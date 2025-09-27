Questo indice è calcolato sulla base del prodotto interno lordo (PIL). La variazione delle scorte private viene dedotta dal valore del PIL. Al contrario, il valore è la somma della spesa privata per consumi finali, degli investimenti fissi lordi privati, della spesa pubblica per consumi finali e degli investimenti privati lordi e delle esportazioni nette di beni e servizi. Che vantaggio ha questo valore rispetto al PIL? È possibile che all'inizio di una crisi la produzione rimanga ad un livello elevato, il che non cambierà il PIL per il momento. Tuttavia, meno viene venduto e questo finisce in magazzino, il che aumenta questo valore. Ciò a sua volta significa che, in una situazione del genere, le vendite finali di prodotti nazionali sono già in calo, nonostante un PIL altrettanto elevato. Questo valore reagisce, quindi, più rapidamente alle variazioni rispetto al PIL.

Il PIL stesso è uno degli indicatori più importanti di un'economia nazionale. Consente non solo un confronto tra paesi, ma anche un confronto con l'anno precedente (a/a) o il trimestre precedente (trim./trim.) e, quindi, mostra lo stato attuale e lo sviluppo di una nazione o di un'economia. Per le rispettive banche nazionali, si tratta di parametri di riferimento essenziali per le prossime decisioni sui tassi di interesse e altre misure appropriate di politica monetaria.

Il PIL misura il valore di tutti i beni e servizi ai prezzi di mercato per un dato periodo prodotto internamente (principio interno). Il prodotto nazionale lordo (PNL), che registra l'uso del reddito e il reddito nazionale, che rappresenta la distribuzione del reddito, è incluso nei conti nazionali. Si critica, tuttavia, che i fattori che non possono essere registrati in termini monetari (felicità, istruzione, salute, ...) non vengono presi in considerazione e le innovazioni tecniche che risparmiano i costi (calo del PIL) ma portano a uno sviluppo economico positivo (digitalizzazione delle parole chiave) potrebbero portare a false previsioni (ad esempio l’economia prospera nonostante il calo del PIL).

I tassi di variazione rispetto al trimestre precedente sono ovviamente più volatili, ma danno una buona impressione delle attuali dinamiche dell'economia. Per contro, i tassi di variazione rispetto all'anno precedente sono più stabili e sono più adatti a valutare il percorso di crescita a medio termine dell'economia. Le vendite finali di prodotti nazionali trim./trim. riflettono la variazione percentuale dei prezzi nel mese in esame rispetto al mese precedente.

Un aumento di questo valore o un valore superiore alle aspettative potrebbe avere un impatto positivo sul dollaro USA e viceversa.

