Economic Calendar and indicators of Mexico

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% Quarterly
Unemployment Rate 2.6% Oct 2025 2.7% Monthly
CPI y/y 3.80% Nov 2025 3.57% Monthly
Bank of Mexico Interest Rate Decision 7.00% 7.25%
Trade Balance N/D Nov 2025 Monthly

Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.22 12:00, MXN, Economic Activity m/m, Actual: 1.0%, Forecast: 0.1%, Previous: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, Economic Activity n.s.a. y/y, Actual: 1.7%, Forecast: -0.4%, Previous: 0.7%
2025.12.23 12:00, MXN, First Half-Month CPI m/m, Actual: 0.17%, Forecast: 0.26%, Previous: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, First Half-Month Core CPI m/m, Actual: 0.31%, Forecast: 0.19%, Previous: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Trade Balance n.s.a., Actual: $​0.663 B, Forecast: $​-1.435 B, Previous: $​0.606 B
2025.12.23 12:00, MXN, Trade Balance
2025.12.24 12:00, MXN, Unemployment Rate, Forecast: 2.6%, Previous: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Unemployment Rate n.s.a., Forecast: 2.6%, Previous: 2.6%
2025.12.25 00:00, MXN, Christmas Day
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN Non-Commercial Net Positions
2025.12.30 20:30, MXN, Fiscal Balance, Forecast: Mex$​-0.900 B, Previous: Mex$​-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, New Year's Day

Economic indicators

Market Last Reference Previous Frequency
CFTC MXN Non-Commercial Net Positions N/D 16 Dec 2025 Weekly
GDP Last Reference Previous Frequency
GDP n.s.a. y/y -0.2% 3 Q 2025 0.1% Quarterly
GDP q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Unemployment Rate 2.6% Oct 2025 2.7% Monthly
Unemployment Rate n.s.a. 2.6% Oct 2025 3.0% Monthly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI m/m 0.66% Nov 2025 0.36% Monthly
CPI y/y 3.80% Nov 2025 3.57% Monthly
Core CPI m/m 0.19% Nov 2025 0.29% Monthly
First Half-Month CPI m/m 0.17% Dec 2025 0.47% Monthly
First Half-Month Core CPI m/m 0.31% Dec 2025 0.04% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
Bank of Mexico Interest Rate Decision 7.00% 7.25%
Trade Last Reference Previous Frequency
Current Account $​2.325 B 3 Q 2025 $​-1.791 B Quarterly
Current Account - GDP Ratio 0.49% 3 Q 2025 -0.40% Quarterly
Fiscal Balance Mex$​-16.753 B Oct 2025 Mex$​-197.792 B Monthly
Trade Balance N/D Nov 2025 Monthly
Trade Balance n.s.a. $​0.663 B Nov 2025 $​0.606 B Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
Economic Activity m/m 1.0% Oct 2025 -0.6% Monthly
Economic Activity n.s.a. y/y 1.7% Oct 2025 0.7% Monthly
Gross Fixed Investments m/m -0.3% Sep 2025 -2.7% Monthly
Gross Fixed Investments n.s.a. y/y -8.4% Sep 2025 -8.9% Monthly
Industrial Production m/m 0.7% Oct 2025 -0.4% Monthly
Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% Oct 2025 -2.4% Monthly
S&P Global Manufacturing PMI 47.3 Nov 2025 49.5 Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Aggregate Demand n.s.a. y/y 1.1% 3 Q 2025 0.3% Quarterly
Aggregate Demand q/q 0.7% 3 Q 2025 1.4% Quarterly
Consumer Confidence Index 104.3 Jul 2019 106.0 Monthly
Consumer Confidence Index n.s.a. 105.1 Jul 2019 106.1 Monthly
Consumer Confidence Indicator 44.2 Nov 2025 45.8 Monthly
Consumer Confidence Indicator n.s.a. 44.0 Nov 2025 45.7 Monthly
Private Spending n.s.a. y/y 1.6% 3 Q 2025 -0.4% Quarterly
Private Spending q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% Quarterly
Retail Sales m/m N/D Oct 2025 1.0% Monthly
Retail Sales n.s.a. y/y N/D Oct 2025 3.3% Monthly