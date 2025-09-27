ISM Non-Manufacturing New Orders è uno degli indicatori diffusi, sulla base del quale il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette un cambiamento degli ordini nelle società del settore dei servizi.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano se il numero di ordini nelle loro aziende è aumentato nell'ultimo mese, è diminuito o non è cambiato. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice dei nuovi ordini non manifatturieri è solitamente strettamente correlato ai dati pubblicati dal Census Bureau. Un numero maggiore di nuovi ordini nel settore dei servizi indica un aumento della domanda dei consumatori e consente di prevedere un aumento a breve termine dell'attività commerciale.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori: