CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Richmond (Federal Reserve Bank of Richmond)
Settore
Azienda
Basso -17 -6
-7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-5
-17
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Richmond Fed Manufacturing Index mostra le condizioni di business nella quinta circoscrizione statunitense (nuovi ordini, ordini arretrati, stoccaggio e forniture) durante il mese in questione rispetto al precedente. La Federal Reserve Bank intervista circa 200 individui e pubblica i risultati ogni mese. Una lettura superiore rispetto alle previsioni è considerata favorevole per il dollaro USA, mentre letture più basse sono viste come negative.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Manifatturiero Federal Reserve Bank (Fed) di Richmond (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
-17
-6
-7
ago 2025
-7
-18
-20
lug 2025
-20
-3
-8
giu 2025
-7
-7
-9
mag 2025
-9
-14
-13
apr 2025
-13
-10
-4
mar 2025
-4
1
6
feb 2025
6
-7
-4
gen 2025
-4
-12
-10
dic 2024
-10
-5
-14
nov 2024
-14
-8
-14
ott 2024
-14
-19
-21
set 2024
-21
-12
-19
ago 2024
-19
-9
-17
lug 2024
-17
-5
-10
giu 2024
-10
-2
0
mag 2024
0
-6
-7
apr 2024
-7
-8
-11
mar 2024
-11
-5
-5
feb 2024
-5
-18
-15
gen 2024
-15
-11
-11
dic 2023
-11
-3
-5
nov 2023
-5
-2
3
ott 2023
3
-3
5
set 2023
5
-5
-7
ago 2023
-7
-7
-9
lug 2023
-9
-10
-8
giu 2023
-7
-10
-15
mag 2023
-15
-10
-10
apr 2023
-10
-9
-5
mar 2023
-5
-7
-16
feb 2023
-16
-5
-11
gen 2023
-11
-4
1
dic 2022
1
-4
-9
nov 2022
-9
-6
-10
ott 2022
-10
-2
0
set 2022
0
-1
-8
ago 2022
-8
-9
0
lug 2022
0
-14
-9
giu 2022
-19
2
-9
mag 2022
-9
14
14
apr 2022
14
7
13
mar 2022
13
4
1
feb 2022
1
12
8
gen 2022
8
14
16
dic 2021
16
12
12
nov 2021
11
5
12
ott 2021
12
3
-3
set 2021
-3
18
9
ago 2021
9
25
27
12345
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento