y
|1.3%
|Nov 2025
|1.5%
|Monthly
|CPI excl. Food and Energy y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.1%
|Monthly
|CPI s.a. m/m
|0.4%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|CPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|Core CPI y/y
|3.0%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|GDP Price Index y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|Quarterly
|Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y
|2.8%
|Nov 2025
|2.8%
|Monthly
|Tokyo CPI s.a. m/m
|0.3%
|Nov 2025
|0.6%
|Monthly
|Tokyo CPI y/y
|2.7%
|Nov 2025
|2.7%
|Monthly
|Tokyo Core CPI y/y
|2.8%
|Nov 2025
|2.8%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|BoJ Interest Rate Decision
|0.8%
|0.5%
|BoJ L Money Stock y/y
|2.1%
|Nov 2025
|2.1%
|Monthly
|BoJ M2 Money Stock y/y
|1.8%
|Nov 2025
|1.6%
|Monthly
|BoJ M3 Money Stock y/y
|1.2%
|Nov 2025
|1.1%
|Monthly
|BoJ Monetary Base y/y
|-8.5%
|Nov 2025
|-7.8%
|Monthly
|Economy Watchers Index for Current Conditions
|48.7
|Nov 2025
|49.1
|Monthly
|Economy Watchers Index for Future Conditions
|50.3
|Nov 2025
|53.1
|Monthly
|International Reserves
|$1359.4 B
|Nov 2025
|$1347.4 B
|Monthly
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Adjusted Current Account
|N/D
|Oct 2025
|¥4347.6 B
|Monthly
|Adjusted Trade Balance
|¥62.9 B
|Nov 2025
|¥74.0 B
|Monthly
|Current Account n.s.a.
|N/D
|Oct 2025
|¥4483.3 B
|Monthly
|Exports y/y
|N/D
|Nov 2025
|3.6%
|Monthly
|Goods Trade Balance
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Imports y/y
|N/D
|Nov 2025
|0.7%
|Monthly
|Trade Balance
|N/D
|Nov 2025
|¥-231.8 B
|Monthly
|Government
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|BoJ Bank Lending y/y
|4.2%
|Nov 2025
|4.1%
|Monthly
|Foreign Bond Investment
|¥356.4 B
|13 Dec 2025
|¥456.3 B
|Weekly
|Foreign Investment in Japan Stocks
|¥528.3 B
|13 Dec 2025
|¥132.8 B
|Weekly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|All Industry Activity Index m/m
|1.3%
|Jul 2020
|6.8%
|Monthly
|BSI Large Manufacturing
|4.7
|4 Q 2025
|3.8
|Quarterly
|BoJ Tankan Large All Industry Capex
|12.6%
|4 Q 2025
|12.5%
|Quarterly
|BoJ Tankan Large Manufacturing Index
|15
|4 Q 2025
|14
|Quarterly
|BoJ Tankan Large Manufacturing Outlook
|15
|4 Q 2025
|12
|Quarterly
|BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Index
|34
|4 Q 2025
|34
|Quarterly
|BoJ Tankan Large Non-Manufacturing Outlook
|28
|4 Q 2025
|28
|Quarterly
|BoJ Tankan Small All Industry Capex
|0.1%
|4 Q 2025
|-2.3%
|Quarterly
|BoJ Tankan Small Manufacturing Index
|6
|4 Q 2025
|1
|Quarterly
|BoJ Tankan Small Manufacturing Outlook
|2
|4 Q 2025
|-1
|Quarterly
|BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Index
|15
|4 Q 2025
|14
|Quarterly
|BoJ Tankan Small Non-Manufacturing Outlook
|10
|4 Q 2025
|10
|Quarterly
|Capacity Utilization Rate
|N/D
|Oct 2025
|2.5%
|Monthly
|Capital Spending y/y
|N/D
|3 Q 2025
|7.6%
|Quarterly
|Coincident Index
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Coincident Index m/m
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Construction Orders y/y
|-10.1%
|Oct 2025
|34.7%
|Monthly
|Core Machinery Orders m/m
|7.0%
|Oct 2025
|4.2%
|Monthly
|Core Machinery Orders y/y
|12.5%
|Oct 2025
|11.6%
|Monthly
|Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
|N/D
|Nov 2025
|1.9%
|Monthly
|Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
|N/D
|Dec 2025
|-0.9%
|Monthly
|Industrial Production m/m
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Industrial Production y/y
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Leading Index
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Leading Index m/m
|N/D
|Oct 2025
|Monthly
|Machine Tool Orders y/y
|N/D
|Nov 2025
|Monthly
|Tertiary Industry Activity Index m/m
|N/D
|Oct 2025
|0.3%
|Monthly
|au Jibun Bank Composite PMI
|52.0
|Nov 2025
|51.5
|Monthly
|au Jibun Bank Manufacturing PMI
|48.7
|Nov 2025
|48.2
|Monthly
|au Jibun Bank Services PMI
|53.2
|Nov 2025
|53.1
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Consumer Confidence Index
|N/D
|Nov 2025
|35.8
|Monthly
|Household Spending m/m
|-3.5%
|Oct 2025
|-0.7%
|Monthly
|Household Spending y/y
|-3.0%
|Oct 2025
|1.8%
|Monthly
|Large Retailer's Sales y/y
|N/D
|Oct 2025
|1.9%
|Monthly
|Retail Sales m/m
|N/D
|Oct 2025
|0.3%
|Monthly
|Retail Sales y/y
|N/D
|Oct 2025
|0.5%
|Monthly
|Housing
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Annualized Housing Starts
|0.803 M
|Oct 2025
|0.728 M
|Monthly
|Housing Starts y/y
|3.2%
|Oct 2025
|-7.3%
|Monthly