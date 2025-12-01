Economic Calendar and indicators of South Africa

CalendarSections

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% Quarterly
Unemployment Rate 33.2% 3 Q 2025 32.1% Quarterly
CPI y/y 3.5% Nov 2025 3.6% Monthly
SARB Interest Rate Decision 6.75% 7.00%
Trade Balance N/D Oct 2025 R​21.756 B Monthly

2025.12.25 00:00, ZAR, Christmas Day
2025.12.26 00:00, ZAR, Day of Goodwill
2025.12.29 20:30, ZAR, CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB Private Sector Credit y/y
2025.12.31 06:00, ZAR, SARB M3 Money Supply y/y
2025.12.31 12:00, ZAR, Trade Balance
2026.01.01 09:00, ZAR, Absa Manufacturing PMI, Forecast: 46.2, Previous: 42.0
2026.01.01 12:00, ZAR, Total New Vehicle Sales, Previous: 54.896 K
2026.01.01 12:00, ZAR, Total New Vehicle Sales m/m, Previous: -1.9%
2026.01.01 12:00, ZAR, Total New Vehicle Sales y/y, Forecast: 14.3%, Previous: 12.5%

Economic indicators

Market Last Reference Previous Frequency
CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions N/D 16 Dec 2025 Weekly
GDP Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.5% 3 Q 2025 0.9% Quarterly
GDP y/y 2.1% 3 Q 2025 0.9% Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Unemployment 0.112 M 3 Q 2025 0.008 M Quarterly
Unemployment Rate 33.2% 3 Q 2025 32.1% Quarterly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI m/m -0.1% Nov 2025 0.1% Monthly
CPI y/y 3.5% Nov 2025 3.6% Monthly
Core CPI m/m 0.1% Nov 2025 0.1% Monthly
Core CPI y/y 3.2% Nov 2025 3.1% Monthly
PPI m/m 0.0% Nov 2025 -0.1% Monthly
PPI y/y 2.9% Nov 2025 2.9% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
Gross International Reserves $​72.068 B Nov 2025 $​71.550 B Monthly
Net International Reserves $​70.024 B Nov 2025 $​69.364 B Monthly
SARB Interest Rate Decision 6.75% 7.00%
SARB M3 Money Supply y/y N/D Oct 2025 6.07% Monthly
SARB Prime Rate 10.25% 10.50%
SARB Private Sector Credit y/y N/D Oct 2025 6.03% Monthly
Trade Last Reference Previous Frequency
Current Account R​-57.023 B 3 Q 2025 R​-72.223 B Quarterly
Current Account - GDP Ratio -0.7% 3 Q 2025 -1.0% Quarterly
Trade Balance N/D Oct 2025 R​21.756 B Monthly
Government Last Reference Previous Frequency
Consolidated Budget Balance R​-363.4 B R​-373.5 B
Consolidated Budget Balance - GDP Ratio -4.7% -5.0%
Business Last Reference Previous Frequency
Absa Manufacturing PMI 42.0 Nov 2025 49.2 Monthly
Building Permits m/m -5.0% Oct 2025 0.6% Monthly
Building Permits y/y -6.9% Oct 2025 2.0% Monthly
Gold Production y/y -1.2% Oct 2025 5.9% Monthly
Manufacturing Production m/m 1.0% Oct 2025 0.3% Monthly
Manufacturing Production y/y 0.2% Oct 2025 1.0% Monthly
Mining Production m/m 2.1% Oct 2025 2.6% Monthly
Mining Production y/y 5.8% Oct 2025 1.4% Monthly
RMB/BER Business Confidence Index 44 4 Q 2025 39 Quarterly
S&P Global PMI 49.0 Nov 2025 48.8 Monthly
Total New Vehicle Sales 54.896 K Nov 2025 55.973 K Monthly
Total New Vehicle Sales m/m -1.9% Nov 2025 2.3% Monthly
Total New Vehicle Sales y/y 12.5% Nov 2025 16.0% Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
FNB/BER Consumer Confidence Index -9 4 Q 2025 -13 Quarterly
Retail Sales m/m 0.9% Oct 2025 -0.1% Monthly
Retail Sales y/y 2.9% Oct 2025 3.0% Monthly