CalendarSections

Economic Calendar

Countries

Economic Calendar and indicators of Sweden

Overview

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% Quarterly
Unemployment Rate 8.2% Nov 2025 8.9% Monthly
CPI y/y -0.2% Nov 2025 0.4% Monthly
Riksbank Interest Rate Decision 1.75% 1.75%
Goods Trade Balance Kr​1.5 B Oct 2025 Kr​4.9 B Monthly

Economic Calendar

Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.23 07:00, SEK, PPI m/m, Actual: 1.2%, Forecast: -0.1%, Previous: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, PPI y/y, Actual: -1.4%, Forecast: -1.1%, Previous: 0.4%
2025.12.24 00:00, SEK, Christmas Eve
2025.12.25 00:00, SEK, Christmas Day
2025.12.26 00:00, SEK, Boxing Day
2025.12.29 07:00, SEK, Goods Trade Balance, Forecast: Kr​0.0 B, Previous: Kr​1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, Households Loans y/y, Forecast: 5.0%, Previous: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Non-Financial Corporations Loans y/y, Previous: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3 Money Supply y/y
2025.12.30 08:30, SEK, Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes
2025.12.31 00:00, SEK, New Years’s Eve
2026.01.01 00:00, SEK, New Year's Day

Economic indicators

GDP Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 1.1% 3 Q 2025 1.1% Quarterly
GDP y/y 2.6% 3 Q 2025 2.4% Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Registered Unemployment Rate 6.7% Nov 2025 6.8% Monthly
Unemployment Rate 8.2% Nov 2025 8.9% Monthly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI m/m 2.3% Nov 2025 3.1% Monthly
CPI y/y -0.2% Nov 2025 0.4% Monthly
CPIF m/m -0.2% Nov 2025 0.4% Monthly
CPIF y/y 2.3% Nov 2025 3.1% Monthly
HICP m/m -0.2% Nov 2025 0.4% Monthly
HICP y/y 2.3% Nov 2025 3.1% Monthly
PPI m/m 1.2% Nov 2025 0.4% Monthly
PPI y/y -1.4% Nov 2025 0.4% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
Households Loans y/y 1500.0% Oct 2025 4900.0% Monthly
M3 Money Supply y/y N/D Oct 2025 4.0% Monthly
Non-Financial Corporations Loans y/y 3.0% Oct 2025 2.5% Monthly
Riksbank Interest Rate Decision 1.75% 1.75%
Trade Last Reference Previous Frequency
Current Account Kr​93.2 B 3 Q 2025 Kr​98.0 B Quarterly
Goods Trade Balance Kr​1.5 B Oct 2025 Kr​4.9 B Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
Business Confidence 107.4 Dec 2025 105.5 Monthly
Business Inventories Change Kr​3.465 B 3 Q 2025 Kr​2.327 B Quarterly
Business Inventories q/q 0.7% 1 Q 2024 -1.5% Quarterly
Capacity Utilization q/q -0.2% 3 Q 2025 0.8% Quarterly
Economic Tendency Indicator 103.7 Dec 2025 101.5 Monthly
Industrial Inventories Change Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B Quarterly
Industrial Inventories q/q 0.6% 1 Q 2021 -2.2% Quarterly
Industrial New Orders m/m 6.7% Oct 2025 4.7% Monthly
Industrial New Orders y/y 12.1% Oct 2025 6.7% Monthly
Industrial Production m/m -6.6% Oct 2025 5.0% Monthly
Industrial Production y/y 6.1% Oct 2025 14.3% Monthly
Manufacturing Confidence 103.8 Dec 2025 100.8 Monthly
Private Sector Production m/m 102.1% Oct 2025 101.4% Monthly
Private Sector Production y/y 111.4% Oct 2025 103.2% Monthly
Silf/Swedbank Composite PMI 57.8 Nov 2025 55.6 Monthly
Silf/Swedbank Manufacturing PMI 54.6 Nov 2025 55.0 Monthly
Silf/Swedbank Services PMI 59.1 Nov 2025 55.4 Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Consumer Confidence 95.8 Dec 2025 95.7 Monthly
Household Consumption m/m -0.9% Oct 2025 0.5% Monthly
Household Consumption y/y 2.3% Oct 2025 3.6% Monthly
Inflation Expectations 7.0% Dec 2025 7.1% Monthly
Retail Sales m/m 1.1% Nov 2025 -0.2% Monthly
Retail Sales y/y 5.6% Nov 2025 3.5% Monthly