L'Occupazione Non Manifatturiera ISM è uno degli indicatori diffusi, in base ai quali il Supply Management Institute calcola il PMI Non Manifatturiero. Riflette un cambiamento nell'occupazione nelle imprese del settore dei servizi.

Il calcolo dell'indice si basa sui dati raccolti da un sondaggio mensile tra i responsabili dell'offerta di 17 settori dell'industria dei servizi statunitense. Gli intervistati stimano la situazione occupazionale nella loro azienda nell'ultimo mese: se è migliorata, deteriorata o non è cambiata. I dati raccolti vengono elaborati e compilati in un indice diffuso. Il peso dell'indice nel calcolo del PMI totale è del 25%.

L'indice ISM Non-Manufacturing Employment è di solito strettamente correlato con altri dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics. La crescita dell'occupazione nel settore dei servizi, di solito, riflette una situazione generalmente positiva nel mercato del lavoro: le aziende assumono più dipendenti, quindi il numero di posti di lavoro è in crescita e il tasso di disoccupazione è in calo.

Tuttavia, l'indice generalmente non influenza direttamente le quotazioni in dollari ed è normalmente interpretato come parte del PMI.

