Economic Calendar and indicators of Mexico

2025.12.22 12:00, MXN, Economic Activity m/m, Actual: 1.0%, Forecast: 0.1%, Previous: -0.6%
2025.12.22 12:00, MXN, Economic Activity n.s.a. y/y, Actual: 1.7%, Forecast: -0.4%, Previous: 0.7%
2025.12.23 12:00, MXN, First Half-Month CPI m/m, Actual: 0.17%, Forecast: 0.26%, Previous: 0.47%
2025.12.23 12:00, MXN, First Half-Month Core CPI m/m, Actual: 0.31%, Forecast: 0.19%, Previous: 0.04%
2025.12.23 12:00, MXN, Trade Balance n.s.a., Actual: $0.663 B, Forecast: $-1.435 B, Previous: $0.606 B
2025.12.24 12:00, MXN, Unemployment Rate, Forecast: 2.6%, Previous: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, Unemployment Rate n.s.a., Forecast: 2.6%, Previous: 2.6%
2025.12.25 00:00, MXN, Christmas Day
2025.12.29 20:30, MXN, CFTC MXN Non-Commercial Net Positions
2025.12.30 20:30, MXN, Fiscal Balance, Forecast: Mex$-0.900 B, Previous: Mex$-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, New Year's Day
Economic indicators
|CFTC MXN Non-Commercial Net Positions
|N/D
|16 Dec 2025
|Weekly
|GDP
|GDP n.s.a. y/y
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|Quarterly
|GDP q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|Quarterly
|Labor
|Unemployment Rate
|2.6%
|Oct 2025
|2.7%
|Monthly
|Unemployment Rate n.s.a.
|2.6%
|Oct 2025
|3.0%
|Monthly
|Prices
|CPI m/m
|0.66%
|Nov 2025
|0.36%
|Monthly
|CPI y/y
|3.80%
|Nov 2025
|3.57%
|Monthly
|Core CPI m/m
|0.19%
|Nov 2025
|0.29%
|Monthly
|First Half-Month CPI m/m
|0.17%
|Dec 2025
|0.47%
|Monthly
|First Half-Month Core CPI m/m
|0.31%
|Dec 2025
|0.04%
|Monthly
|Money
|Bank of Mexico Interest Rate Decision
|7.00%
|7.25%
|Trade
|Current Account
|$2.325 B
|3 Q 2025
|$-1.791 B
|Quarterly
|Current Account - GDP Ratio
|0.49%
|3 Q 2025
|-0.40%
|Quarterly
|Fiscal Balance
|Mex$-16.753 B
|Oct 2025
|Mex$-197.792 B
|Monthly
|Trade Balance
|N/D
|Nov 2025
|Monthly
|Trade Balance n.s.a.
|$0.663 B
|Nov 2025
|$0.606 B
|Monthly
|Business
|Economic Activity m/m
|1.0%
|Oct 2025
|-0.6%
|Monthly
|Economic Activity n.s.a. y/y
|1.7%
|Oct 2025
|0.7%
|Monthly
|Gross Fixed Investments m/m
|-0.3%
|Sep 2025
|-2.7%
|Monthly
|Gross Fixed Investments n.s.a. y/y
|-8.4%
|Sep 2025
|-8.9%
|Monthly
|Industrial Production m/m
|0.7%
|Oct 2025
|-0.4%
|Monthly
|Industrial Production n.s.a. y/y
|-0.4%
|Oct 2025
|-2.4%
|Monthly
|S&P Global Manufacturing PMI
|47.3
|Nov 2025
|49.5
|Monthly
|Consumer
|Aggregate Demand n.s.a. y/y
|1.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|Quarterly
|Aggregate Demand q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|1.4%
|Quarterly
|Consumer Confidence Index
|104.3
|Jul 2019
|106.0
|Monthly
|Consumer Confidence Index n.s.a.
|105.1
|Jul 2019
|106.1
|Monthly
|Consumer Confidence Indicator
|44.2
|Nov 2025
|45.8
|Monthly
|Consumer Confidence Indicator n.s.a.
|44.0
|Nov 2025
|45.7
|Monthly
|Private Spending n.s.a. y/y
|1.6%
|3 Q 2025
|-0.4%
|Quarterly
|Private Spending q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|Quarterly
|Retail Sales m/m
|N/D
|Oct 2025
|1.0%
|Monthly
|Retail Sales n.s.a. y/y
|N/D
|Oct 2025
|3.3%
|Monthly