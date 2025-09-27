CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

NFIB Stati Uniti Ottimismo per le Piccole Imprese (NFIB United States Small Business Optimism)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federazione Nazionale delle Imprese Indipendenti (National Federation of Independent Business)
Settore
Azienda
Basso 100.8 109.5
100.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
102.0
100.8
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

NFIB Small Business Optimism è un composito di 10 componenti destagionalizzate che riflettono lo stato economico delle piccole imprese statunitensi. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"NFIB Stati Uniti Ottimismo per le Piccole Imprese (NFIB United States Small Business Optimism)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
100.8
109.5
100.3
lug 2025
100.3
95.0
98.6
giu 2025
98.6
102.8
98.8
mag 2025
98.8
92.9
95.8
apr 2025
95.8
97.0
97.4
mar 2025
97.4
99.9
100.7
feb 2025
100.7
98.8
102.8
gen 2025
102.8
106.9
105.1
dic 2024
105.1
104.9
101.7
nov 2024
101.7
93.7
93.7
ott 2024
93.7
90.4
91.5
set 2024
91.5
91.6
91.2
ago 2024
91.2
93.6
93.7
lug 2024
93.7
91.4
91.5
giu 2024
91.5
90.5
mag 2024
90.5
89.7
apr 2024
89.7
88.5
mar 2024
88.5
89.4
feb 2024
89.4
89.9
gen 2024
89.9
91.9
dic 2023
91.9
90.6
nov 2023
90.6
90.7
ott 2023
90.7
90.8
set 2023
90.8
91.3
ago 2023
91.3
91.9
lug 2023
91.9
91.0
giu 2023
91.0
89.4
mag 2023
89.4
89.0
apr 2023
89.0
90.1
mar 2023
90.1
90.9
feb 2023
90.9
90.3
gen 2023
90.3
89.8
dic 2022
89.8
91.9
nov 2022
91.9
91.3
ott 2022
91.3
92.1
set 2022
92.1
91.8
ago 2022
91.8
89.9
lug 2022
89.9
89.5
giu 2022
89.5
93.1
mag 2022
93.1
93.2
apr 2022
93.2
93.2
mar 2022
93.2
95.7
feb 2022
95.7
97.1
gen 2022
97.1
98.9
dic 2021
98.9
98.4
nov 2021
98.4
98.2
ott 2021
98.2
99.1
set 2021
99.1
100.1
ago 2021
100.1
99.7
lug 2021
99.7
102.5
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento