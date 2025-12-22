CalendarSections

Economic Calendar

Countries

Economic calendar and indicators of Canada

Overview

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP Annualized q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% Quarterly
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% Quarterly
Unemployment Rate 6.5% Nov 2025 6.9% Monthly
Core CPI y/y 2.9% Nov 2025 2.9% Monthly
BoC Interest Rate Decision 2.00% 2.25%
Trade Balance $​0.153 B Sep 2025 $​-6.427 B Monthly

Economic Calendar

Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI m/m, Actual: 0.9%, Forecast: 0.5%, Previous: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI y/y, Actual: 6.1%, Forecast: 4.8%, Previous: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI m/m, Actual: 0.3%, Forecast: -0.1%, Previous: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI y/y, Actual: 6.4%, Forecast: 1.8%, Previous: 5.8%
2025.12.23 13:30, CAD, GDP m/m, Actual: -0.3%, Forecast: 0.0%, Previous: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, GDP y/y, Actual: 0.4%, Forecast: 0.6%, Previous: 1.1%
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance, Forecast: $​-0.659 B, Previous: $​-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance, Fiscal Year, Forecast: $​-14.599 B, Previous: $​-16.091 B
2025.12.25 00:00, CAD, Christmas Day
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD Non-Commercial Net Positions
2026.01.01 00:00, CAD, New Year's Day

Economic indicators

Market Last Reference Previous Frequency
CFTC CAD Non-Commercial Net Positions N/D 16 Dec 2025 Weekly
Foreign Securities Purchases $​46.622 B Oct 2025 $​31.316 B Monthly
Foreign Securities Purchases by Canadians $​-11.575 B Oct 2025 $​21.620 B Monthly
GDP Last Reference Previous Frequency
GDP Annualized q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% Quarterly
GDP Implicit Price Index q/q 0.8% 3 Q 2025 0.1% Quarterly
GDP m/m -0.3% Oct 2025 0.2% Monthly
GDP q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% Quarterly
GDP y/y 0.4% Oct 2025 1.1% Monthly
Labor Last Reference Previous Frequency
ADP Nonfarm Employment Change 19.2 K Dec 2021 102.1 K Monthly
Employment Change 53.6 K Nov 2025 66.6 K Monthly
Full-Time Employment Change -9.4 K Nov 2025 -18.5 K Monthly
Labor Productivity q/q 0.9% 3 Q 2025 -1.0% Quarterly
Part-Time Employment Change 63.0 K Nov 2025 85.1 K Monthly
Participation Rate 65.1% Nov 2025 65.3% Monthly
Unemployment Rate 6.5% Nov 2025 6.9% Monthly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI m/m 0.1% Nov 2025 0.2% Monthly
CPI y/y 2.2% Nov 2025 2.2% Monthly
Common CPI y/y 2.8% Nov 2025 2.7% Monthly
Core CPI m/m -0.1% Nov 2025 0.6% Monthly
Core CPI y/y 2.9% Nov 2025 2.9% Monthly
IPPI m/m 0.9% Nov 2025 1.7% Monthly
IPPI y/y 6.1% Nov 2025 5.7% Monthly
Median CPI y/y 2.8% Nov 2025 3.0% Monthly
RMPI m/m 0.3% Nov 2025 1.6% Monthly
RMPI y/y 6.4% Nov 2025 5.8% Monthly
Trimmed CPI y/y 2.8% Nov 2025 3.0% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
BoC Interest Rate Decision 2.00% 2.25%
Trade Last Reference Previous Frequency
Current Account $​-9.680 B 3 Q 2025 $​-21.557 B Quarterly
Exports $​64.231 B Sep 2025 $​60.404 B Monthly
Imports $​64.078 B Sep 2025 $​66.831 B Monthly
Trade Balance $​0.153 B Sep 2025 $​-6.427 B Monthly
Government Last Reference Previous Frequency
Budget Balance $​-5.023 B Sep 2025 $​-3.280 B Monthly
Budget Balance, Fiscal Year $​-16.091 B Sep 2025 $​-11.070 B Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
Building Permits m/m 14.9% Oct 2025 5.9% Monthly
Capacity Utilization Rate 78.5% 3 Q 2025 77.6% Quarterly
Corporate Profits q/q 3.8% 3 Q 2025 -2.4% Quarterly
Ivey PMI 48.4 Nov 2025 52.4 Monthly
Ivey PMI n.s.a. 44.5 Nov 2025 51.7 Monthly
Manufacturing Sales m/m -1.0% Oct 2025 3.6% Monthly
S&P Global Manufacturing PMI 48.4 Nov 2025 49.6 Monthly
Wholesale Trade m/m 0.1% Oct 2025 0.6% Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Core Retail Sales m/m -0.6% Oct 2025 -0.1% Monthly
Retail Sales m/m -0.2% Oct 2025 -0.9% Monthly
Housing Last Reference Previous Frequency
CMHC Housing Starts 254.058 K Nov 2025 232.245 K Monthly
New Housing Price Index m/m 0.0% Nov 2025 -0.4% Monthly