Calendario Economico
Indice Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)
|Basso
|-17
|-6
|
-7
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-5
|
-17
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Richmond Fed Manufacturing Index mostra le condizioni di business nella quinta circoscrizione statunitense (nuovi ordini, ordini arretrati, stoccaggio e forniture) durante il mese in questione rispetto al precedente. La Federal Reserve Bank intervista circa 200 individui e pubblica i risultati ogni mese. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
