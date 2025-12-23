Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of Sweden
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|Quarterly
|Unemployment Rate
|8.2%
|Nov 2025
|8.9%
|Monthly
|CPI y/y
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|Riksbank Interest Rate Decision
|1.75%
|1.75%
|Goods Trade Balance
|Kr1.5 B
|Oct 2025
|Kr4.9 B
|Monthly
Economic Calendar
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.23 07:00, SEK, PPI m/m, Actual: 1.2%, Forecast: -0.1%, Previous: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI y/y, Actual: -1.4%, Forecast: -1.1%, Previous: 0.4%
2025.12.24 00:00, SEK, Christmas Eve
2025.12.25 00:00, SEK, Christmas Day
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, SEK, Goods Trade Balance, Forecast: Kr0.0 B, Previous: Kr1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, Households Loans y/y, Forecast: 5.0%, Previous: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Non-Financial Corporations Loans y/y, Previous: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3 Money Supply y/y
2025.12.30 08:30, SEK, Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes
2025.12.31 00:00, SEK, New Years’s Eve
2026.01.01 00:00, SEK, New Year's Day
Economic indicators
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|Quarterly
|GDP y/y
|2.6%
|3 Q 2025
|2.4%
|Quarterly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Registered Unemployment Rate
|6.7%
|Nov 2025
|6.8%
|Monthly
|Unemployment Rate
|8.2%
|Nov 2025
|8.9%
|Monthly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CPI m/m
|2.3%
|Nov 2025
|3.1%
|Monthly
|CPI y/y
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|CPIF m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|CPIF y/y
|2.3%
|Nov 2025
|3.1%
|Monthly
|HICP m/m
|-0.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|HICP y/y
|2.3%
|Nov 2025
|3.1%
|Monthly
|PPI m/m
|1.2%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|PPI y/y
|-1.4%
|Nov 2025
|0.4%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Households Loans y/y
|1500.0%
|Oct 2025
|4900.0%
|Monthly
|M3 Money Supply y/y
|N/D
|Oct 2025
|4.0%
|Monthly
|Non-Financial Corporations Loans y/y
|3.0%
|Oct 2025
|2.5%
|Monthly
|Riksbank Interest Rate Decision
|1.75%
|1.75%
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Current Account
|Kr93.2 B
|3 Q 2025
|Kr98.0 B
|Quarterly
|Goods Trade Balance
|Kr1.5 B
|Oct 2025
|Kr4.9 B
|Monthly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Business Confidence
|107.4
|Dec 2025
|105.5
|Monthly
|Business Inventories Change
|Kr3.465 B
|3 Q 2025
|Kr2.327 B
|Quarterly
|Business Inventories q/q
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|Quarterly
|Capacity Utilization q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.8%
|Quarterly
|Economic Tendency Indicator
|103.7
|Dec 2025
|101.5
|Monthly
|Industrial Inventories Change
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|Quarterly
|Industrial Inventories q/q
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|Quarterly
|Industrial New Orders m/m
|6.7%
|Oct 2025
|4.7%
|Monthly
|Industrial New Orders y/y
|12.1%
|Oct 2025
|6.7%
|Monthly
|Industrial Production m/m
|-6.6%
|Oct 2025
|5.0%
|Monthly
|Industrial Production y/y
|6.1%
|Oct 2025
|14.3%
|Monthly
|Manufacturing Confidence
|103.8
|Dec 2025
|100.8
|Monthly
|Private Sector Production m/m
|102.1%
|Oct 2025
|101.4%
|Monthly
|Private Sector Production y/y
|111.4%
|Oct 2025
|103.2%
|Monthly
|Silf/Swedbank Composite PMI
|57.8
|Nov 2025
|55.6
|Monthly
|Silf/Swedbank Manufacturing PMI
|54.6
|Nov 2025
|55.0
|Monthly
|Silf/Swedbank Services PMI
|59.1
|Nov 2025
|55.4
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Consumer Confidence
|95.8
|Dec 2025
|95.7
|Monthly
|Household Consumption m/m
|-0.9%
|Oct 2025
|0.5%
|Monthly
|Household Consumption y/y
|2.3%
|Oct 2025
|3.6%
|Monthly
|Inflation Expectations
|7.0%
|Dec 2025
|7.1%
|Monthly
|Retail Sales m/m
|1.1%
|Nov 2025
|-0.2%
|Monthly
|Retail Sales y/y
|5.6%
|Nov 2025
|3.5%
|Monthly