Occupazione Non Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Employment)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Institute for Supply Management
Settore
Azienda
47.1
46.4
Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'Occupazione Non Manifatturiera ISM è uno degli indicatori diffusi, in base ai quali il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette un cambiamento nell'occupazione nelle imprese del settore dei servizi.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano la situazione occupazionale nella loro azienda nell'ultimo mese: se è migliorata, deteriorata o non è cambiata. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice ISM Non-Manufacturing Employment è di solito strettamente correlato con altri dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics. La crescita dell'occupazione nel settore dei servizi, di solito, riflette una situazione generalmente positiva nel mercato del lavoro: le aziende assumono più dipendenti, quindi il numero di posti di lavoro è in crescita e il tasso di disoccupazione è in calo.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Occupazione Non Manifatturiera ISM Stati Uniti (ISM United States Non-Manufacturing Employment)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
47.1
46.4
lug 2025
46.4
47.8
47.2
giu 2025
47.2
48.3
50.7
mag 2025
50.7
48.6
49.0
apr 2025
49.0
47.7
46.2
mar 2025
46.2
51.2
53.9
feb 2025
53.9
51.1
52.3
gen 2025
52.3
51.3
51.3
dic 2024
51.4
51.2
51.5
nov 2024
51.5
50.3
53.0
ott 2024
53.0
48.4
48.1
set 2024
48.1
47.9
50.2
ago 2024
50.2
48.2
51.1
lug 2024
51.1
47.0
46.1
giu 2024
46.1
47.3
47.1
mag 2024
47.1
50.0
45.9
apr 2024
45.9
48.6
48.5
mar 2024
48.5
49.1
48.0
feb 2024
48.0
49.8
50.5
gen 2024
50.5
47.7
43.8
dic 2023
43.3
50.4
50.7
nov 2023
50.7
51.7
50.2
ott 2023
50.2
54.0
53.4
set 2023
53.4
52.7
54.7
ago 2023
54.7
51.8
50.7
lug 2023
50.7
51.1
53.1
giu 2023
53.1
49.9
49.2
mag 2023
49.2
51.0
50.8
apr 2023
50.8
52.6
51.3
mar 2023
51.3
52.0
54.0
feb 2023
54.0
49.8
50.0
gen 2023
50.0
50.6
49.4
dic 2022
49.8
50.2
51.5
nov 2022
51.5
51.0
49.1
ott 2022
49.1
51.6
53.0
set 2022
53.0
49.6
50.2
ago 2022
50.2
48.2
49.1
lug 2022
49.1
48.7
47.4
giu 2022
47.4
49.8
50.2
mag 2022
50.2
51.7
49.5
apr 2022
49.5
51.2
54.0
mar 2022
54.0
50.3
48.5
feb 2022
48.5
53.5
52.3
gen 2022
52.3
55.7
54.7
dic 2021
54.9
54.1
56.5
nov 2021
56.5
52.2
51.6
ott 2021
51.6
53.3
53.0
set 2021
53.0
53.7
53.7
ago 2021
53.7
51.5
53.8
lug 2021
53.8
52.2
49.3
123
