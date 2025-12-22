CalendarSections

Economic Calendar and indicators of Hong Kong

Overview

Indicator Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% Quarterly
Unemployment Rate 3-Months 3.8% Nov 2025 3.8% Monthly
CPI y/y 1.2% Nov 2025 1.2% Monthly
Trade Balance HK$​-39.900 B Oct 2025 HK$​-50.200 B Monthly

Time
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.22 08:30, HKD, CPI y/y, Actual: 1.2%, Forecast: 1.3%, Previous: 1.2%
2025.12.25 00:00, HKD, Christmas Day
2025.12.26 00:00, HKD, The First Weekday After Christmas Day
2025.12.29 08:30, HKD, Exports y/y, Forecast: 15.5%, Previous: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Imports y/y, Forecast: 16.2%, Previous: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Trade Balance, Forecast: HK$​-33.725 B, Previous: HK$​-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA M3 Money Supply y/y, Forecast: 3.9%, Previous: 4.5%

Economic indicators

GDP Last Reference Previous Frequency
GDP q/q 0.7% 3 Q 2025 0.7% Quarterly
GDP y/y 3.8% 3 Q 2025 3.8% Quarterly
Labor Last Reference Previous Frequency
Unemployment Rate 3-Months 3.8% Nov 2025 3.8% Monthly
Prices Last Reference Previous Frequency
CPI y/y 1.2% Nov 2025 1.2% Monthly
Money Last Reference Previous Frequency
Foreign Exchange Reserves $​429.4 B Nov 2025 $​426.1 B Monthly
HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% Sep 2025 4.0% Monthly
Trade Last Reference Previous Frequency
Exports y/y 17.5% Oct 2025 16.1% Monthly
Imports y/y 18.3% Oct 2025 13.6% Monthly
Trade Balance HK$​-39.900 B Oct 2025 HK$​-50.200 B Monthly
Business Last Reference Previous Frequency
S&P Global PMI 52.9 Nov 2025 51.2 Monthly
Consumer Last Reference Previous Frequency
Retail Sales y/y 6.9% Oct 2025 5.9% Monthly