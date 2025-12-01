Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of South Africa
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|Quarterly
|Unemployment Rate
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|Quarterly
|CPI y/y
|3.5%
|Nov 2025
|3.6%
|Monthly
|SARB Interest Rate Decision
|6.75%
|7.00%
|Trade Balance
|N/D
|Oct 2025
|R21.756 B
|Monthly
2025.12.25 00:00, ZAR, Christmas Day
2025.12.26 00:00, ZAR, Day of Goodwill
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB Private Sector Credit y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB M3 Money Supply y/y
2025.12.31 12:00, ZAR, Trade Balance
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa Manufacturing PMI, Forecast: 46.2, Previous: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Total New Vehicle Sales, Previous: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Total New Vehicle Sales m/m, Previous: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Total New Vehicle Sales y/y, Forecast: 14.3%, Previous: 12.5%
|CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions
|N/D
|16 Dec 2025
|Weekly
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.9%
|Quarterly
|GDP y/y
|2.1%
|3 Q 2025
|0.9%
|Quarterly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Unemployment
|0.112 M
|3 Q 2025
|0.008 M
|Quarterly
|Unemployment Rate
|33.2%
|3 Q 2025
|32.1%
|Quarterly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CPI m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|0.1%
|Monthly
|CPI y/y
|3.5%
|Nov 2025
|3.6%
|Monthly
|Core CPI m/m
|0.1%
|Nov 2025
|0.1%
|Monthly
|Core CPI y/y
|3.2%
|Nov 2025
|3.1%
|Monthly
|PPI m/m
|0.0%
|Nov 2025
|-0.1%
|Monthly
|PPI y/y
|2.9%
|Nov 2025
|2.9%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Gross International Reserves
|$72.068 B
|Nov 2025
|$71.550 B
|Monthly
|Net International Reserves
|$70.024 B
|Nov 2025
|$69.364 B
|Monthly
|SARB Interest Rate Decision
|6.75%
|7.00%
|SARB M3 Money Supply y/y
|N/D
|Oct 2025
|6.07%
|Monthly
|SARB Prime Rate
|10.25%
|10.50%
|SARB Private Sector Credit y/y
|N/D
|Oct 2025
|6.03%
|Monthly
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Current Account
|R-57.023 B
|3 Q 2025
|R-72.223 B
|Quarterly
|Current Account - GDP Ratio
|-0.7%
|3 Q 2025
|-1.0%
|Quarterly
|Trade Balance
|N/D
|Oct 2025
|R21.756 B
|Monthly
|Government
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Consolidated Budget Balance
|R-363.4 B
|R-373.5 B
|Consolidated Budget Balance - GDP Ratio
|-4.7%
|-5.0%
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Absa Manufacturing PMI
|42.0
|Nov 2025
|49.2
|Monthly
|Building Permits m/m
|-5.0%
|Oct 2025
|0.6%
|Monthly
|Building Permits y/y
|-6.9%
|Oct 2025
|2.0%
|Monthly
|Gold Production y/y
|-1.2%
|Oct 2025
|5.9%
|Monthly
|Manufacturing Production m/m
|1.0%
|Oct 2025
|0.3%
|Monthly
|Manufacturing Production y/y
|0.2%
|Oct 2025
|1.0%
|Monthly
|Mining Production m/m
|2.1%
|Oct 2025
|2.6%
|Monthly
|Mining Production y/y
|5.8%
|Oct 2025
|1.4%
|Monthly
|RMB/BER Business Confidence Index
|44
|4 Q 2025
|39
|Quarterly
|S&P Global PMI
|49.0
|Nov 2025
|48.8
|Monthly
|Total New Vehicle Sales
|54.896 K
|Nov 2025
|55.973 K
|Monthly
|Total New Vehicle Sales m/m
|-1.9%
|Nov 2025
|2.3%
|Monthly
|Total New Vehicle Sales y/y
|12.5%
|Nov 2025
|16.0%
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|FNB/BER Consumer Confidence Index
|-9
|4 Q 2025
|-13
|Quarterly
|Retail Sales m/m
|0.9%
|Oct 2025
|-0.1%
|Monthly
|Retail Sales y/y
|2.9%
|Oct 2025
|3.0%
|Monthly