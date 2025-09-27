Il Richmond Fed Manufacturing Index mostra le condizioni di business nella quinta circoscrizione statunitense (nuovi ordini, ordini arretrati, stoccaggio e forniture) durante il mese in questione rispetto al precedente. La Federal Reserve Bank intervista circa 200 individui e pubblica i risultati ogni mese. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori: