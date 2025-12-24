CalendarSections

Economic Calendar

Countries

Economic Calendar and indicators of China

Overview

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% Quarterly
Unemployment Rate 5.0% Nov 2024 5.0% Monthly
CPI y/y 0.7% Nov 2025 0.2% Monthly
Trade Balance ¥​692.80 B Nov 2024 ¥​679.10 B Monthly

Economic Calendar

Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.24 01:00, CNY, PBC New Loans, Forecast: ¥​-0.050 T, Previous: ¥​-0.020 T
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2 Money Stock y/y, Forecast: 8.1%, Previous: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC Outstanding Loan Growth y/y, Forecast: 6.4%, Previous: 6.5%
2025.12.27 01:30, CNY, Industrial Profit YTD y/y, Previous: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, Manufacturing PMI, Forecast: 49.3, Previous: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, Non-Manufacturing PMI, Forecast: 49.9, Previous: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, Composite PMI, Previous: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, Caixin Manufacturing PMI, Forecast: 50.1, Previous: 49.9

Economic indicators

GDP Last Reference Previous Frequency
GDP YTD y/y 4.8% 3 Q 2024 5.0% Quarterly
GDP q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% Quarterly
GDP y/y 4.6% 3 Q 2024 4.7% Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Unemployment Rate 5.0% Nov 2024 5.0% Monthly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI m/m -0.1% Nov 2025 0.2% Monthly
CPI y/y 0.7% Nov 2025 0.2% Monthly
PPI y/y -2.2% Nov 2025 -2.1% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% Nov 2025 -10.3% Monthly
Foreign Exchange Reserves $​3.346 T Nov 2025 $​3.343 T Monthly
PBC M2 Money Stock y/y N/D Nov 2025 8.2% Monthly
PBC New Loans N/D Nov 2025 ¥​-0.020 T Monthly
PBC Outstanding Loan Growth y/y N/D Nov 2025 6.5% Monthly
Trade Last Reference Previous Frequency
Exports USD y/y 6.7% Nov 2024 12.7% Monthly
Exports y/y 5.8% Nov 2024 11.2% Monthly
Imports USD y/y -3.9% Nov 2024 -2.3% Monthly
Imports y/y -4.7% Nov 2024 -3.7% Monthly
Trade Balance ¥​692.80 B Nov 2024 ¥​679.10 B Monthly
Trade Balance USD $​97.44 B Nov 2024 $​95.72 B Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
Caixin Composite PMI 51.2 Nov 2025 51.8 Monthly
Caixin Manufacturing PMI 49.9 Nov 2025 50.6 Monthly
Caixin Services PMI 52.1 Nov 2025 52.6 Monthly
Composite PMI 49.7 Nov 2025 50.0 Monthly
Fixed Asset Investment y/y -2.6% Nov 2025 -1.7% Monthly
Industrial Production YTD y/y 6.0% Nov 2025 6.1% Monthly
Industrial Production y/y 4.8% Nov 2025 4.9% Monthly
Industrial Profit YTD y/y 1.9% Oct 2025 3.2% Monthly
Industrial Profit y/y 0.8% Jun 2022 -6.5% Monthly
Manufacturing PMI 49.2 Nov 2025 49.0 Monthly
Non-Manufacturing PMI 49.5 Nov 2025 50.1 Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Retail Sales YTD y/y 4.0% Nov 2025 4.3% Monthly
Retail Sales y/y 1.3% Nov 2025 2.9% Monthly