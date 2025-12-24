Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of China
Overview
|Indicator
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Quarterly
|Unemployment Rate
|5.0%
|Nov 2024
|5.0%
|Monthly
|CPI y/y
|0.7%
|Nov 2025
|0.2%
|Monthly
|Trade Balance
|¥692.80 B
|Nov 2024
|¥679.10 B
|Monthly
Economic Calendar
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.24 01:00, CNY, PBC New Loans, Forecast: ¥-0.050 T, Previous: ¥-0.020 T
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2 Money Stock y/y, Forecast: 8.1%, Previous: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC Outstanding Loan Growth y/y, Forecast: 6.4%, Previous: 6.5%
2025.12.27 01:30, CNY, Industrial Profit YTD y/y, Previous: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Manufacturing PMI, Forecast: 49.3, Previous: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Non-Manufacturing PMI, Forecast: 49.9, Previous: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, Composite PMI, Previous: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin Manufacturing PMI, Forecast: 50.1, Previous: 49.9
Economic indicators
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP YTD y/y
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|Quarterly
|GDP q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|Quarterly
|GDP y/y
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|Quarterly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Unemployment Rate
|5.0%
|Nov 2024
|5.0%
|Monthly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CPI m/m
|-0.1%
|Nov 2025
|0.2%
|Monthly
|CPI y/y
|0.7%
|Nov 2025
|0.2%
|Monthly
|PPI y/y
|-2.2%
|Nov 2025
|-2.1%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Foreign Direct Investment YTD y/y
|-7.5%
|Nov 2025
|-10.3%
|Monthly
|Foreign Exchange Reserves
|$3.346 T
|Nov 2025
|$3.343 T
|Monthly
|PBC M2 Money Stock y/y
|N/D
|Nov 2025
|8.2%
|Monthly
|PBC New Loans
|N/D
|Nov 2025
|¥-0.020 T
|Monthly
|PBC Outstanding Loan Growth y/y
|N/D
|Nov 2025
|6.5%
|Monthly
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Exports USD y/y
|6.7%
|Nov 2024
|12.7%
|Monthly
|Exports y/y
|5.8%
|Nov 2024
|11.2%
|Monthly
|Imports USD y/y
|-3.9%
|Nov 2024
|-2.3%
|Monthly
|Imports y/y
|-4.7%
|Nov 2024
|-3.7%
|Monthly
|Trade Balance
|¥692.80 B
|Nov 2024
|¥679.10 B
|Monthly
|Trade Balance USD
|$97.44 B
|Nov 2024
|$95.72 B
|Monthly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Caixin Composite PMI
|51.2
|Nov 2025
|51.8
|Monthly
|Caixin Manufacturing PMI
|49.9
|Nov 2025
|50.6
|Monthly
|Caixin Services PMI
|52.1
|Nov 2025
|52.6
|Monthly
|Composite PMI
|49.7
|Nov 2025
|50.0
|Monthly
|Fixed Asset Investment y/y
|-2.6%
|Nov 2025
|-1.7%
|Monthly
|Industrial Production YTD y/y
|6.0%
|Nov 2025
|6.1%
|Monthly
|Industrial Production y/y
|4.8%
|Nov 2025
|4.9%
|Monthly
|Industrial Profit YTD y/y
|1.9%
|Oct 2025
|3.2%
|Monthly
|Industrial Profit y/y
|0.8%
|Jun 2022
|-6.5%
|Monthly
|Manufacturing PMI
|49.2
|Nov 2025
|49.0
|Monthly
|Non-Manufacturing PMI
|49.5
|Nov 2025
|50.1
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Retail Sales YTD y/y
|4.0%
|Nov 2025
|4.3%
|Monthly
|Retail Sales y/y
|1.3%
|Nov 2025
|2.9%
|Monthly