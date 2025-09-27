CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Nuovi Ordini Non Manifatturiero ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
Basso N/D 51.1
50.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

ISM Non-Manufacturing New Orders è uno degli indicatori diffusi, sulla base del quale il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette un cambiamento degli ordini nelle società del settore dei servizi.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se il numero di ordini nelle loro aziende è aumentato nell'ultimo mese, è diminuito o non è cambiato. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice dei nuovi ordini non manifatturieri è solitamente strettamente correlato ai dati pubblicati dal Census Bureau. Un numero maggiore di nuovi ordini nel settore dei servizi indica un aumento della domanda dei consumatori e consente di prevedere un aumento a breve termine dell'attività commerciale.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Ordini Non Manifatturiero ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
51.1
50.3
lug 2025
50.3
51.5
51.3
giu 2025
51.3
49.4
46.4
mag 2025
46.4
52.5
52.3
apr 2025
52.3
51.3
50.4
mar 2025
50.4
52.8
52.2
feb 2025
52.2
53.0
51.3
gen 2025
51.3
51.7
54.4
dic 2024
54.2
54.2
53.7
nov 2024
53.7
54.4
57.4
ott 2024
57.4
53.7
59.4
set 2024
59.4
51.9
53.0
ago 2024
53.0
53.3
52.4
lug 2024
52.4
50.6
47.3
giu 2024
47.3
54.0
54.1
mag 2024
54.1
54.3
52.2
apr 2024
52.2
54.5
54.4
mar 2024
54.4
54.7
56.1
feb 2024
56.1
54.8
55.0
gen 2024
55.0
54.9
52.8
dic 2023
52.8
54.5
55.5
nov 2023
55.5
54.4
55.5
ott 2023
55.5
54.7
51.8
set 2023
51.8
55.3
57.5
ago 2023
57.5
54.5
55.0
lug 2023
55.0
55.6
55.5
giu 2023
55.5
55.9
52.9
mag 2023
52.9
56.5
56.1
apr 2023
56.1
57.0
52.2
mar 2023
52.2
57.6
62.6
feb 2023
62.6
57.5
60.4
gen 2023
60.4
57.6
45.2
dic 2022
45.2
58.5
56.0
nov 2022
56.0
58.5
56.5
ott 2022
56.5
58.8
60.6
set 2022
60.6
58.9
61.8
ago 2022
61.8
59.5
59.9
lug 2022
59.9
60.5
55.6
giu 2022
55.6
62.1
57.6
mag 2022
57.6
63.4
54.6
apr 2022
54.6
64.3
60.1
mar 2022
60.1
64.9
56.1
feb 2022
56.1
65.4
61.7
gen 2022
61.7
65.3
62.1
dic 2021
61.5
65.0
69.7
nov 2021
69.7
64.0
69.7
ott 2021
69.7
63.2
63.5
set 2021
63.5
62.3
63.2
ago 2021
63.2
61.7
63.7
lug 2021
63.7
61.1
62.1
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento