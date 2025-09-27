Calendario Economico
Nuovi Ordini Non Manifatturiero ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)
|Basso
|N/D
|51.1
|
50.3
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
ISM Non-Manufacturing New Orders è uno degli indicatori diffusi, sulla base del quale il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette un cambiamento degli ordini nelle società del settore dei servizi.
Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se il numero di ordini nelle loro aziende è aumentato nell'ultimo mese, è diminuito o non è cambiato. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.
L'indice dei nuovi ordini non manifatturieri è solitamente strettamente correlato ai dati pubblicati dal Census Bureau. Un numero maggiore di nuovi ordini nel settore dei servizi indica un aumento della domanda dei consumatori e consente di prevedere un aumento a breve termine dell'attività commerciale.
Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Ordini Non Manifatturiero ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress