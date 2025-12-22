Economic Calendar
Economic calendar and indicators of Canada
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP Annualized q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|Quarterly
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|Quarterly
|Unemployment Rate
|6.5%
|Nov 2025
|6.9%
|Monthly
|Core CPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monthly
|BoC Interest Rate Decision
|2.00%
|2.25%
|Trade Balance
|$0.153 B
|Sep 2025
|$-6.427 B
|Monthly
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI m/m, Actual: 0.9%, Forecast: 0.5%, Previous: 1.7%
2025.12.22 13:30, CAD, IPPI y/y, Actual: 6.1%, Forecast: 4.8%, Previous: 5.7%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI m/m, Actual: 0.3%, Forecast: -0.1%, Previous: 1.6%
2025.12.22 13:30, CAD, RMPI y/y, Actual: 6.4%, Forecast: 1.8%, Previous: 5.8%
2025.12.23 13:30, CAD, GDP m/m, Actual: -0.3%, Forecast: 0.0%, Previous: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, GDP y/y, Actual: 0.4%, Forecast: 0.6%, Previous: 1.1%
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance, Forecast: $-0.659 B, Previous: $-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, Budget Balance, Fiscal Year, Forecast: $-14.599 B, Previous: $-16.091 B
2025.12.25 00:00, CAD, Christmas Day
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, CAD, CFTC CAD Non-Commercial Net Positions
2026.01.01 00:00, CAD, New Year's Day
Economic indicators
|Market
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CFTC CAD Non-Commercial Net Positions
|N/D
|16 Dec 2025
|Weekly
|Foreign Securities Purchases
|$46.622 B
|Oct 2025
|$31.316 B
|Monthly
|Foreign Securities Purchases by Canadians
|$-11.575 B
|Oct 2025
|$21.620 B
|Monthly
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP Annualized q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|Quarterly
|GDP Implicit Price Index q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.1%
|Quarterly
|GDP m/m
|-0.3%
|Oct 2025
|0.2%
|Monthly
|GDP q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|Quarterly
|GDP y/y
|0.4%
|Oct 2025
|1.1%
|Monthly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|ADP Nonfarm Employment Change
|19.2 K
|Dec 2021
|102.1 K
|Monthly
|Employment Change
|53.6 K
|Nov 2025
|66.6 K
|Monthly
|Full-Time Employment Change
|-9.4 K
|Nov 2025
|-18.5 K
|Monthly
|Labor Productivity q/q
|0.9%
|3 Q 2025
|-1.0%
|Quarterly
|Part-Time Employment Change
|63.0 K
|Nov 2025
|85.1 K
|Monthly
|Participation Rate
|65.1%
|Nov 2025
|65.3%
|Monthly
|Unemployment Rate
|6.5%
|Nov 2025
|6.9%
|Monthly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CPI m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.2%
|Monthly
|CPI y/y
|2.2%
|Nov 2025
|2.2%
|Monthly
|Common CPI y/y
|2.8%
|Nov 2025
|2.7%
|Monthly
|Core CPI m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|0.6%
|Monthly
|Core CPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monthly
|IPPI m/m
|0.9%
|Nov 2025
|1.7%
|Monthly
|IPPI y/y
|6.1%
|Nov 2025
|5.7%
|Monthly
|Median CPI y/y
|2.8%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|RMPI m/m
|0.3%
|Nov 2025
|1.6%
|Monthly
|RMPI y/y
|6.4%
|Nov 2025
|5.8%
|Monthly
|Trimmed CPI y/y
|2.8%
|Nov 2025
|3.0%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|BoC Interest Rate Decision
|2.00%
|2.25%
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Current Account
|$-9.680 B
|3 Q 2025
|$-21.557 B
|Quarterly
|Exports
|$64.231 B
|Sep 2025
|$60.404 B
|Monthly
|Imports
|$64.078 B
|Sep 2025
|$66.831 B
|Monthly
|Trade Balance
|$0.153 B
|Sep 2025
|$-6.427 B
|Monthly
|Government
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Budget Balance
|$-5.023 B
|Sep 2025
|$-3.280 B
|Monthly
|Budget Balance, Fiscal Year
|$-16.091 B
|Sep 2025
|$-11.070 B
|Monthly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Building Permits m/m
|14.9%
|Oct 2025
|5.9%
|Monthly
|Capacity Utilization Rate
|78.5%
|3 Q 2025
|77.6%
|Quarterly
|Corporate Profits q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|-2.4%
|Quarterly
|Ivey PMI
|48.4
|Nov 2025
|52.4
|Monthly
|Ivey PMI n.s.a.
|44.5
|Nov 2025
|51.7
|Monthly
|Manufacturing Sales m/m
|-1.0%
|Oct 2025
|3.6%
|Monthly
|S&P Global Manufacturing PMI
|48.4
|Nov 2025
|49.6
|Monthly
|Wholesale Trade m/m
|0.1%
|Oct 2025
|0.6%
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Core Retail Sales m/m
|-0.6%
|Oct 2025
|-0.1%
|Monthly
|Retail Sales m/m
|-0.2%
|Oct 2025
|-0.9%
|Monthly
|Housing
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CMHC Housing Starts
|254.058 K
|Nov 2025
|232.245 K
|Monthly
|New Housing Price Index m/m
|0.0%
|Nov 2025
|-0.4%
|Monthly