Economic Calendar
Economic Calendar and indicators of Hong Kong
Economic Calendar
Time,
Currency
Event
Actual
Forecast
Previous
2025.12.22 08:30, HKD, CPI y/y, Actual: 1.2%, Forecast: 1.3%, Previous: 1.2%
2025.12.25 00:00, HKD, Christmas Day
2025.12.26 00:00, HKD, The First Weekday After Christmas Day
2025.12.29 08:30, HKD, Exports y/y, Forecast: 15.5%, Previous: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Imports y/y, Forecast: 16.2%, Previous: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Trade Balance, Forecast: HK$-33.725 B, Previous: HK$-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA M3 Money Supply y/y, Forecast: 3.9%, Previous: 4.5%
Economic indicators
|GDP
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|GDP q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|Quarterly
|GDP y/y
|3.8%
|3 Q 2025
|3.8%
|Quarterly
|Labor
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Unemployment Rate 3-Months
|3.8%
|Nov 2025
|3.8%
|Monthly
|Prices
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|CPI y/y
|1.2%
|Nov 2025
|1.2%
|Monthly
|Money
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Foreign Exchange Reserves
|$429.4 B
|Nov 2025
|$426.1 B
|Monthly
|HKMA M3 Money Supply y/y
|4.5%
|Sep 2025
|4.0%
|Monthly
|Trade
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Exports y/y
|17.5%
|Oct 2025
|16.1%
|Monthly
|Imports y/y
|18.3%
|Oct 2025
|13.6%
|Monthly
|Trade Balance
|HK$-39.900 B
|Oct 2025
|HK$-50.200 B
|Monthly
|Business
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|S&P Global PMI
|52.9
|Nov 2025
|51.2
|Monthly
|Consumer
|Last
|Reference
|Previous
|Frequency
|Retail Sales y/y
|6.9%
|Oct 2025
|5.9%
|Monthly